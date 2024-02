Éphéméride rétro : ça s’est passé un 8 février

Chaque jour de l’année est imprégné d’histoire, de moments mémorables, de naissances et de décès marquants. Le 8 février n’échappe pas à cette règle. Ce jour a été témoin d’événements importants à travers les âges, ainsi que de la naissance ou du départ de personnalités qui ont laissé leur empreinte sur le monde. Plongeons dans les annales de l’histoire pour découvrir ce que le 8 février a à nous offrir.

Événements Historiques

1587 : Exécution de Marie Stuart

Le 8 février 1587 marque la fin tragique de la reine écossaise Marie Stuart, également connue sous le nom de Marie, reine des Écossais. Elle est exécutée à l’âge de 44 ans après avoir été emprisonnée pendant de nombreuses années par sa cousine, la reine Elizabeth I d’Angleterre, sur des accusations de complot visant à renverser le trône.

1910 : Fondation de Boy Scouts of America

Le mouvement scout, visant à promouvoir le développement des jeunes à travers des activités éducatives et des valeurs morales, prend racine aux États-Unis avec la fondation des Boy Scouts of America le 8 février 1910.

1963 : Le « Londonderry Air » devient l’hymne national de l’Irlande du Nord

Le célèbre air traditionnel irlandais, mieux connu sous le nom de « Danny Boy » ou « Londonderry Air », est adopté comme l’hymne national de l’Irlande du Nord le 8 Février 1963.

1984 : Ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Sarajevo

Le 8 février 1984, il y a tout juste 40 ans, les JO d’hiver débutent à Sarajevo. 49 nations participantes et 1 272 athlètes constituent cette rencontre légendaire. L’Allemagne de l’Est sera la grande gagnante de ces JO avec 24 médailles, dont 9 en or. La France quant à elle ne rapportera que 3 médailles mais aucune en or.

1990 : Patrick Dupond directeur du ballet à l’Opéra de Paris

8 février 1990, un jour qui fera date dans la carrière du danseur Patrick Dupond, nommé directeur du ballet à l’Opéra National de Paris, par Pierre Bergé. Il n’avait alors que 31 ans et succédait à Rudolf Noureev.

1992 : La France accueille les XVIe Jeux olympiques d’hiver

Le 8 février 1992 s’ouvrent les XVIe Jeux Olympiques d’hiver à Albertville, en Savoie. L’Allemagne finira en tête avec 26 médailles récoltées, dont 9 en or. La France terminera 7e avec 9 médailles, dont 3 en or.

2007 : Marion Cotillard voit la vie en rose avec “La Môme”

Le 8 février 2007 est projeté pour la première fois le film “La Môme” au Festival du Film de Berlin. Pour ce long métrage de 2 heures et 20 minutes, Marion Cotillard (préférée à Audrey Tautou par le réalisateur Olivier Dahan à l’époque) subira 5 heures de maquillage par jour pour incarner Édith Piaf. Le film sera un succès national, avec 5 108 840 entrées en France mais également un succès mondial. Dans de nombreux pays, le titre n’était pas “La Môme” mais “La vie en rose”, un des grands succès de la “môme Piaf”. Marion Cotillard sera honorée du César de la meilleure actrice en 2007 et elle recevra également l’Oscar de la meilleure actrice en 2008, u, Golden Globe la même année et le film recevra l’Oscar du meilleur maquillage.

Naissances Célèbres

1828 : Jules Verne

L’écrivain français Jules Verne, célèbre pour ses œuvres de fiction d’aventure et de science-fiction telles que « Vingt Mille Lieues sous les mers » et « Le Tour du Monde en Quatre-vingts Jours », est né le 8 Février 1828 à Nantes, en France.

1915 : Georges Guétary, chanteur français

1929 : Christian Marin, acteur français

1929 : Claude Rich, acteur Français

1931 : James Dean

La légende du cinéma hollywoodien, James Dean, est né le 8 février 1931 à Marion, dans l’Indiana, aux États-Unis. Connu pour ses rôles emblématiques dans des films tels que « Rebel Without a Cause » et « East of Eden », Dean est devenu une icône de la jeunesse rebelle et du cinéma américain.

1932 : John Williams, compositeur de musique de films américain

John Williams est pianiste, compositeur de concertos, de musique classique et de musique de film. Il a réalisé la bande originale sonore de 112 films, de nombreuses musiques classiques, de séries et d’émissions télévisées. Parmi les fils qu’il a musicalement habillé, on compte Star Wars, E.T l’extra-terrestre, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter et Les Dents de la Mer. Sa fortune est estimée à 300 millions de $.

1941 : Nick Nolte, acteur américain

1949 : Niels Arestrup, acteur français

1965 : Mathilda May, actrice française

1968 : Gary Coleman, acteur américain.

Décès Notables

1984 : David, 8ème Duc de Beaufort

David Somerset, 8ème Duc de Beaufort, est décédé le 8 février 1984. Il était un pair britannique et un grand propriétaire terrien, connu pour son engagement dans la gestion de ses vastes domaines.

2000 : José Queruau Lamerie

Le célèbre écrivain, philosophe et critique littéraire français, José Queruau Lamerie, est décédé le 8 février 2000. Il a laissé un héritage durable dans le monde littéraire français grâce à ses contributions érudites.

2020 : Robert Conrad

L’acteur américain était surtout connu pour son rôle de Papy Boyington dans la série “Les Têtes Brûlées” et celui de James West dans “Les Mystères de l’Ouest”.

Le 8 février est une journée marquée par une variété d’événements historiques significatifs, ainsi que par les naissances et les décès de personnalités éminentes. Ces moments continuent d’influencer et d’inspirer les générations présentes et futures, rappelant l’importance de se souvenir et d’apprendre de notre passé.

Illustration : Pixabay