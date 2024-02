Éphéméride rétro : ça s’est passé un 20 février

Le 20 février est le 51ème jour de l’année. C’est aussi celui où l’on fête les Aimée et Aimeline. Comme chaque jour de l’année, c’est également un moment où de nombreux événements se sont déroulés. Voici un résumé des dates importantes du 20 février.

Événements historiques

1472 : Le pape Sixte IV publie une bulle pontificale condamnant la traite des esclaves.

1792 : Le président américain George Washington signe le « Loi sur le droit d’auteur des États-Unis », établissant les bases légales du droit d’auteur dans le pays.

1872 : Le Metropolitan Museum of Art de New York City ouvre ses portes au public. Un musée devenu mondialement célèbre et qu’on appelle le plus le souvent le “MoMA”.

1929 : Le célèbre hôtel de luxe Martinez ouvre à Cannes, en 1929. Idéalement situé sur la Croisette, son emplacement, sa réputation et ses prestations luxueuses en font un des rendez-vous préférés des stars et célébrités lorsqu’elles se déplacent sur la Côte d’Azur.

1962 : John Glenn devient le premier astronaute américain à orbiter autour de la Terre à bord de la capsule spatiale Friendship 7.

1986 : Lancement de la navette spatiale soviétique Mir, qui deviendra la première station spatiale modulaire habitée en orbite terrestre.

1986 : La “Cinq”, première chaîne de télévision privée gratuite, arrive dans la PAF. Une décision à l’origine politique envisagée par François Mitterrand un an avant les élections législatives en France. Au capital de cette nouvelle chaîne ; Hachette ; Robert Hersant, Silvio Berlusconi via sa société Fininvest et Chargeurs Réunis (Jérôme Seydoux). Autant d’investisseurs qui se mordront les doigts d’avoir investi dans cette chaîne, qui sera un fiasco. Elle fermera son antenne le 12 avril 1992.

1988 : À la suite d’importantes inondations et glissements de terrain, le carnaval de Rio tourne à la tragédie. Il y aura plus de 12 000 personnes privées de foyers et 250 morts.

Naissances notables

1902 : Ansel Adams, célèbre photographe américain connu pour ses paysages en noir et blanc de l’Ouest américain.

1924 : Sidney Poitier, acteur, réalisateur et diplomate bahaméen-américain, premier acteur noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film « Lilies of the Field » en 1964.

1942 : Claude Miller, réalisateur français (“Garde à vue”, “La meilleure façon de marcher”).

1943 : Carlos, chanteur français.

1946 : Richard Cocciante, chanteur italien.

1947 : Peter Strauss, acteur américain, célèbre pour avoir joué dans la série “Le Riche Et Le Pauvre”.

1966 : Cindy Crawford, mannequin et actrice américaine, icône de la mode des années 1990.

1967 : Kurt Cobain, chanteur du groupe de rock-grunge Nirvana.

1974 : Ophélie Winter, chanteuse et comédienne française.

1988 : Rihanna, chanteuse, auteure-compositrice et actrice barbadienne, l’une des artistes musicales les plus vendues de tous les temps.

Décès notables

1936 : Federico García Lorca, poète et dramaturge espagnol, l’une des figures les plus importantes de la littérature espagnole du XXe siècle, assassiné pendant la guerre civile espagnole.

1992 : Dick York, le mari de Samantha dans la série “Ma sorcière bien aimée”.

1993 : Ferruccio Lamborghini, fondateur en 1963 de l’illustre marque de voitures de sport Lamborghini.

2005 : Hunter S. Thompson, écrivain et journaliste américain, pionnier du journalisme gonzo.

2013 : Mindy McCready, chanteuse de musique country américaine.

2020 : Katherine Johnson, mathématicienne et physicienne spatiale américaine, pionnière afro-américaine des calculs orbitaux à la NASA.

Ceci résume les principaux événements, naissances et décès qui ont marqué le 20 février. Bonne fête à toutes les Aimée !



Crédit photo : Rihanna – Paris Bercy – 20 octobre 2011 – couinouin© – Wikimedia – Licence Creative Commons