Éphéméride rétro : ça s’est passé un 29 février

Le 29 février est le 60ème jour de l’année. Bien que surgissant dans notre calendrier tous les quatre ans lors d’une année bissextile, cette date demeure une journée particulièrement rare et intrigante. Cette journée unique présente une série d’événements historiques, de naissances de personnalités marquantes à des faits mémorables qui ont laissé leur empreinte dans divers domaines.

C’est quoi, une année bissextile ?

Petit rappel de la signification de l’année bissextile. Cette année particulière, comme en 2024, compte 366 jours et non pas 365. Un phénomène qui revient tous les 4 ans, afin de maintenir en phase notre calendrier grégorien avec le calendrier solaire. En effet, la Terre orbitant autour du Soleil en 365,25 jours, on tient compte de cette fraction de +1/4 de jour par an soit +1 journée tous les 4 ans, en ajoutant une journée au mois de février.

Avant d’entamer notre éphéméride du jour, pour laquelle les événements sont logiquement moins nombreux du fait que le 29 février ne revient que tous les 4 ans, nous avons une petite pensée pour les Auguste, dont la fête doit souvent être oubliée, et toutes les personnes nées un 29 février. À eux tous, nous souhaitons une bonne fête et un bon anniversaire !

Un dicton célèbre dit : “N’aie nulle peur de l’année bissextile, mais de celle d’avant et de celle d’après.”

Événements historiques

1504 : Christophe Colomb utilise sa connaissance des éclipses lunaires pour effrayer les populations autochtones des Antilles et obtenir d’elles des vivres pour ses hommes affamés.

1692 : Le premier journal américain, « Publick Occurrences Both Forreign and Domestick », est publié à Boston, Massachusetts, par Benjamin Harris. Il sera rapidement interdit par les autorités coloniales après seulement une édition.

1892 : Le roi Humbert Ier d’Italie est victime d’une tentative d’assassinat par l’anarchiste italien Pietro Acciarito à Naples.

1940 : Hattie McDaniel devient la première afro-américaine à remporter un Oscar, pour son rôle de Mammy dans « Autant en emporte le vent ».

1960 : Séisme au Maroc. Le 29 février 1960 à 23H40, un tremblement de terre d’une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter. Agadir, située au Sud-Ouest du Maric, est rayée de la carte en quelques secondes. Cette catastrophe a fait entre 12 000 et 15 000 morts et 25 000 blessés.

2004 : Le parti libéral irlandais, Fianna Fáil, remporte les élections législatives, marquant la première fois dans l’histoire de l’Irlande qu’un parti au pouvoir remporte une majorité absolue pour la troisième élection consécutive.

2004 : La consécration du “Seigneur des Anneaux”. Le 29 février 2004, il y a tout juste 20 ans, le film “Le Seigneur des Anneaux : le Retour du Roi” reçoit 11 Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleurs décors, meilleurs costumes, meilleur montage, meilleure chanson originale, meilleur scénario adapté, meilleure musique, meilleur maquillage, meilleurs effets visuels, meilleur montage sonore. Le film de Peter Jackson égale ainsi “Ben Hur” sorti en 1959 et “Titanic” en 1997, en termes de nombres d’Oscars décrochés par un film.

Naissances célèbres

1468 : Pope Paul III, né Alessandro Farnese, qui a joué un rôle crucial dans la Réforme catholique et a convoqué le concile de Trente en réponse aux critiques protestantes.

1792 : Gioacchino Rossini, compositeur italien renommé pour ses opéras, dont « Le Barbier de Séville » et « Guillaume Tell ».

1920 : Michèle Morgan, actrice française. Elle a joué dans plus de 70 films entre 1930 et 1980, dirigée par les plus grands réalisateurs et au côté des plus grandes stars du cinéma. D’une beauté rare, elle était connue également, en plus de son talent d’actrice, pour ses yeux incroyables.

D’ailleurs, dans le film “Quai des Brumes”, sorti en 1938 et réalisé par Michel Carmé, Jean Gabin lui fait la réplique en lui disant : “T’as d’beaux yeux tu sais”, quelques mots écrits par Jacques Prévert pour le scénario du film.

1948 : Gérard Darmon, acteur français.

1960 : Tony Robbins, coach en développement personnel et auteur à succès, connu pour ses séminaires de motivation et ses livres sur l’auto-assistance.

1964 : Mervyn Warren, musicien et compositeur américain, membre du groupe vocal a cappella Take 6 et également compositeur primé pour la bande originale de films.

Décès célèbres

1792 : John Burgoyne, général britannique durant la guerre d’indépendance américaine, surtout connu pour sa défaite à la bataille de Saratoga en 1777.

1972 : Henri Laurens, sculpteur français majeur du XXe siècle, associé au cubisme et à l’abstraction.

1996 : Marguerite Duras, écrivaine, dramaturge et cinéaste française, lauréate du prix Goncourt en 1984 pour son roman « L’Amant ».

2016 : Gilbert R. Hill, acteur américain connu pour avoir interprété l’inspecteur en chef Todd, dans la trilogie “Le Flic de Beverly Hills”. Avant d’être acteur, Gilbert R. Hill était lui-même policier dans la ville de Détroit.

Le 29 février, malgré sa rareté, demeure une journée remplie d’histoire, de célébrations et de contributions notables à la culture, à la politique et à d’autres domaines de la société. Chaque année bissextile, cette date unique nous rappelle la richesse de notre passé et les possibilités de notre avenir.

Crédit photo : Pixabay