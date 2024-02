Éphéméride rétro : ça s’est passé un 6 février

Bonne fête à tous les Gaston en ce 6 février 2024 ! Chaque jour de l’année est marqué par des événements historiques, des naissances de personnalités importantes et des décès de figures emblématiques. Le 6 février ne fait pas exception, et voici un aperçu des moments significatifs qui ont jalonné cette date à travers l’histoire.

Événements historiques

1. 1778 Traité d’alliance entre la France et les États-Unis

Le 6 février 1778, Benjamin Franklin et le comte de Vergennes signent un traité d’alliance entre la France et les États-Unis pendant la guerre d’indépendance américaine, marquant un tournant crucial dans le soutien international à la cause américaine.

2. 1933 Explosion aux usines Renault de Billancourt, faisant huit morts et trente-six blessés

Le lundi 6 février 1933 à 10H30, une violente explosion ébranle l’usine Renault de Billancourt (92). Les ouvriers pensent à un énorme coup de canon, mais c’est en fait la chaudière de l’atelier 17 qui vient d’exploser, détruisant le mur de briques rouges et le toit de l’atelier. Cet accident a fait 8 morts et 36 blessés.

3. 1941 Staline devient chef du gouvernement soviétique

Joseph Staline devient chef du gouvernement soviétique le 6 février 1941 en succédant à Molotov. Il instaure une dictature totalitaire et sera responsable, selon les spécialistes politiques, de 20 millions de morts et 28 millions de déportés.

4. 1952 Accession d’Élisabeth II au trône d’Angleterre

Le 6 février 1952, Élisabeth II devient reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth à la suite du décès de son père, le roi George VI. Son couronnement a eu lieu plus tard dans l’année.

5. 1973 Incendie au collège Édouard-Pailleron à Paris

Le mardi 6 février 1973, à 19H30, le collège Édouard-Pailleron situé dans le 19ème arrondissement parisien s’embrase. À 20H10, les quatre étages de l’établissement scolaires s’effondrent. On retrouvera 20 morts sous les décombres ; 16 collégiens et 4 adultes. L’enquête a révélé que l’incendie était criminel, mais les médias et parents d’élèves s’interrogent sur la qualité de fabrication de l’édifice, qui s’est écroulé en 30 minutes.

6. 1998 Assassinat du préfet Érignac

Le 6 février 1998 à 21H15, à Ajaccio en Corse, le préfet Claude Érignac est assassiné par des indépendantistes corses.

7. 2018 Une voiture en orbite

6 février 2018, le lanceur spatial Falcon Heavy développé par la société d’Elon Musk : SpaceX, met sur orbite la voiture Tesla Roadster.

8. 2023 Tremblement de Terre en Turquie et en Syrie

6 février 2023, il y a exactement un an, à 4H17, un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter frappe la Turquie et la Syrie, faisant 39 000 morts et 105 000 blessés.

Naissances célèbres

1. Ronald Reagan (1911) : Ronald Reagan, acteur et homme politique américain, est né le 6 février 1911. Il a servi en tant que 40e président des États-Unis de 1981 à 1989.

2. Aaron Burr (1756) : Homme politique américain, Aaron Burr est né le 6 février 1756. Il est surtout connu pour avoir été le troisième vice-président des États-Unis, sous la présidence de Thomas Jefferson.

3. Eva Braun (1912) : maîtresse d’Adolf Hitler, elle fût également sa femme durant une journée, le couple s’étant suicidé le lendemain de leur union.

4. Zsa Zsa Gabor (1917) : actrice américaine.

5. Patrick Macnee (1922) : acteur américain, rendu célèbre pour son rôle de “John Steed” dans la série télévisée “Chapeau melon et bottes de cuir”.

6. François Truffaut (1932) : réalisateur français.

7. Bob Marley (1945) : Né le 6 février 1945, Bob Marley était un musicien et chanteur jamaïcain, considéré comme l’une des figures les plus importantes de l’histoire de la musique reggae.

8. Jacques Villeret (1951) : acteur français.

9. Axl Rose (1962) : chanteur du groupe “Guns and Roses”.

10. Yaël Naim (1978) : chanteuse française.

Décès célèbres

1. Falco (1998) : chanteur autrichien, célèbre pour ses tubes “Der Kommissar” sorti en 1982 et “Rock me Amadeus” en 1986.

2. Arthur Miller (2005) : Dramaturge américain renommé, Arthur Miller est décédé le 6 février 2005. Il est surtout connu pour ses pièces de théâtre emblématiques telles que « Death of a Salesman » et « The Crucible ».

3. Rosa Parks (2005) : Figure emblématique du mouvement des droits civiques aux États-Unis, Rosa Parks est décédée le 6 février 2005. Son refus de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery, en Alabama, en 1955, a déclenché le mouvement historique de boycott des bus de Montgomery.

4. James Whitmore (2009) : acteur américain.

Le 6 février a vu des événements significatifs dans divers domaines, de la politique à la musique en passant par les droits civiques. Ces moments et ces personnalités continuent d’influencer notre histoire et notre culture, rappelant l’importance de chaque journée dans le grand tableau de l’histoire humaine.

Crédit photo : Zsa Zsa Gabor en 1954 – Crédit photo : Los Angeles Daily News© – Wikimedia – Licence Creative Common.