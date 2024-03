Éphéméride rétro : ça s’est passé un 14 mars

Chaque jour de l’année est marqué par une multitude d’événements historiques, de naissances de personnalités influentes et de décès de figures majeures. Le 14 mars n’échappe pas à cette règle, avec son lot d’événements qui ont laissé une empreinte sur le monde et ses habitants.

Événements historiques

1. 1879 : Albert Einstein naît : L’un des plus grands esprits scientifiques de tous les temps, Albert Einstein, voit le jour à Ulm, en Allemagne. Sa théorie de la relativité restreinte et sa formule emblématique E=mc² ont révolutionné notre compréhension de l’univers.

2. 1900 : Début de l’Exposition universelle de Paris : Cet événement majeur, qui a duré jusqu’au 12 novembre de la même année, a attiré des millions de visiteurs venant du monde entier pour découvrir les avancées technologiques, scientifiques et culturelles de l’époque.

3. 1964 : Malcolm X quitte la Nation of Islam : L’un des leaders les plus influents du mouvement des droits civiques aux États-Unis, Malcolm X, annonce son départ de la Nation of Islam, marquant ainsi un tournant dans sa vie et dans l’histoire du mouvement.

4. 1998 : Création de l’entreprise Google : Larry Page et Sergey Brin fondent la société Google dans un garage à Menlo Park, en Californie. Ce qui a commencé comme un moteur de recherche est devenu l’une des entreprises les plus puissantes et influentes du monde.

5. 2007 : Décès de Lucie Aubrac, résistante communiste durant la seconde guerre mondiale, à l’âge de 94 ans.

6. 2009 : Mort du chanteur Alain Bashung à l’âge de 61 ans des suites d’un cancer du poumon. Il s’était fait connaître avec des morceaux comme “Gaby” et “Vertige de l’amour”.

Naissances célèbres

1. 1879 : Albert Einstein : Physicien théoricien dont les travaux ont révolutionné notre compréhension de l’univers.

2. 1879 : Maud Gonne : Militante politique et figure majeure du mouvement républicain irlandais.

3. 1933 : Michael Caine, acteur britannique.

4. 1939 : Bertrand Blier, réalisateur français.

5. 1948 : Billy Crystal : Acteur, réalisateur et comédien américain, connu pour ses rôles dans des films tels que « Quand Harry rencontre Sally » et « Monstres & Cie ».

6. 1959 : Tamara Tunie : Actrice et réalisatrice américaine, notamment connue pour ses rôles dans les séries télévisées « Law & Order: Special Victims Unit » et « As the World Turns ».

7. 1959 : Patrick Dupond, danseur français.

Décès célèbres

1. 1883 : Karl Marx : Philosophe, économiste et théoricien politique allemand, considéré comme l’un des penseurs les plus influents de l’histoire.

2. 1955 : Thomas Mann : Écrivain allemand lauréat du prix Nobel de littérature en 1929 pour son roman « Les Buddenbrook ».

3. 1992 : Jean Poiret, acteur français.

4. 1995 : René Clément : Réalisateur français, connu pour ses films « Jeux interdits » et « Plein soleil ».

5. 2000 : C. Jérôme, chanteur français

6. 2003 : Jean-Luc Lagardère, homme d’affaires français (Hachette, Matra)

7. 2010 : Peter Graves, acteur américain.

8. 2018 : Stephen Hawking : Physicien théoricien et cosmologiste britannique, connu pour ses contributions à la physique quantique et à l’étude des trous noirs.

Le 14 mars est donc une date riche en événements historiques et en célébrités qui ont laissé une marque indélébile dans différents domaines de la culture, de la science et de la politique. C’est une journée qui mérite d’être commémorée et étudiée pour comprendre les forces et les figures qui ont façonné notre monde.

Crédit photo : Donkey-Hotey / wikimedia / Licence Creative Commons