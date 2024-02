Éphéméride rétro : ça s’est passé un 27 février

Le 27 février, jour de la saint Honorine et 58ème jour de l’année est une date riche en événements historiques et en anniversaires de personnalités marquantes. De la politique à la culture en passant par les sciences, cette journée a été le théâtre de moments importants qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Jetons un coup d’œil à certains des événements significatifs ainsi qu’aux naissances et décès de célébrités survenus un 27 février.

Événements historiques

1844 : Première publication du Manifeste communiste. Le 27 février 1844, le Manifeste communiste, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels, est publié à Londres. Ce document emblématique a joué un rôle majeur dans l’histoire politique et sociale, influençant de nombreux mouvements et idéologies à travers le monde.

1933 : Incendie du Reichstag. Le 27 février 1933, le Reichstag, le parlement allemand à Berlin, est incendié dans des circonstances mystérieuses. Cet événement a été utilisé par le régime nazi comme prétexte pour réprimer les opposants politiques et consolider le pouvoir d’Adolf Hitler.

1940 : Découverte du Carbone 14 le 27 février 1940 par Martin Kamen, chercheur au Radiation Laboratory et Samuel Ruben, chercheur au département de chimie de l’Université de Californie, à Berkeley. Le Carbone 14 est utilisé pour la datation d’objets, jusqu’à 50 000 ans en arrière.

1951 : Établissement du 22e amendement aux États-Unis. Le 27 février 1951, le 22e amendement de la Constitution des États-Unis est ratifié, limitant le président à deux mandats au pouvoir. Cette décision fait suite à la tradition établie par George Washington, qui a volontairement renoncé à briguer un troisième mandat.

1958 : L’assurance automobile obligatoire. Le 27 février 1958, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit obligatoirement contracter une assurance pour couvrir ses frais et ceux de tiers en cas d’accident.

1982 : Le film “La Guerre du Feu” réalisé par Jean-Jacques Annaud et sorti en décembre 1981 reçoit le César du meilleur film, ainsi que le César du meilleur réalisateur. Il recevra également l’Oscar des meilleurs maquillages en 1983. Le film a réalisé 7 millions d’entrées.

2012 : La consécration du film “The Artist”. Lors de la 84ème cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 février 2012 (date française, 26 février à Los Angeles), Le film de Michel Hazanavicius “The Artist”, connaît un succès phénoménal, avec pas moins de 5 statuettes décernées ; meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur pour Jean Dujardin, meilleure musique et meilleurs costumes. Un pari qui n’était pas gagné d’avance puisque ce long métrage atypique était muet et en noir et blanc. “The Artist” a enregistré 3 millions d’entrées en France et 16,5 millions à l’international.

Naissances célèbres

1932 : Elizabeth Taylor. L’icône hollywoodienne Elizabeth Taylor naît le 27 février 1932. Avec une carrière cinématographique remarquable comprenant des films tels que « Cléopâtre », « Qui a peur de Virginia Woolf ? » et « La Chatte sur un toit brûlant », Taylor reste une légende du cinéma.

1947 : Marie-Laure Augry, journaliste et présentatrice française de journal télévisé.

1953 : Yolande Moreau, actrice et humoriste belge issue des Deschiens.

1978 : Thomas Pesquet, astronaute français.

1981 : Josh Groban. Le chanteur, compositeur et acteur américain Josh Groban voit le jour le 27 février 1981. Connu pour sa voix puissante et son répertoire éclectique traversant les genres de la pop, du rock et de l’opéra, Groban a conquis le cœur du public du monde entier.

Décès célèbres

1892 : Louis Vuitton, célèbre homme d’affaires et créateur de la marque éponyme.

1906 : John James Rickard Macleod. Le physiologiste écossais John James Rickard Macleod décède le 27 février 1906. Lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1923 avec Frederick Banting pour la découverte de l’insuline, Macleod a contribué de manière significative à la compréhension et au traitement du diabète.

1999 : Stéphane Sirkis, guitariste du groupe Indochine et frère jumeau du chanteur du groupe, Nicola Sirkis.

2015 : Leonard Nimoy. L’acteur américain Leonard Nimoy, célèbre pour son rôle de M. Spock dans la série télévisée « Star Trek », décède le 27 février 2015. Nimoy était non seulement un acteur talentueux, mais aussi un réalisateur, écrivain et photographe accompli.

Le 27 février marque donc une journée importante dans l’histoire, avec des événements qui ont laissé leur empreinte sur la politique, la culture et la société. De même, les naissances et décès de personnalités célèbres rappellent l’impact durable que les individus peuvent avoir sur le monde qui les entoure.

Crédit photo : MGM© publicity – années 50 – wikimedia – public domain