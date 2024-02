Éphéméride rétro : ça s’est passé un 3 février

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances et de décès qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Le 3 février ne fait pas exception, avec son lot d’événements remarquables et de personnalités influentes. Plongeons dans l’éphéméride de cette journée pour découvrir ce qu’elle nous réserve.

Événements historiques

1. 1468 : La guerre des Deux-Roses prend fin

Après des années de conflit entre les maisons royales de Lancastre et d’York en Angleterre, la bataille de Touton met un terme à cette période tumultueuse de l’histoire anglaise. Cette bataille est considérée comme la dernière grande confrontation de la guerre des Deux-Roses, qui a duré plusieurs décennies.

2. 1468 : Mort de Gutenberg

L’inventeur de l’imprimerie Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit Johannes Gutenberg décède le 3 février 1468.

3. 1870 : Le 15e amendement est ratifié aux États-Unis

Cet amendement à la Constitution américaine garantit le droit de vote à tous les citoyens américains, quelle que soit leur race, leur couleur ou leur ancien statut d’esclave. Il s’agit d’une étape cruciale dans la lutte pour les droits civils aux États-Unis.

4. 1958 : Création du Benelux

Le 3 février 1958, le traité créant le Benelux est signé entre le Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

5. 1959 : Mort de Buddy Holly, Ritchie Valens et The Big Bopper dans un accident d’avion

Cette tragédie aérienne, connue sous le nom de « The Day the Music Died », a coûté la vie à trois figures majeures du rock ‘n’roll : Buddy Holly, Ritchie Valens et J.P. Richardson (surnommé The Big Bopper). L’événement a profondément choqué le monde de la musique et a été commémoré dans des chansons telles que « American Pie » de Don McLean.

6. 1962 : Le France traverse l’Atlantique

Le 3 février 1962, le célèbre et majestueux paquebot “France” inaugure sa première transatlantique entre Le Havre et New-York, avec 1 806 passagers à bord.

7. 1966 : Alunissage soviétique

3 février 1966, la sonde soviétique LUNA 9 se pose sur la Lune.

8. 1978 : Michel Serrault Césarisé

Après sa création en 1976, la cérémonie des César récompense l’acteur français Michel Serrault en lui attribuant le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film “La Cages aux Folles”. Un film réalisé par Édouard Molinaro et sorti en 1978.

9. 2009 : Fin de carrière pour le Clémenceau

Lancé en 1957, le porte-avions Clémenceau quitte le port militaire de Brest pour être démantelé en Angleterre. Long de 265 mètres, avec un tirant d’air de 62 mètres, une charge maximale de 32 800 tonnes, une puissance de 126 000 chevaux, le Clémenceau était capable de se déplacer à 32 nœuds, soit une vitesse de 60 km/h. À son bord : 2 000 marins, dont 650 étaient dédiés à la partie aviation.

Naissances célèbres

1. 1809 : Felix Mendelssohn – Compositeur et chef d’orchestre allemand du romantisme, Felix Mendelssohn est connu pour des œuvres telles que le « Songe d’une nuit d’été » et le « Concerto pour violon en mi mineur ».

2. 1904 : Salvador Dalí – L’un des peintres surréalistes les plus célèbres du XXe siècle, Salvador Dalí a créé des œuvres d’art iconiques telles que « La Persistance de la mémoire » et a été une figure majeure du mouvement surréaliste.

3. 1939 : Michael Cimino – Réalisateur américain.

4. 1970 : Warwick Davis – Acteur britannique connu pour ses rôles dans la saga « Harry Potter », ainsi que dans des films tels que « Willow » et « Le Retour du Jedi ».

5. 1971 : Vincent Elbaz – Acteur français.

Décès célèbres

1. 1959 : Buddy Holly – Chanteur et musicien américain pionnier du rock ‘n’roll, Buddy Holly a laissé un héritage durable avec des chansons telles que « Peggy Sue » et « That’ll Be the Day ».

2. 1989 : John Cassavetes – Réalisateur, scénariste et acteur américain influent dans le cinéma indépendant, John Cassavetes est connu pour des films tels que « Une femme sous influence » et « Meurtre d’un bookmaker chinois ».

3. 2010 : Georges Wilson – Acteur français.

4. 2023 : Paco Rabanne – Grand couturier franco-espagnol

Le 3 février est une journée marquée par une diversité d’événements historiques et de personnalités remarquables qui continuent à influencer notre monde aujourd’hui. C’est une occasion de se souvenir du passé et de célébrer les contributions exceptionnelles de ceux qui ont vécu avant nous.



Crédit photo : Archives municipales et communautaires de Brest© – Wikimedia – Licence Creative Commons.