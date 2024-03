Éphéméride rétro : ça s’est passé un 13 mars

Aujourd’hui 13 mars, nous fêtons les Rodrigue. Chaque jour de l’année porte en lui son lot d’événements, de naissances et de décès qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Le 13 mars, 73ème jour de l’année, ne fait pas exception à cette règle, avec une série d’événements marquants qui ont laissé leur empreinte sur l’histoire de l’humanité. De la politique à la culture en passant par les sciences, ce jour a été témoin de divers moments cruciaux. Explorons ensemble les moments mémorables, les naissances de personnalités inspirantes et les adieux à des figures éminentes qui ont eu lieu un 13 mars.

Événements historiques

1781 : La Découverte d’Uranus

Ce jour-là, l’astronome britannique Sir William Herschel a découvert Uranus, la septième planète du système solaire, en utilisant un télescope de son invention. Cette découverte a ouvert de nouvelles perspectives sur la composition et la structure de notre système planétaire.

1925 : Le Scopes Trial Débute

À Dayton, dans le Tennessee, commence le célèbre Scopes Trial, souvent désigné comme le “procès du singe”. Ce procès, qui opposait la théorie de l’évolution de Charles Darwin au créationnisme, a suscité un débat intense sur l’enseignement de la science dans les écoles américaines.

1930 : La planète Pluton est découverte le 13 mars par l’astronome américain Clyde Tombaugh, alors qu’il cherchait la planète X. Pluton a été reléguée en planète naine en 2006.Pluton se situe à 4,8 milliards de kilomètres de la Terre. Pour comparaison, la planète Mars est quant à elle, à 228 millions de kilomètres.

1938 : Les troupes allemandes entrent en Autriche.

1979 : Mise en place du Système Monétaire Européen.

1995 : Le premier extrait “Pour que tu m’aimes encore” de l’album “D’eux”, quinzième disque de Céline Dion, sort le 13 mars 1995. Ce sera un véritable succès, avec 1 750 000 exemplaires vendus dans le monde. La chanson restera numéro 1 en France durant 12 semaines. L’album, sorti le 28 mars, sera un immense succès international avec 10 millions d’unités écoulées, en faisant l’album francophone le plus vendu au monde. Un disque écrit par Jean-Jacques Goldman.

1996 : Le Massacre de Dunblane

En Écosse, une tragédie frappe la petite ville de Dunblane lorsqu’un homme armé ouvre le feu dans une école primaire, tuant 16 enfants et un enseignant avant de se suicider. Cet événement a profondément bouleversé le pays et a conduit à un durcissement de la législation sur le contrôle des armes à feu au Royaume-Uni.

2010 : Décès du chanteur et poète Jean Ferrat, à l’âge de 79 ans.

Naissances mémorables

1855 : Percival Lowell

Né le 13 mars 1855, Percival Lowell était un astronome américain connu pour ses études sur Mars et ses théories controversées sur la possibilité d’une civilisation martienne. Son travail a contribué à stimuler l’intérêt pour l’exploration spatiale.

1939 : Eve Ruggieri, animatrice française.

1940 : Candi Staton, chanteuse américaine (voir vidéo ci-dessous).

La chanteuse de soul américaine Candi Staton est née ce jour-là. Connu pour des succès comme « Young Hearts Run Free » et « You Got the Love », Staton a laissé une marque indélébile sur le monde de la musique.

1959 : Pascal Légitimus, humoriste et acteur. Membre du célèbre trio comique “LES INCONNUS”.

1989 : Pierre Niney, acteur français.

Décès de célébrités

1913 : David Lloyd George

L’homme d’État britannique David Lloyd George, qui a joué un rôle clé en tant que Premier ministre pendant la Première Guerre mondiale, est décédé le 13 mars 1945. Son leadership pendant la guerre et son rôle dans l’élaboration du traité de Versailles ont eu un impact durable sur la politique mondiale.

2012 : Michel Duchaussoy, acteur français.

2022 : William Hurt, acteur américain.

2024 : Philippe de Gaulle, amiral français, sénateur de Paris, artiste (il a dessiné de nombreux billets de banque pour l’Institut Monétaire, notamment le billet de 50 Francs “Racine”. C’était également le fils du Général Charles de Gaulle.

Le 13 mars est bien plus qu’une simple date sur le calendrier. C’est un jour qui a vu naître des idées révolutionnaires, des talents artistiques exceptionnels et des moments de tragédie qui nous rappellent la fragilité de la vie humaine. En se penchant sur les événements, les naissances et les décès qui ont eu lieu ce jour-là, on réalise à quel point chaque journée est riche en histoire et en significations multiples.

Crédit photo : Alex Marshall© – Licence Creative Commons – wikimedia. Candi Staton sur scène – 15 juillet 2012.