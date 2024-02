Éphéméride rétro : ça s’est passé un 22 février

Chaque jour de l’année est marqué par une multitude d’événements historiques, de naissances remarquables et de décès notables. Le 22 février ne fait pas exception à cette règle, offrant une fenêtre fascinante sur le passé, le présent et même l’avenir. Cette date, à travers les années, a vu se dérouler des moments clés qui ont façonné le cours de l’histoire mondiale, ainsi que des personnalités emblématiques qui ont laissé leur empreinte sur le monde. Revisitons donc ensemble l’éphéméride de ce jour, explorant les événements marquants, les naissances mémorables et les décès qui ont ponctué le 22 février. Le 22 février est le 53ème jour de l’année et nous fêtons les Isabelle.

Événements historiques

1819 : La Floride devient un territoire des États-Unis après l’achat de la Floride à l’Espagne. Un événement historique connu sous le nom de traité d’achat de Floride, ou traité transcontinental de 1819 ou encore, traité Adams-Onis.

1924 : Le premier vol en avion autour du monde, débuté le 6 avril 1923, se termine lorsque l’équipage américain du Douglas World Cruiser atterrit à Seattle, Washington, accomplissant ainsi un exploit aéronautique majeur.

1974 : Un an après sa sortie, la barre des 50 millions d’albums vendus est franchie par le groupe de rock britannique Pink Floyd, avec leur célèbre album « The Dark Side of the Moon ». Le disque est encore aujourd’hui classé à la 3ème place des albums les plus vendus au monde, derrière “Back in Black” d’AC/DC vendu à 52 millions d’unités et le célèbre “Thriller” de Michael Jackson, écoulé à 70 millions d’exemplaires.

1987 : L’Airbus A320 réalise son premier vol le 22 février 1987, à Toulouse. Le 14 février 1987, c’est la princesse de Galles en personne, Lady Diana, qui avait baptisé l’avion au Champagne, entourée de 2 000 invités qu’Airbus avait convié pour l’occasion. L’A320 sera un succès commercial, avec 17 688 commandes passées.

1987 : L’artiste de renommée internationale Andy Warhol décède le 22 février 1987 à New-York. Il était l’un des plus grands représentants du Pop-Art et un des plus grands artistes du 20ème siècle. Victime d’une attaque cardiaque, il était âgé de 58 ans.

1996 : Le président de la République Jacques Chirac annonce le 22 février la fin d’une institution : le service militaire obligatoire. Une annonce qui prendra effet le 28 octobre 1997.

2011 : Début de la crise libyenne où des manifestations contre le régime de Mouammar Kadhafi commencent en Libye, déclenchant une série d’événements qui aboutiront à la guerre civile libyenne.

Célébrités nées un 22 février

George Washington (1732) : Premier président des États-Unis, figure emblématique de l’histoire américaine et l’un des Pères fondateurs des États-Unis.

Luis Buñuel (1900), réalisateur espagnol.

Francis Cavanna (1923), écrivain français.

Roger Gicquel (1933), journaliste et présentateur du JT français.

Linda de Suza (1948), chanteuse portugaise.

Niki Lauda (1949), pilote de Formule 1 autrichien.

Miou-Miou (1950), née Sylvette Herry, actrice française.

James Blunt (1974), chanteur britannique.

Drew Barrymore (1975) : Actrice américaine, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « E.T. l’extra-terrestre », « Charlie’s Angels », et « Never Been Kissed ».

Steve Irwin (1962) : Naturaliste et animateur de télévision australien, mieux connu sous le nom de « The Crocodile Hunter », pour son travail de conservation et d’éducation sur la faune sauvage.

Célébrités décédées un 22 février

John Keats (1821) : Poète romantique anglais, connu pour ses œuvres telles que « Ode à une nuit d’été » et « Ode à un rossignol ».

Andy Warhol (1987) : Artiste américain majeur du mouvement pop art, célèbre pour ses œuvres emblématiques telles que les portraits de Marilyn Monroe et les boîtes de conserve Campbell’s.

Margaux Hemingway (1996) : Actrice et mannequin américaine, petite-fille du célèbre écrivain Ernest Hemingway, elle a été l’une des premières supermodels dans les années 1970.

Le 22 février est donc bien plus qu’une simple date sur le calendrier. C’est une journée chargée d’histoire, de célébrations et parfois de commémorations, qui nous rappelle la richesse et la diversité du passé, ainsi que l’impact durable des individus et des événements sur le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Crédit photo : Jetstar Airways©