Éphéméride rétro : ça s’est passé un 7 février

Chaque jour de l’année est marqué par une multitude d’événements historiques, de naissances et de décès qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Le 7 février ne fait pas exception, étant le témoin de divers moments significatifs de l’histoire mondiale ainsi que de la naissance et de la mort de nombreuses personnalités notables. Voici un aperçu des événements marquants, des anniversaires de naissance et des décès survenus le 7 février.

Événements Historiques

1. 1497 : Le navigateur portugais Vasco de Gama termine son voyage autour du Cap de Bonne-Espérance, ouvrant ainsi la voie maritime vers l’Inde pour l’Europe.

2. 1812 : Le tremblement de terre de New Madrid, l’un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés aux États-Unis, secoue le centre du pays, provoquant d’importants dégâts.

3. 1918 : Representation of the People Act

Le Representation of the People Act est une loi du parlement anglais votée le 7 février 1918. Elle est la base du système électoral du pays et donnait l’accès des femmes britanniques au droit de vote.

4. 1964 : Les Beatles arrivent à New York pour leur première tournée américaine, déclenchant ce qui sera plus tard connu comme la « Beatlemania » aux États-Unis.

5. 1992 : Les accords de Maastricht sont signés, établissant l’Union européenne et lançant le processus d’intégration européenne.

6. 2009 : Un incendie ravage le Complexe cinématographique Santika Club à Bangkok, en Thaïlande, tuant 66 personnes et en blessant des centaines d’autres.

Naissances Célèbres

1. 1812 : Charles Dickens – L’un des plus grands romanciers de l’ère victorienne, célèbre pour des œuvres telles que « Oliver Twist », « David Copperfield » et « Great Expectations ».

2. 1817 : Frederick Douglass – Un abolitionniste et écrivain afro-américain renommé, militant pour la fin de l’esclavage aux États-Unis.

3. 1867 : Laura Ingalls – Écrivaine américaine auteure de “La petite maison dans la prairie”.

4. 1914 : Charlie Chaplin plus connu sous le nom de Charlot – Acteur américain.

5. 1927 : Juliette Gréco – Chanteuse française.

6. 1942 : Gareth Hunt – Acteur britannique (Michael Gambit dans la série “Chapeau melon et bottes de cuir).

7. 1978 : Ashton Kutcher – Acteur et entrepreneur américain, connu pour ses rôles dans des films et des séries télévisées comme « That ’70s Show » et « Two and a Half Men ».

Décès de célébrités

1. 1813 : Joseph-Louis Lagrange – Mathématicien et physicien italien-français, Lagrange a apporté d’importantes contributions à des domaines tels que la mécanique céleste et l’analyse mathématique.

2. 1962 : Jacques Ibert – Compositeur français, connu pour ses œuvres orchestrales et pour ses compositions dans le domaine de la musique de film.

3. 1990 : Del Shannon – Chanteur et compositeur américain, célèbre pour sa chanson à succès « Runaway », qui a dominé les charts dans les années 1960.

4. 2019 : Albert Finney – Acteur britannique renommé, nominé cinq fois aux Oscars, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Tom Jones », « Erin Brockovich » et « Skyfall ».

Le 7 février est donc une journée riche en événements historiques et en célébrations d’anniversaire, mettant en lumière la diversité des réalisations humaines à travers les siècles. Que ce soit dans le domaine de la politique, de la culture, du sport ou des arts, cette date marque des moments significatifs et célèbre le talent et l’ingéniosité de ceux qui ont marqué notre monde.

Crédit photo : Wikimedia – Licence Creative Common.