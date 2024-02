Éphéméride rétro : ça s’est passé un 23 février

Chaque jour de l’année est marqué par une multitude d’événements historiques et de moments marquants, et le 23 février ne fait pas exception. Ce jour a vu naître et mourir des personnalités remarquables, ainsi que des événements qui ont façonné le cours de l’histoire. Plongeons dans l’éphéméride du 23 février pour découvrir certains de ces moments significatifs.

Événements historiques

1836 : La création du Texas : Le 23 février 1836, le Texas déclare son indépendance du Mexique, marquant le début de la révolution texane. Cette lutte pour l’indépendance aboutira finalement à la formation de la République du Texas.

1945 : L’armée américaine remporte la bataille d’Iwo Jima, durant la guerre du Pacifique. Le 23 février 1945, les soldats de l’US Army plantent le drapeau américain au sommet du mont Suribachi, un moment immortalisé par le photographe militaire Joe Rosenthal. Une image mondialement célèbre et reprise sur l’album “Conquest” du groupe Uriah Heep, sorti en 1980. Cette bataille a fait 20 703 tués côté japonais et 6 821 côté américain.

1954 : Le premier essai réussi de la bombe à hydrogène : Le 23 février 1954, les États-Unis réalisent avec succès leur premier essai de la bombe à hydrogène dans l’atoll d’Eniwetok, dans le Pacifique. Ce développement marque une avancée majeure dans la technologie des armes nucléaires et soulève des préoccupations mondiales quant à la course aux armements.

1955 : Mort de Paul Claudel, dramaturge français et frère de la sculptrice Camille Claudel.

1965 : Décès de l’acteur Stan Laurel, célèbre comparse d’Oliver Hardy dans le duo comique formé en 1927 : Laurel & Hardy. Ils ont tourné pas moins d’une centaine de courts et longs métrages durant leur carrière. Mais en plus d’être comédien, Stan Laurel écrivait les scénarios, gérait la mise en scène et le montage des films, tournés en partie à l’époque du muet et ensuite en cinéma et paroles.

1987 : L’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale voit le jour le 23 février 1987. Un département qui vient en complément des 5 laboratoires scientifiques déjà existants dans la police nationale.

1997 : les chercheurs britanniques annoncent la naissance de Dolly, premier clone de mammifère au monde.

2002 : Enlèvement d’Ingrid Betancourt. Le 23 février 2002, la franco-colombienne Ingrid Betancourt est enlevée par les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), alors qu’elle est en campagne présidentielle. Elle est libérée ainsi que 14 autres otages le 2 juillet 2008, soit plus de 6 ans plus tard, lors de “L’Opération Jaque” menée par l’armée colombienne.

Célébrités nées un 23 février

1924 : Claude Sautet : réalisateur français (“Max et les ferrailleurs”, “César et Rosalie”). Il aurait eu 100 ans aujourd’hui.

1934 : Jacques Séguéla, publicitaire français et co-fondateur de l’agence RSCG.

1940 : Peter Fonda : Né le 23 février 1940, Peter Fonda était un acteur, réalisateur et scénariste américain. Il est surtout connu pour son rôle dans le film emblématique « Easy Rider » sorti en 1969.

1948 : Philippe Chatel : chanteur/compositeur français.

1954 : Louis Bertignac, guitariste du groupe Téléphone, chanteur et compositeur.

1965 : Michael Dell : Le fondateur de Dell Technologies, Michael Dell, est né le 23 février 1965. Il est devenu l’un des entrepreneurs les plus prospères du monde de la technologie.

1994 : Dakota Fanning : L’actrice américaine Dakota Fanning est née le 23 février 1994. Elle est devenue célèbre pour ses performances remarquables dans des films tels que « Man on Fire » et « War of the Worlds ».

Célébrités décédées un 23 février

1983 : Tennessee Williams : Le célèbre dramaturge américain Tennessee Williams est décédé le 23 février 1983. Il est largement reconnu pour ses œuvres emblématiques telles que « Un tramway nommé Désir » et « La chatte sur un toit brûlant ».

2001 : Robert Enrico, réalisateur français. Il a tournée une trentaine de films, dont “Le vieux fusil” avec Philippe Noiret et Romy Schneider et “Boulevard du rhum” avec Lino Ventura et Brigitte Bardot.

2020 : Katherine Johnson : La mathématicienne afro-américaine Katherine Johnson, dont le travail a été crucial pour les premiers vols spatiaux américains, est décédée le 23 février 2020 à l’âge de 101 ans.

1995 : James Herriot : Le vétérinaire et écrivain britannique James Herriot, connu pour ses célèbres livres sur la vie de campagne et les animaux, est décédé le 23 février 1995.

Le 23 février est donc un jour qui a vu naître des talents exceptionnels, mais qui a également été témoin d’événements historiques significatifs. C’est une journée où l’on se souvient à la fois des triomphes et des défis de l’humanité à travers les âges.

