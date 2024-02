Éphéméride rétro : ça s’est passé un 2 février

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances notables et parfois de décès de personnalités célèbres. Le 2 février ne fait pas exception à cette règle, d’autant que ce jour-là, on fête la chandeleur. Voici un aperçu des événements mémorables ainsi que des naissances et des décès de personnalités survenus à travers l’histoire en cette date particulière.

Le 2 février est le jour où l’on fête la chandeleur, une célébration qui correspond à la présentation de Jésus au temple, à Jérusalem, 40 jours après sa naissance. Au Vème siècle, l’Église s’est inspirée des célébrations païennes qui fêtaient la période où les jours rallongent. Pour ce faire, ils préparaient et mangeaient des crêpes, qui par leur forme et leur couleur rappelaient le soleil. Et la coutume est restée.

Attardons-nous à présent sur les événements marquants qui se sont déroulés un 2 février, jour où l’on fête les Théophane, autres que la chandeleur.

Événements historiques

1819 : Traité de Paris de 1819

Ce jour-là en 1819, le Traité de Paris était signé, mettant fin à la guerre entre l’Espagne et les États-Unis. Ce traité a marqué la fin de la Première Guerre séminole, un conflit entre les États-Unis et les tribus séminoles en Floride.

1887 : Présentation de Groundhog Day

Le 2 février est célèbre en Amérique du Nord et au Canada pour le Jour de la Marmotte (Groundhog Day en anglais) et ce, depuis 1887. Selon la tradition, si une marmotte sort de son terrier ce jour-là et voit son ombre à cause du soleil, elle retourne se cacher, ce qui signifie que l’hiver durera encore six semaines. Si elle ne voit pas son ombre, le printemps arrivera tôt. Cette tradition folklorique a été popularisée dans le film éponyme “Groundhog Day” en 1993 (“Un jour sans fin” avec Bill Murray et Andy MacDowell).

1943 : Création de la première bombe atomique

En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, le projet Manhattan atteint un jalon majeur avec la création réussie de la première bombe atomique et l’arrivée dans le centre de Los Alamos du plutonium, dans le cadre d’un effort intense pour développer cette technologie avant les forces de l’Axe.

1996 : Décès de Gene Kelly

Eugene Curran Kelly, alias Gene Kelly nous a quittés le 2 février 1996 à Beverly Hills. Il était avec Fred Astaire une des plus grandes célébrités de la comédie musicale des années 50.

1998 : Décès de Haroun Tazieff

Le 2 février 1998 marque le décès du célèbre Haroun Tazieff, pendant volcanique du commandant Cousteau. Il avait su démocratiser la vulcanologie et la géologie auprès du grand public, au travers de ses reportages et missions passionnantes.

Naissances célèbres

1.James Joyce (1882) : L’écrivain irlandais James Joyce, auteur de chefs-d’œuvre littéraires tels que

“Ulysse” et “Portrait de l’artiste en jeune homme”, est né le 2 février 1882 à Dublin, en Irlande.

2.Farrah Fawcett (1947) : L’actrice américaine Farrah Fawcett, principalement connue pour son rôle dans la série télévisée “Drôles de dames”, est née le 2 février 1947 à Corpus Christi, au Texas.

3.Bernard Farcy (1949) : acteur français.

4.Christiane Taubira (1952) : femme politique française originaire de Guyane.

5.Phil Barney (1957) : chanteur français.

6.Marie-Claude Pietragalla (1963) : danseuse à l’Opéra de Paris, chorégraphe.

7.Shakira (1977) : La chanteuse colombienne, icône mondiale de la musique pop, est née le 2 février 1977 à Barranquilla, en Colombie. Avec des succès internationaux comme “Hips Don’t Lie” et “Whenever, Wherever”, Shakira a conquis les charts du monde entier.

Décès célèbres

1.Jean de La Fontaine (1621) : Le célèbre écrivain français, connu pour ses fables intemporelles telles que « Le Corbeau et le Renard », est décédé le 13 avril 1695 à Paris. Son œuvre continue d’être étudiée et appréciée dans le monde entier.

2.Sid Vicious (1957) : Le musicien britannique, célèbre pour avoir été le bassiste du groupe punk rock Sex Pistols, est décédé le 2 février 1979 à New York. Sa vie tumultueuse et son implication dans la scène punk ont laissé une marque indélébile sur l’histoire de la musique.

3.Philip Seymour Hoffman (1967) : L’acteur américain talentueux, lauréat d’un Oscar, est décédé tragiquement le 2 février 2014 à New York. Hoffman était connu pour ses performances remarquables dans des films tels que “Capote”, « Le Maître » et “The Big Lebowski”.

4.Boris Karloff (1969) : acteur anglais, célèbre interprète du premier film “Frankenstein”.

5.Donald Pleasence (1995) : acteur britannique qui a joué dans de nombreux films d’horreur, thrillers et dans Columbo.

6.Barry Morse (2008) : acteur canadien, interprète du docteur dans la série “COSMOS 1999”.

7.Valery Giscard d’Estaing (2020) : homme politique français et ancien président de la république.

8.Jean-Pierre Jabouille (2023) : pilote automobile français.

Le 2 février est une journée qui a vu naître des talents artistiques majeurs et qui a été le témoin de moments clés de l’histoire mondiale. Cette éphéméride nous rappelle l’importance de se souvenir du passé et de célébrer les contributions remarquables des personnes qui ont marqué notre monde.



Crédit photo : Dilma Rousseff© – Wikimedia – Licence Creative Common.