Éphéméride rétro : ça s’est passé un 15 mars

Le 15 mars, jour de la saint Louise et 75ème jour de l’année, est une date chargée en événements historiques, marquée par des moments significatifs à travers les siècles. Cette journée a vu naître et disparaître des personnalités qui ont laissé une empreinte indélébile dans divers domaines. Examinons de plus près quelques-uns de ces événements et les figures notables associées à cette date.

Événements historiques

44 av. J.-C. : L’Assassinat de Jules César

Le 15 mars est principalement connu pour être le jour de l’assassinat de Jules César en 44 av. J.-C. À l’Ides de Mars, il a été poignardé à mort par un groupe de sénateurs romains, dont Brutus et Cassius. Cet événement a marqué un tournant majeur dans l’histoire de Rome, précipitant la fin de la République romaine et le début de l’Empire romain.

1493 : Christophe Colomb retourne en Espagne

Après son premier voyage historique vers le Nouveau Monde, Christophe Colomb et son équipage retournent en Espagne le 15 mars 1493. Leurs découvertes ont ouvert la voie à l’exploration et à la colonisation européennes des Amériques.

1917 : Abdication du Tsar Nicolas II de Russie

Le 15 mars 1917, durant la Révolution russe, le Tsar Nicolas II abdique après des mois de troubles et de pressions politiques. Cela a conduit à la fin de la dynastie des Romanov et à l’établissement du régime soviétique en Russie.

1972 : Le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam

Pendant la guerre du Vietnam, le 15 mars 1972, les troupes américaines ont massacré plus de 500 civils vietnamiens dans le village de My Lai. Cet événement choquant a suscité une indignation mondiale et a contribué à l’opposition croissante à la guerre au Vietnam.

1972 : Le film “Le Parrain” est présenté en avant-première à New-York. Réalisé par Francis Ford Coppola, le long-métrage de 3 heures présente un casting prestigieux, avec Marlon Brando, Al Pacino, James Caan et Robert Duvall. Le film fût un succès phénoménal, tant sur le plan critique qu’au niveau du nombre d’entrées, avec 4 016 877 spectateurs rien qu’en France. Disposant d’un budget de 16,5 millions de $, “Le Parrain” a remporté 290 millions de $.

2002 : Le quotidien gratuit d’information nationale “20 MINUTES” est distribué pour la première fois à Paris, déclenchant la colère des marchands de journaux, des éditeurs de presse et des distributeurs NMPP et MLP.

2004 : Il y a tout juste 20 ans, la loi sur les signes religieux à l’école est promulguée en France.

Naissances célèbres

1767 : Andrew Jackson

Andrew Jackson, septième président des États-Unis, est né le 15 mars 1767. Il est connu pour son leadership pendant la bataille de La Nouvelle-Orléans et pour ses politiques controversées en matière d’expansion territoriale et de traitement des populations autochtones.

1933 : Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg, une figure emblématique du mouvement pour les droits des femmes et la deuxième femme à siéger à la Cour suprême des États-Unis, est née le 15 mars 1933. Son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de la justice sociale a marqué l’histoire américaine.

1943 : David Cronenberg, réalisateur canadien.

1968 : Naissance de la sculpturale chanteuse italienne Sabrina Salerno, plus connue sous le prénom Sabrina. La chanteuse s’est fait connaître en 1987 avec son tube “Boys” et sa plastique généreuse qu’elle dévoilait dans une piscine. Elle était alors âgée de 19 ans.

1975 : Naissance du rappeur américain Will.i.am.

1975 : Naissance d’Eva Longoria, actrice américaine.

Décès célèbres

44 av. J.-C. : Jules César

Le 15 mars 44 av. J.-C., Jules César, l’un des plus grands leaders de l’histoire romaine, a été assassiné au Sénat romain. Son règne a été marqué par d’importantes réformes politiques et militaires, mais sa mort a entraîné une période de chaos et de conflits à Rome.

1965 : Nat King Cole

Le légendaire chanteur et pianiste Nat King Cole est décédé le 15 mars 1965. Avec sa voix distinctive et son talent musical exceptionnel, il a laissé un héritage durable dans le monde de la musique, influençant de nombreux artistes à travers les décennies.

Le 15 mars est une journée chargée d’histoire, marquée par des événements cruciaux et des figures remarquables. De l’assassinat de Jules César à la naissance de Ruth Bader Ginsburg, cette date continue d’occuper une place importante dans le calendrier annuel, rappelant les hauts et les bas de l’histoire humaine.



Crédit photo : Paramount Pictures© – Marlon Brando sur le tournage du film “La Vengeance aux deux Visages” en 1961.