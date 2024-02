Éphéméride rétro : ça s’est passé un 9 février

Les Beatles le 1er juillet 1965 à l’aéroport de Madrid. Crédit photo : Iberia Airlines©

Chaque jour de l’année est marqué par une multitude d’événements historiques, de célébrations personnelles et de tragédies. Le 9 février n’échappe pas à cette règle. Plongeons dans l’éphéméride de cette date, explorant les moments significatifs, les naissances remarquables et les décès poignants qui ont façonné l’histoire et la culture.

Événements marquants

1945 : La bataille de Manille prend fin – La bataille de Manille, qui a débuté le 3 février 1945, prend fin après une lutte acharnée entre les forces américaines et philippines d’un côté, et les forces japonaises de l’autre. La bataille a été une des plus féroces de la campagne des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale, entraînant d’énormes pertes humaines et des destructions massives.

1950 – Établissement de la Charte des Nations Unies : Le 9 février 1950 marque la date à laquelle la Charte des Nations Unies est enfin ratifiée par le gouvernement de la Syrie, le dernier des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à le faire. La Charte des Nations Unies est un document fondateur qui a établi l’Organisation des Nations Unies et a jeté les bases du droit international moderne.

1964 – Les Beatles sur le Ed Sullivan Show : L’une des performances les plus emblématiques de l’histoire de la musique populaire a eu lieu le 9 février 1964, lorsque les Beatles ont fait leurs débuts américains sur le Ed Sullivan Show (voir vidéo en bas d’article). Leur apparition à la télévision a marqué le début de la « Beatlemania » aux États-Unis et a jeté les bases de leur ascension fulgurante vers la renommée mondiale.

1964 : Le premier vol commercial du Boeing 727 – Le Boeing 727, un avion de ligne à réaction à quatre moteurs, effectue son premier vol commercial avec la compagnie aérienne Eastern Air Lines. Cet avion a été un pilier de l’aviation commerciale dans les décennies suivantes, offrant une combinaison de performances et d’efficacité économique qui ont révolutionné le transport aérien.

1996 – Loi sur les communications de 1996 aux États-Unis : Le président américain Bill Clinton signe la Loi sur les télécommunications de 1996 le 9 février. Cette loi a eu un impact significatif sur le paysage médiatique américain en ouvrant la voie à une plus grande consolidation des médias et en levant de nombreuses restrictions sur la propriété croisée des médias.

1996 : Le Programme spatial Clementine arrive en orbite lunaire – La sonde spatiale Clementine, lancée par la NASA, entre en orbite autour de la Lune. Cette mission avait pour objectif principal de cartographier la surface lunaire et de mener des études sur la composition de la surface et les ressources potentielles.

Naissances célèbres

1943 : Joe Pesci – L’acteur américain Joe Pesci, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Les Affranchis », « Maman, j’ai raté l’avion ! » et « Casino », naît à Newark, dans le New Jersey.

1944 – Alice Walker : L’écrivaine américaine Alice Walker, auteure du célèbre roman « La Couleur Pourpre », est née le 9 février 1944. Militante des droits civiques et féministes, Walker est une voix importante de la littérature contemporaine américaine.

1945 – Mia Farrow : L’actrice américaine Mia Farrow est née le 9 février Connue pour ses rôles dans des films tels que « Rosemary’s Baby » de Roman Polanski et « Hannah and Her Sisters » de Woody Allen, Farrow est également reconnue pour son travail humanitaire.

1960 : Holly Johnson – Le musicien britannique Holly Johnson, principalement connu en tant que chanteur du groupe Frankie Goes to Hollywood, naît à Liverpool, en Angleterre.

1981 : Tom Hiddleston – L’acteur britannique Tom Hiddleston, renommé pour ses interprétations dans les films de l’univers cinématographique Marvel en tant que Loki, ainsi que pour ses rôles dans des productions théâtrales de renom, naît à Westminster, à Londres.

Décès notables

1773 – William Shenstone : Le poète et écrivain anglais William Shenstone est décédé le 9 février 1773. Connue pour ses écrits lyriques et ses contributions à la poésie pastorale anglaise, Shenstone a influencé de nombreux écrivains de son époque et au-delà.

1976 : Percy Faith – Le chef d’orchestre et compositeur canadien Percy Faith, connu pour ses arrangements orchestraux et ses albums à succès dans les années 1950 et 1960, décède à Encino, en Californie.

1996 : Don Simpson – Le producteur de cinéma américain Don Simpson, célèbre pour avoir produit des films à succès tels que « Top Gun » et « Le Flic de Beverly Hills », décède à Beverly Hills, en Californie.

2014 – Shirley Temple : L’icône hollywoodienne et ancienne actrice enfant Shirley Temple décède le 9 février 2014. Connue pour son charisme et son talent dès son plus jeune âge, Temple a laissé un héritage durable dans l’industrie du divertissement.

2016 : Boutros Boutros-Ghali – L’homme d’État égyptien Boutros Boutros-Ghali, qui a servi en tant que secrétaire général des Nations unies de 1992 à 1996, décède au Caire, en Égypte.

Le 9 février est donc une journée marquée par une variété d’événements significatifs, de naissances d’individus talentueux à des développements historiques et culturels majeurs. C’est une occasion de se souvenir du passé et de célébrer les réalisations qui continuent à inspirer et à influencer le monde d’aujourd’hui.



Crédit photo : Les Beatles le 1er juillet 1965 à l’aéroport de Madrid – Iberia Airlines© – Licence Creative Commons.