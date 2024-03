Éphéméride rétro : ça s’est passé un 16 mars

Chaque jour de l’année révèle un ensemble fascinant d’événements historiques, de naissances de personnalités marquantes et de décès de figures emblématiques. Le 16 mars, jour où l’on fête les Bénédicte et 76ème jour de l’année, ne fait pas exception, avec une histoire riche en événements significatifs et en individus remarquables. Découvrons ensemble ce que ce jour particulier a à offrir.

Événements historiques

1802 : Napoléon Bonaparte est proclamé « Consul à vie » par le Sénat de la République cisalpine, affirmant ainsi sa domination en Italie.

1926 : Robert Goddard réalise le premier vol d’une fusée à carburant liquide à Auburn, dans le Massachusetts, posant ainsi les fondations de la technologie spatiale moderne.

1968 : My Lai Massacre : Durant la guerre du Vietnam, des soldats américains massacrent plus de 300 civils vietnamiens désarmés à My Lai, un village situé dans le Sud du pays. Cet événement choquant suscite une vive indignation et soulève des questions morales sur la conduite de la guerre.

1978 : Échouage de l’Amoco Cadiz. Le 16 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz est en panne de gouvernail au large des côtes bretonnes, face au Finistère. Il touchera le fond à 21H43 et le pétrole commencera à s’échapper à cet instant précis, 230 000 tonnes au total. C’est la plus grande catastrophe maritime en Bretagne, en France et une des plus graves au monde depuis ce jour-là.

1985 : Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique, amorçant ainsi une ère de réformes politiques et économiques connue sous le nom de « perestroïka » et « glasnost ».

1990 : L’artiste et navigateur français Titouan Lamazou remporte la toute première édition du Vendée Globe Challenge, une course à la voile entre monocoques. Il réalise le tour du monde en 109 jours, 8 heures et 45 minutes.

1997 : Le skieur français Luc Alphand remporte la Coupe du Monde de descente.

2008 : Lancement de Mediapart, journal numérique indépendant créé par par François Bonnet, Gérard Desportes, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-Hélène Smiéjan3 et Godefroy Beauvallet. Mediapart emploie aujourd’hui 140 personnes, dont 50% de journalistes. La plateforme, dont l’originalité est de faire cohabiter articles de journalistes professionnels et articles de lecteurs via “Le Club”, est reconnue pour sa qualité d’investigation journalistique. Le support a mis au grand jour de nombreux scandales tels que l’affaire Sarkozi-Kadhafi, l’affaire Bettencourt ou l’affaire Cahuzac, entre autres. Mediapart est dirigée par la journaliste française Carine Fouteau.

2011 : Des manifestations éclatent en Syrie dans le cadre du Printemps arabe, marquant le début d’un conflit brutal et complexe qui perdurera pendant des années et entraînera des conséquences dévastatrices pour le pays et la région.

2020 : Emmanuel Macron prononce ces quelques mots devenus célèbres : “Nous sommes en guerre”, avant d’annoncer un confinement très rigide dès le lendemain pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Naissances célèbres

1751 : James Madison – Homme d’État américain et le quatrième président des États-Unis, James Madison est l’un des pères fondateurs de la nation américaine et l’un des principaux auteurs de la Constitution des États-Unis.

1926 : Jerry Lewis – Comédien, acteur et réalisateur américain, Jerry Lewis est une icône du cinéma comique, célèbre pour ses collaborations avec Dean Martin et ses nombreux films à succès.

1941 : Bernardo Bertolucci – Réalisateur italien.

1946 : Guesch Patti – Chanteuse, danseuse classique, chorégraphe et actrice française. Elle s’est fait connaître avec son tube “Étienne” en 1988.

1953 : Isabelle Huppert – actrice française.

1954 : Nancy Wilson – Chanteuse, auteure-compositrice et musicienne américaine, Nancy Wilson est une figure emblématique du jazz et de la musique populaire, reconnue pour sa voix unique et son talent musical polyvalent.

1963 : Jerome Flynn – Acteur britannique, Jerome Flynn est surtout connu pour son rôle de Bronn dans la série télévisée à succès « Game of Thrones », ainsi que pour sa carrière musicale en tant que membre du duo Robson & Jerome.

1966 : Cristiana Reali – Actrice italo-brésilienne.

Décès célèbres

601 : Le pape Grégoire Ier – Figure religieuse influente, Grégoire Ier, également connu sous le nom de Grégoire le Grand, était un pape et un érudit dont les contributions à l’Église catholique romaine ont eu un impact durable.

1994 : Mai Zetterling – Actrice et réalisatrice suédoise, Mai Zetterling a joué dans de nombreux films acclamés et a également réalisé plusieurs longs métrages, devenant une figure importante du cinéma suédois.

2019 : Hal Blaine – Batteur américain de renommée mondiale, Hal Blaine était l’un des musiciens de studio les plus prolifiques de l’histoire de la musique populaire, contribuant à des centaines d’enregistrements à succès avec des artistes tels que The Beach Boys, Elvis Presley et Frank Sinatra.

Le 16 mars est donc une journée chargée d’histoire, de culture et de célébration, avec des événements qui ont laissé leur marque sur le monde et des personnalités qui continuent d’inspirer et d’influencer les générations futures.



Crédit photo : Paramount Pictures© – Domaine public.