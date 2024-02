Éphéméride rétro : ça s’est passé un 28 février

Chaque jour de l’année est témoin d’événements historiques, de naissances d’illustres personnalités et de décès poignants. Le 28 février ne fait pas exception, offrant une palette variée d’histoires et de destins qui ont marqué l’humanité à travers les siècles.

Événements historiques

1974 : inauguration du Palais des Congrès à Paris. Un complexe dédié au spectacle sur 32 000 M² situé Porte Maillot, dans le 17ème arrondissement.

1991 Annonce par le ministère de l’Agriculture du premier cas de “vache folle”, ou encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

1993 : L’Attaque terroriste de l’Édifice fédéral Alfred P. Murrah – À Oklahoma City, aux États-Unis, un attentat à la bombe dévastateur a eu lieu le 28 février 1993. L’explosion de l’édifice fédéral Alfred P. Murrah a fait 168 morts et des centaines de blessés, marquant l’un des pires actes terroristes sur le sol américain.

2002 : L’Euro devient officiellement la monnaie unique de 12 pays composés de 304 millions d’européens.

2011 : Décès de l’actrice Annie Girardot. Le 28 février 2011, le monde du cinéma français perdait l’une de ses plus grandes légendes : Annie Girardot. Avec son talent inimitable et son charisme captivant, Girardot avait conquis le cœur du public et la reconnaissance de ses pairs tout au long de sa carrière exceptionnelle.

Née le 25 octobre 1931 à Paris, Annie Girardot était destinée à briller sous les projecteurs. Après des débuts sur les planches de théâtre, elle se tourna vers le cinéma dans les années 1950, où elle devint rapidement une figure incontournable de l’industrie cinématographique française.

Girardot était connue pour sa polyvalence et sa capacité à incarner une grande variété de rôles avec une intensité émotionnelle remarquable. Que ce soit dans des drames, des comédies, ou des films d’auteur, elle apportait toujours une profondeur et une authenticité à ses personnages.

Parmi les films qui ont marqué sa carrière, on compte des chefs-d’œuvre tels que « Rocco et ses frères » (1960) de Luchino Visconti, “Mourir d’aimer” en 1971, “La Gifle” en 1974, “Un homme qui me plaît” en 1969, le légendaire “La Zizanie” sorti en 1973 avec Louis de Funès et « La Pianiste » (2001) de Michael Haneke, pour lequel elle remporta le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Mais c’est peut-être son interprétation dans « La Veuve Couderc » (1971) aux côtés d’Alain Delon qui demeure l’un de ses rôles les plus emblématiques, lui valant une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice.

Au-delà de ses réalisations artistiques, Annie Girardot était également aimée pour sa nature chaleureuse et accessible. Elle était une actrice proche de son public, qui pouvait à la fois incarner la femme ordinaire et la grande dame du cinéma avec une grâce naturelle.

Son décès en 2011 a laissé un vide dans l’industrie cinématographique française et dans le cœur de ses nombreux admirateurs. Mais son héritage perdure à travers ses performances intemporelles, qui continuent d’inspirer et de captiver les générations futures.

Annie Girardot restera à jamais une icône du cinéma français, une artiste dont le talent et la passion ont illuminé les écrans et touché les cœurs à travers le monde.

Naissances célèbres

Michel de Montaigne (1533) – L’écrivain français renommé, connu pour ses essais, est né un 28 février. Montaigne est célèbre pour son exploration introspective de l’humanité et sa réflexion sur une multitude de sujets.

Marcel Pagnol (1895) – Écrivain français.

Vincente Minnelli (1903) – Le réalisateur de cinéma américain, récompensé par l’Oscar du meilleur réalisateur pour son travail sur le film « Gigi » en 1958, est également né ce jour-là.

Brian Jones (1942) – musicien britannique et fondateur du groupe de rock The Rolling Stones.

Bernadette Peters (1948) – L’actrice et chanteuse américaine, connue pour ses performances sur scène à Broadway et dans des films comme « Into the Woods » et « Annie », est née le 28 février.

Jeanne Mas (1958) – Chanteuse française connue pour son tube “En rouge et noir”.

Décès de célébrités

Henry James (1916) – L’écrivain américain, considéré comme l’un des plus grands romanciers de langue anglaise, est décédé un 28 février. Ses œuvres, telles que « The Portrait of a Lady » et « The Turn of the Screw », continuent d’influencer la littérature moderne.

Linus Pauling (1994) – Le chimiste américain, lauréat du prix Nobel de la paix et du prix Nobel de chimie, est décédé le 28 février. Pauling a contribué de manière significative à la compréhension de la chimie et à la promotion du désarmement nucléaire.

Graham Greene (1991) – Le romancier britannique, connu pour ses œuvres telles que « The Power and the Glory » et « The Quiet American », est décédé un 28 février, laissant derrière lui un héritage littéraire durable.

Annie Girardot (2011) – Actrice française.

George Kennedy (2016) – Acteur américain.

Le 28 février est ainsi un jour qui témoigne de la diversité des expériences humaines, mêlant des moments de joie et de succès avec des tragédies et des adieux poignants. Que ce soit à travers des événements historiques, des naissances célèbres ou des décès mémorables, cette date continue de nous rappeler la richesse et la complexité de l’histoire humaine.



