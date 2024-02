Éphéméride rétro : ça s’est passé un 24 février

Chaque jour est témoin d’événements historiques, de naissances mémorables et de décès qui ont marqué le cours de l’histoire. Le 24 février n’est pas une exception, et cette date, 55ème jour de l’année et jour de la fête des Modeste, des Jean-Baptiste et Baptiste a vu un certain nombre d’événements notables au fil des ans, ainsi que la naissance et le départ de plusieurs figures importantes. Plongeons dans l’éphéméride du 24 février.

Événements historiques

1. En 1582, le pape Grégoire XIII publie l’encyclique « Inter gravissimas », annonçant la réforme du calendrier grégorien. Ce changement majeur dans la façon dont nous mesurons le temps a eu des implications à long terme sur la société et l’organisation du calendrier.

2. En 1803, la Cour suprême des États-Unis rend un jugement historique dans l’affaire Marbury v. Madison, établissant ainsi le principe de la suprématie judiciaire et le pouvoir de la Cour suprême d’annuler les lois jugées inconstitutionnelles.

3. 24 février 1969, la bande-dessinée RAHAN est publiée pour la première fois, dans le numéro 1 du célèbre magazine PIF GADGET. Le fils des âges farouches est dessiné par André Chéret, sur des textes de Roger Lécureux.

4. Le 24 février 1991, un mois après le début de l’opération Tempête du Désert (débutée le 17 janvier 1991) qui avait débuté par des bombardements massifs afin de mettre fin à l’occupation du Koweït par l’Irak (100 000 sorties aériennes, 88 500 tonnes de bombes larguées par une armée de 2 250 avions alliés, dont 1 800 américains), les forces alliées déclenchent une opération terrestre qui vise à pénétrer en Irak et au Koweït. Les moyens sont, à l’instar du déploiement aérien, colossaux ; dix-huit divisions armées, 3 000 chars et 1 500 hélicoptères. En seulement cinq jours, les forces de coalition écrasent l’armée irakienne, détruisant 3 300 de leurs chars, 150 de leurs avions et tuant 40 000 soldats irakiens.

5. 24 février 2022, la Russie attaque l’Ukraine. Un conflit qui dure encore et qui a de grosses répercussions sur le plan économique, tant en Ukraine qu’en Russie et à l’international.

Naissances célèbres

1. Michel Legrand (1932) – Compositeur français de musique de films.

2. Plastic Bertrand (1954) – De son vrai nom Roger Jouret, chanteur belge. Il est notamment connu pour son tube “Ça plane pour moi” sorti en 1977.

3. Steve Jobs (1955) – Le co-fondateur emblématique d’Apple Inc. et l’un des visionnaires les plus influents de l’ère moderne, Steve Jobs a révolutionné l’industrie de la technologie avec des produits tels que l’iPhone, l’iPad et le Macintosh.

4. Alain Prost (1955) – pilote de Formule 1 français. Alain Prost a été quatre fois Champion du Monde de F1 en 1985, 1986, 1989 et 1993.

5. Laurent Ruquier (1963) – Animateur français de radio et télévision. Il est également producteur de télévision, de théâtre et humoriste.

6. Floyd Mayweather Jr. (1977) – L’un des boxeurs les plus accomplis de tous les temps, Mayweather est connu pour son invincibilité sur le ring et son style de vie flamboyant.

Décès célèbres

1. Wilhelm Grimm (1859) – Wilhelm Grimm, célèbre écrivain allemand, est surtout connu pour avoir co-écrit, avec son frère Jacob, les célèbres contes de fées des Frères Grimm, qui comprennent des histoires intemporelles telles que « Blanche-Neige », « Cendrillon » et « Hansel et Gretel ».

2. Michel de Montaigne (1592) – Philosophe et écrivain français de la Renaissance, Montaigne est célèbre pour ses Essais, une série d’essais introspectifs qui ont influencé profondément le développement du genre littéraire de l’essai.

3. Bernard Loiseau (2003) – Grand Chef cuisinier étoilé.

Le 24 février est donc une date riche en événements historiques et en personnalités importantes qui ont laissé leur marque sur le monde. Que ce soit par des décisions juridiques historiques, des succès musicaux emblématiques ou des contributions littéraires durables, cette journée mérite d’être célébrée pour sa diversité et son impact sur l’histoire.



Crédit photo : Stuart Seeger© – wikimedia –Licence Creative Commons – Alain Prost au Grand Prix de Phoenix – USA – 10 mars 1990.