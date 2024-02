Éphéméride rétro : ça s’est passé un 5 février

Chaque jour est marqué par une série d’événements historiques, de naissances remarquables et de décès poignants qui contribuent à façonner le cours de l’histoire. Le 5 février ne fait pas exception, étant une journée riche en événements divers et en célébrités. Regardons de plus près ce que cette date a à offrir à travers les siècles.

Événements Historiques

1. 1885 : La première locomotive à vapeur transcontinentale arrive à Vancouver La Canadian Pacific Railway achève la construction de la première voie ferrée transcontinentale du Canada avec l’arrivée de la locomotive à vapeur « Engine 374 » à Vancouver, reliant ainsi l’est et l’ouest du pays.

2. 1917 – La Révolution Russe : Le 5 février 1917, la Russie était plongée dans des troubles politiques majeurs. Ce jour-là, le gouvernement provisoire a aboli la peine de mort, marquant un tournant crucial dans l’histoire de la Russie en pleine révolution.

3. 1953 – Peter Pan sur les écrans : 5 février 1953, le 18ème long-métrage des studios Disney sort aux États-Unis. C’est alors une adaptation de la pièce éponyme de l’écrivain écossais J.M Barrie.

4. 1954 – L’Olympia rouvre ses portes : après de longs travaux de rénovation, la célèbre salle de concerts parisienne rouvre ses portes. À l’affiche : le chanteur Gilbert Bécaud, qui fait salle comble. À l’occasion de cette réouverture, Bruno Coquatrix est nommé directeur de L’Olympia.

5. 1971 – Apollo 14 : L’exploration spatiale a également marqué cette journée. En 1971, la mission Apollo 14 de la NASA a atterri sur la Lune. Alan Shepard et Edgar Mitchell ont été les deux astronautes à marcher sur la surface lunaire, élargissant ainsi notre compréhension de l’espace.

6. 1986 – Un attentat au magasin Fnac-Sports, dans le Forum des Halles à Paris fait neuf blessés dont trois graves.

7. 1994 – Le crime de la Saint-Valentin Le 5 février 1994, un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en France, tue sa femme et trois de ses enfants lors d’une permission de sortie, un crime qui a choqué le pays et suscité un débat sur le système carcéral et les permissions de sortie.

8. 1994 – Byron De La Beckwith Condamné : Le 5 février 1994, l’homme politique américain Byron De La Beckwith a été condamné à la prison à vie pour le meurtre du militant des droits civiques Medgar Evers en 1963. Cette condamnation a marqué une victoire pour la justice et les droits civiques.

9. 2016 – Une Ferrari 335 S Spider de 1957 est vendue plus de 32 millions d’euros, un sommet pour une voiture aux enchères, telle la Ferrari 250 GTO du collectionneur Pierre Bardinon vendue 38 millions d’euros en 2014.

Naissances Célèbres

1. 1478 : Sir Thomas More L’écrivain et philosophe anglais, célèbre pour son ouvrage « Utopia » et pour avoir été chancelier d’Angleterre sous le règne d’Henri VIII, naît le 5 février 1478.

2. 1748 : Joris-Karl Huysmans : Écrivain français majeur, Joris-Karl Huysmans, est né le 5 février 1748. Il est surtout connu pour son influence dans le mouvement symboliste et son roman « À rebours. »

3. 1810 : Ole Bull Le violoniste et compositeur norvégien, considéré comme l’un des plus grands virtuoses du XIXe siècle, naît le 5 février 1810.

4. 1878 : L’ingénieur André Citroën créateur de la marque de voitures éponyme.

5. 1914 : William S. Burroughs : L’écrivain et poète américain William S. Burroughs, figure emblématique de la Beat Generation, est né ce jour-là. Son œuvre controversée et expérimentale a laissé une empreinte indélébile sur la littérature du 20e siècle.

6. 1941 : David Selby L’acteur américain, connu pour son rôle de Quentin Collins dans la série télévisée culte « Dark Shadows », naît le 5 février 1941.

7. 1946 : L’actrice britannique Charlotte Rampling.

8. 1952 : Le chanteur français Daniel Balavoine décédé dans un accident d’hélicoptère sur le rallye Paris-Dakar.

9. 1966 : La présentatrice française Olivia Adriaco, devenue architecte d’intérieur.

10. 1971 : Sara Gilbert : Célèbre actrice américaine, Sara Gilbert, connue pour son rôle dans la sitcom « Roseanne, » a vu le jour le 5 février 1971.

11. 1985 : Tatiana Silva La présentatrice météo, présentatrice et ex-miss Belgique 2005.

12. 1985 : Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo est né le même jour que Tatiana Silva.

13. 1992 : Le footballeur brésilien Neymar.

Décès Célèbres

1. 1953 : Joseph Staline Le dirigeant soviétique Joseph Staline, l’une des figures les plus controversées et les plus puissantes du XXe siècle, décède le 5 février 1953.

2. 1994 : Patricia Highsmith L’écrivaine américaine, connue pour ses thrillers psychologiques et notamment pour son personnage emblématique Tom Ripley, décède le 5 février 1994.

3. 2012 : Christian Blachas Le journaliste sur M6 spécialisé dans les médias et la publicité.

4. 2020 : Kirk Douglas L’acteur américain légendaire, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Spartacus » et « Les Sentiers de la Gloire », décède le 5 février 2020 à l’âge de 103 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique indélébile.

5. 2021 Christopher Plummer L’acteur canadien.

Le 5 février est donc une journée marquée par une diversité d’événements historiques, de naissances de personnalités remarquables et de décès de figures importantes. Cette éphéméride nous rappelle que chaque jour est une occasion de se souvenir du passé et de célébrer les contributions de ceux qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Crédit image : Pixabay