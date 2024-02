Éphéméride rétro : ça s’est passé un 25 février

Le 25 février est le 56ème jour de l’année et celui où l’on fête les Roméo. Chaque jour de l’année est marqué par des événements historiques, des naissances de personnalités célèbres et le départ de grandes figures. Le 25 février ne fait pas exception à cette règle, avec son lot d’événements remarquables et de destins qui ont marqué l’histoire. Plongeons dans les moments marquants de cette date et dans les vies de ceux qui l’ont peuplée.

Événements historiques

1836 : La bataille de San Jacinto – L’une des batailles les plus décisives de la révolution texane, opposant les forces texanes commandées par Sam Houston aux troupes mexicaines dirigées par le général Antonio López de Santa Anna. La victoire texane a conduit à l’indépendance du Texas par rapport au Mexique.

1870 : Création du National Weather Service aux États-Unis – L’agence gouvernementale chargée de fournir des prévisions météorologiques et des avertissements météorologiques pour protéger la vie et les biens aux États-Unis.

1922 : Henri Désiré Landru est guillotiné le 25 février à 6H10 à la prison de Versailles, pour le meurtre de 10 femmes et d’un jeune garçon, fils de l’une d’elles, sa première victime Jeanne Cuchet, lingère à Vernouillet, dans les Yvelines. Menteur notoire, escroc et tueur en série, Landru séduisait des femmes seules au travers de petites annonces publiées dans la presse, de préférence sans trop de famille ou d’attache, pour les détrousser de leur argent et de leurs bijoux. Ses meurtres ont débuté en 1914 et ont perduré jusqu’au 13 janvier 1919, date où il assassina sa dernière victime, Marie-Thérèse Marchadier, patronne d’un bordel parisien. Landru découpait ensuite les corps de ses malheureuses victimes et les brulait dans le four de sa cuisine.

Lorsqu’il fut guillotiné par son bourreau, Anatole Deibler, on lui demanda s’il souhaitait un verre de rhum et une dernière cigarette. Landru répondit : “Ce n’est pas bon pour la santé” et déclina l’offre, avant que la lame ne lui tranche le cou.

1935 : L’ingénieur Louis Lumière présente un film en relief devant l’Académie des Sciences.

1986 : Le gouvernement philippin renversé – La révolution philippine de 1986, également connue sous le nom de « Révolution du Jasmin », a abouti à la chute du régime autoritaire de Ferdinand Marcos et à l’avènement de la démocratie aux Philippines. Suite à cette insurrection populaire pacifique, Corazon Aquino est la première femme à accéder à la présidence de la République des Philippines, le 25 février 1986.

2011 : Début de la révolution libyenne – Des manifestations massives ont éclaté en Libye, marquant le début du soulèvement populaire contre le régime de Mouammar Kadhafi. Cette révolution a finalement conduit à la chute du régime et à des bouleversements majeurs dans le pays.

Naissances célèbres

1841 : Pierre-Auguste Renoir – Un des principaux peintres français du mouvement impressionniste. Ses œuvres, caractérisées par leur luminosité et leur vitalité, comprennent des portraits, des nus, des natures mortes et des scènes sociales.

1942 : Valérie Lagrange – chanteuse française.

1942 : Karen Grassle – actrice américaine rendue mondialement célèbre pour son rôle de Caroline Ingalls, dans la série “La petite maison dans la prairie”.

1943 : George Harrison – Musicien britannique, membre des Beatles, l’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique populaire. Harrison a également eu une carrière solo réussie après la dissolution des Beatles.

1944 : François Cevert – pilote automobile français. François Cevert s’est tué sur le circuit de Watkins Glen, lors des essais pour le Grand Prix des États-Unis, le 6 octobre 1973. Il n’avait que 29 ans.

1945 : Herbert Léonard – chanteur français (“Pour le plaisir”).

1946 : Jean Todt – co-pilote de rallye, directeur général de Peugeot Talbot Sport, Directeur de l’écurie Ferrari, Patron de la FIA.

1957 : Régis Laspalès – humoriste et comédien français.

1968 : Sandrine Kiberlain – actrice française.

1986 : Jameela Jamil – Actrice, mannequin et militante britannique. Elle est notamment connue pour son rôle dans la série télévisée « The Good Place » et pour son activisme en faveur de l’estime de soi et de l’inclusion.

Décès célèbres

1570 : King Philip II of Spain – Le roi d’Espagne, qui a régné pendant plus de 40 ans et a étendu l’influence espagnole à travers le monde. Il était également connu pour sa lutte contre les protestants et pour avoir dirigé l’Invincible Armada contre l’Angleterre.

1964 : Alexander Liapunov – Mathématicien russe, connu pour ses contributions à la théorie des systèmes dynamiques et à la théorie du chaos. Ses travaux ont eu un impact significatif dans de nombreux domaines, y compris la météorologie et l’astronomie.

1983 : Tennessee Williams, écrivain et dramaturge américain, dont de nombreuses œuvres ont été adaptées au cinéma.

1984 : Roger Couderc – Journaliste sportif français.

1995 : Melvin Franklin – Chanteur américain, membre du groupe vocal The Temptations. Franklin était célèbre pour sa voix de basse profonde et son rôle dans la création du son caractéristique du groupe.

2017 : Bill Paxton – Acteur américain (“Aliens le retour”, “Commando”, “Terminator”, “Predators 2”, “Apollo 13”, “Twister”).

Le 25 février est donc une journée qui a vu naître des artistes talentueux, des révolutions historiques et des avancées importantes dans divers domaines. C’est une date qui mérite d’être rappelée et célébrée pour ses nombreux événements et ses nombreuses personnalités remarquables.

Crédit photo de UNE : Raimund Kommer© – wikimedia – Licence Creative Commons. Le pilote français François Cevert lors des essais sur le circuit du Nurburgring, en Allemagne, en 1973.