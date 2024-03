Éphéméride rétro : ça s’est passé un 10 mars

Chaque jour, l’éphéméride nous rappelle les événements historiques, les naissances mémorables et les décès notables qui ont jalonné le cours de l’histoire. Le 10 mars ne fait pas exception, avec son lot d’incidents qui ont façonné le monde et de célébrités qui ont laissé leur empreinte dans différents domaines. Voici un aperçu des moments clés et des figures marquantes associées à cette date. Et n’oubliez pas de fêter les Vivien, en ce 70ème jour de l’année bissextile.

Événements historiques

1876 : Invention du téléphone – Alexander Graham Bell réalise la première transmission réussie de la voix par téléphone à son assistant, Thomas Watson, à Boston, Massachusetts. Cet événement marque le début d’une révolution dans les communications qui allait transformer le monde.

1910 : mort de Léon Tolstoï – le célèbre écrivain russe, Léon Tolstoï, décède à l’âge de 82 ans à Astapovo, en Russie. Son œuvre monumentale, comprenant des chefs-d’œuvre tels que « Guerre et Paix » et « Anna Karénine », continue d’influencer la littérature et la pensée philosophique à travers le monde.

1945 : 100 000 morts à Tokyo, c’est ce qu’a provoqué le bombardement intensif sur la capitale japonaise par l’armée américaine, dans le cadre du pilonnage intensif débuté en février 1945. Un nombre très élevé de victimes du au fait que les bombes incendiaires ont été lâchées sur des habitations, faites de bois et non-équipées de caves ou d’abris.

1959 : Tibet et le soulèvement contre la Chine – le soulèvement tibétain de 1959 éclate à Lhassa, la capitale du Tibet, contre l’occupation chinoise. Ce soulèvement conduit au départ en exil du 14e Dalaï Lama, et marque un tournant dans l’histoire du Tibet et de ses relations avec la Chine.

1978 : premier vol de l’avion de chasse MIRAGE 2000, fabriqué par Dassault Aviation. L’avion ne sera mis en service que 6 ans plus tard, le 8 juillet 1984.

2005 : arrestation de l’ex-caporal nazi Paul Schäfer en Argentine. Cet ex-brancardier de la Wehrmacht avait fondé une secte baptisée “La Colonie Dignidad” au Chili. Cet endroit servait surtout de centre de détention et de torture pour les opposants politiques d’Augusto Pinochet. Il s’y déroulait également des abus sexuels sur les mineurs intégrés à la secte.

2006 : Mars Reconnaissance Orbiter – La NASA lance avec succès la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter, destinée à cartographier la surface de Mars, analyser son climat et sa géologie, ainsi que rechercher des signes d’eau et de vie passée.

Naissances célèbres

1890 : son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose mais vous le connaissez forcément, avec sa chanson rigolote “Je ne suis pas bien portant” (voir la vidéo en bas d’article). Gaston Ouvrard, chanteur et humoriste français est né le 10 mars 1890.

1920 : Boris Vian, poète français.

1924 : Fred Mella, ténor et chanteur dans Les Compagnons de la Chanson, groupe composé de 9 chanteurs.

1937 : Joe Viterelli, acteur américain connu pour avoir interprété un nombre incroyable de mafieux au cinéma.

1940 : naissance de Chuck Norris, karatéka et acteur américain.

1954 : Didier Barbelivien, compositeur et chanteur français.

1957 : Osama bin Laden – Le fondateur et chef d’Al-Qaïda, Osama bin Laden, est né ce jour-là en Arabie saoudite. Sa figure controversée et ses actions ont profondément marqué l’histoire contemporaine, notamment en raison des attentats du 11 septembre 2001.

1958 : Sharon Stone, actrice américaine.

1964 : Prince Edward, Comte de Wessex – Le troisième fils et le quatrième enfant de la reine Elizabeth II et du prince Philip, le comte de Wessex, est né. Edward a joué un rôle actif dans les activités royales, notamment en soutenant diverses causes caritatives.

1964 : Neneh Cherry, chanteuse suédoise.

1966 : Arthur, animateur de télévision français.

1971 : Jon Hamm, acteur américain.

1972 : Ramzy Bedia, humoriste et acteur français.

1984 : Olivia Wilde, actrice américaine (N°13 dans la série “Docteur House”).

Décès de célébrités

1913 ; Harriet Tubman, écrivaine afro-américaine fervente militante anti-racisme qui s’est battu contre l’esclavage en Amérique.

1998 : lloyd Bridges, acteur américain.

2003 : Sir Peter Ustinov – L’acteur, écrivain et réalisateur britannique, Sir Peter Ustinov, décède à l’âge de 82 ans. Connu pour son talent polyvalent et sa présence charismatique à l’écran, il a remporté de nombreux prix, dont deux Oscars.

2013 : Hubert de Givenchy, grand couturier français.

2018 : Stephen Hawking – Le célèbre physicien théoricien et cosmologiste britannique, Stephen Hawking, décède à l’âge de 76 ans. Son travail sur les trous noirs, la relativité générale et la cosmologie a révolutionné notre compréhension de l’univers.

Le 10 mars est donc une journée marquée par des événements historiques significatifs et des figures emblématiques. Ces moments et ces personnalités continuent d’influencer notre monde et de nous rappeler l’importance de l’histoire, de la culture et de la science dans la construction de notre avenir.



Crédit photo : Pixabay