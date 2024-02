Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances remarquables et de décès qui ont laissé une empreinte sur le monde. Le 26 février ne fait pas exception, étant le témoin de divers moments clés à travers l’histoire et de la naissance ou de la disparition de figures emblématiques. Jetons un coup d’œil à certains des événements significatifs et des personnalités associées à cette date.

Événements historiques

1815 : Napoléon s’échappe de l’île d’Elbe : Le célèbre empereur français Napoléon Bonaparte s’échappe de son exil sur l’île d’Elbe et retourne en France, déclenchant ainsi les Cent-Jours, une période de bref regain de pouvoir avant sa défaite finale à Waterloo.

1848 – La Deuxième République en France : La révolution de 1848 débute en France le 22 février pour se terminer le 25 février. Cette journée-là voit la proclamation officielle de la Deuxième République. Louis-Philippe abdique, et la France entre dans une période de changements politiques majeurs. C’est la troisième révolution que la France a connue, après celle, majeure, de 1789 et celle de 1830.

1919 – Grand Canyon National Park : Le Grand Canyon, l’une des merveilles naturelles les plus emblématiques du monde, est officiellement désigné comme parc national le 26 février 1919. Cette décision contribue à sa préservation et à sa reconnaissance mondiale.

1929 : Début de la Grande Dépression : Le marché boursier américain s’effondre, marquant le début de la Grande Dépression, une période de crise économique mondiale majeure qui a profondément affecté les sociétés à travers le monde.

1993 : Premier attentat contre le World Trade Center : À New York, une bombe explose dans le parking du World Trade Center, tuant six personnes et en blessant plus d’un millier. Cet attentat a été Coordonné par l’Égyptien islamiste Omar Abdel Rahmane, un événement qui a marqué le premier attentat terroriste majeur contre le complexe du World Trade Center.

2012 : Mort de Trayvon Martin : En Floride, Trayvon Martin, un adolescent afro-américain de 17 ans, est abattu par George Zimmerman, un membre de la communauté de surveillance du quartier. La mort de Martin suscite une indignation nationale et donne lieu à un débat intense sur la justice raciale et les lois sur la légitime défense.

Naissances célèbres

1802 – Victor Hugo : L’écrivain français Victor Hugo, auteur de chefs-d’œuvre tels que « Les Misérables » et « Notre-Dame de Paris, » naît le 26 février 1802. Son influence sur la littérature et son engagement politique font de lui une figure majeure du XIXe siècle.

1846 – Buffalo Bill : célèbre chasseur de bisons et légende du Far-West.

1852 – John Harvey Kellog : chirurgien américain et inventeur des céréales Kellogs.

1908 – Tex Avery : dessinateur et réalisateurs de dessins-animés.

1924 – François Perrot : acteur français, inoubliable dans son rôle de banquier désabusé et mari de Marie Laforêt (géniale dans le rôle de bourgeoise qui s’ennuie) dans le film “Les Morfalous” du réalisateur Henri Verneuil et sorti en 1984. L’acteur aurait eu 100 ans aujourd’hui.

1928 – Fats Domino : chanteur américain.

1932 – Johnny Cash : La légende de la musique country, Johnny Cash, voit le jour le 26 février 1932. Sa carrière musicale prolifique et sa personnalité captivante en font l’une des icônes les plus appréciées de la scène musicale mondiale.

1956 – Charlélie Couture : chanteur et artiste français.

1956 – Michel Houellebecq : écrivain français.

1961 – Virginie Lemoine ; humoriste française.

1971 – Hélène Ségara : chanteuse française.

1974 – Sébastien Loeb : Pilote de rallye français, neuf fois Champion du Monde des Rallyes consécutivement, de 2004 à 2012, avec son co-pilote Daniel Elena.

1983 : Teresa Palmer : L’actrice australienne Teresa Palmer, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Warm Bodies », « Lights Out » et « Hacksaw Ridge », est née le 26 février 1983.

Décès de célébrités

1829 – Levi Strauss : Le fondateur de la célèbre marque de jeans Levi’s, Levi Strauss, décède le 26 février 1829. Son héritage perdure à travers l’industrie de la mode et la popularité intemporelle des jeans Levi’s.

1919 : Grand Duke Michael Alexandrovich de Russie : Le frère cadet du dernier tsar de Russie, Nicolas II, Grand Duke Michael Alexandrovich de Russie, est décédé le 26 février 1919. Il a été exécuté par les bolcheviks après la révolution russe de 1917.

1971 : Fernandel, célèbre acteur français.

1989 : Roy Eldridge : Le légendaire trompettiste de jazz américain Roy Eldridge, souvent surnommé « Little Jazz », est décédé le 26 février 1989. Sa virtuosité et son style innovant ont influencé de nombreux musiciens de jazz.

1995 – Melvin Calvin : Le chimiste américain Melvin Calvin, lauréat du prix Nobel de chimie en 1961 pour ses travaux sur la photosynthèse, s’éteint le 26 février 1995. Ses contributions significatives ont approfondi notre compréhension des processus biologiques essentiels.

1997 : David Doyle, acteur américain. Connu pour son rôle de John Bosley dans la série “Drôles de dames”.

2015 : Pascal Brummer, animateur français.

2016 : Harper Lee : L’auteure américaine Harper Lee, célèbre pour son roman classique « To Kill a Mockingbird », est décédée le 26 février 2016. Son travail a exploré des thèmes de justice, de moralité et de racisme dans le sud des États-Unis.

Chaque 26 février est donc marqué par des événements qui ont laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du monde, des naissances qui ont enrichi la culture et des décès qui ont clôturé des chapitres exceptionnels de vies extraordinaires. C’est une journée qui rappelle la diversité des expériences humaines et la richesse des récits qui constituent notre héritage collectif.

