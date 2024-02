Éphéméride rétro : ça s’est passé un 21 février

Chaque jour est marqué par une série d’événements historiques, de naissances et de décès qui ont façonné le cours de l’histoire et influencé notre monde. Le 21 février ne fait pas exception, avec son lot de moments significatifs et de personnalités importantes à commémorer.

Événements historiques

1804 : Présentation de la première locomotive à vapeur par l’ingénieur des mines et inventeur britannique Richard Trevithick, qui présente son véhicule le 21 février.

1848 : Le Manifeste du Parti Communiste publié à Londres – Karl Marx et Friedrich Engels publient leur manifeste politique qui deviendra l’un des documents les plus influents de l’histoire moderne, jetant les bases du socialisme et du communisme.

1852 : Mort de l’écrivain, dramaturge et poète soviétique Nicolas Vassilievitch Gogol. Critique de la Russie tsariste, son ouvrage “Les âmes mortes” publié en 1842 est considéré comme son chef-d’œuvre.

1916 : Bataille de Verdun – L’une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale commence entre les forces françaises et allemandes à Verdun-sur-Meuse, en France. Cette bataille d’usure dura jusqu’au 18 décembre de la même année, causant des pertes massives des deux côtés.

1965 : Assassinat de Malcolm X – Le militant des droits civiques et leader du mouvement pour les droits des Noirs américains, Malcolm X, est assassiné par des membres de la Nation of Islam lors d’un discours à New York. Trois personnes dans la foule lui ont tiré dessus au total, 21 fois.

1972 : Richard Nixon visite la Chine et rencontre le dictateur Mao, devenant ainsi le premier président américain à visiter la République Populaire de Chine – Le président américain Richard Nixon entame une visite historique en Chine, normalisant ainsi les relations diplomatiques entre les États-Unis et la République populaire de Chine après des décennies d’isolement.

2008 : Kosovo déclare son indépendance – Le Kosovo proclame son indépendance de la Serbie, déclenchant une reconnaissance internationale mitigée et une série de tensions dans les Balkans.

Naissances célèbres

1867 : Otto Hermann Kahn – Financier et philanthrope allemand-américain, Otto Hermann Kahn est connu pour son rôle majeur dans le monde de la finance à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

1875 : Jeanne Calment – doyenne de la France. Elle est décédée en 1997, à l’âge de 122 ans, 5 mois et 14 jours. Ce qui en fait la doyenne de la France, de l’Europe et de l’humanité, dont la date de naissance est vérifiée et certifiée.

1885 : Sacha Guitry, dramaturge français.

1927 : Paul Préboist, acteur et humoriste français.

1933 : Nina Simone, célèbre chanteuse américaine.

1948 : Christian Vander, musicien batteur français et fondateur du groupe MAGMA.

1955 : Kelsey Grammer – Acteur américain surtout connu pour son rôle emblématique de Dr Frasier Crane dans les séries télévisées « Cheers » et « Frasier ».

1963 : William Baldwin, acteur américain et membre de la fratrie d’acteurs Baldwin.

1972 : Audrey Pulvar, journaliste française.

1983 : Mélanie Laurent, actrice française.

1987 : Ellen Page – Actrice canadienne renommée pour ses rôles dans des films tels que « Juno », « Inception » et « X-Men : Days of Future Past ».

Décès célèbres

1952 : Henri-Pierre Roché – Écrivain et collectionneur français, Henri-Pierre Roché est connu pour son roman épistolaire « Jules et Jim », qui a inspiré le film du même nom réalisé par François Truffaut.

1975 : René Laennec – Médecin français, René Laennec est célèbre pour avoir inventé le stéthoscope, un outil essentiel pour l’auscultation médicale.

2004 : Alex Métayer, humoriste français.

2018 : Billy Graham – Évangéliste américain et figure emblématique du christianisme évangélique, Billy Graham a prêché devant des millions de personnes à travers le monde et a conseillé plusieurs présidents américains.

Le 21 février est donc une journée chargée d’histoire, marquée par des événements qui ont façonné le monde moderne et des personnalités dont l’impact perdure encore aujourd’hui. Que ce soit dans le domaine politique, culturel ou scientifique, cette date reste ancrée dans la mémoire collective pour ses contributions significatives à l’histoire de l’humanité.

