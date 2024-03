Éphéméride rétro : ça s’est passé un 17 mars

Le 17 mars, 77ème jour de l’année et celui où l’on fête les Patrick et Patrice, est une date marquante dans l’histoire, avec des événements significatifs à travers les siècles ainsi que des naissances et décès de personnalités qui ont laissé leur empreinte sur le monde. Découvrons quelques-uns des moments les plus remarquables associés à cette date.

Événements historiques

1. 461 – Saint Patrick’s Day : Le 17 mars est le jour de la fête de la Saint-Patrick, célébrée en l’honneur de Saint Patrick, le saint patron de l’Irlande. Cette journée est souvent marquée par des défilés, des festivals et la couleur verte à travers le monde.

2. 180 – Mort de Marc Aurèle : L’empereur romain Marc Aurèle, connu pour ses écrits philosophiques et son règne marqué par la guerre, décède le 17 mars 180 après J.-C. Son règne a été caractérisé par des conflits avec les barbares et des troubles internes.

3. 1808 : Le baccalauréat est mis en place. Le 17 mars 1808 marque l’instauration du baccalauréat par Napoléon 1er.

4. 1845 – Première communication télégraphique : Le premier message télégraphique est envoyé par Samuel Morse entre Washington D.C. et Baltimore, marquant le début de la communication à distance à l’aide de signaux électriques.

5. 1893 : Mort de Jules Ferry, grâce à qui l’enseignement est gratuit, laïc et obligatoire en France.

6. 1941 – Lend-Lease Act : Le président américain Franklin D. Roosevelt signe le Lend-Lease Act, permettant aux États-Unis de fournir un soutien matériel aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, avant même leur entrée dans le conflit.

7. 1976 : Décès du réalisateur italien Luchino Visconti.

8. 1992 – Accord de Maastricht : Les membres de la Communauté économique européenne (CEE) signent le traité de Maastricht, jetant les bases de l’Union européenne (UE) et introduisant l’euro comme monnaie unique.

9. 2003 : Le président américain George W.Bush lance un ultimatum de 48 heures à Saddam Hussein pour qu’il quitte l’Irak. Si ce retrait et celui des 350 000 hommes de Saddam Hussein n’est pas respecté, les États-Unis interviendront militairement. C’est ainsi que le 20 mars 2003, 250 000 soldats américains et européens attaquent les forces armées de Saddam Hussein, pour une guerre éclair que les Américains gagneront en 26 jours.

Naissances célèbres

1. 1919 – Nat King Cole : Le légendaire chanteur et pianiste américain Nat King Cole, connu pour des classiques comme « Unforgettable » et « The Christmas Song », naît le 17 mars 1919.

2. 1949 : Patrick Duffy : Acteur américain connu pour ses rôles dans les séries américaines DALLAS et L’HOMME DE L’ATLANTIDE.

3. 1951 – Kurt Russell : L’acteur américain Kurt Russell, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Escape from New York », « The Thing » et « Tombstone », voit le jour le 17 mars 1951.

4. 1955 : Gary Sinise : Acteur américain.

5. 1964 – Rob Lowe : L’acteur américain Rob Lowe, connu pour ses performances dans des films comme « The Outsiders » et des séries télévisées telles que « Parks and Recreation » et « The West Wing », naît le 17 mars 1964.

6. 1966 – José Garcia : Acteur et humoriste français.

7. 1969 – Edgar Grospiron : Skieur français.

Décès notables

1. 180 – Marc Aurèle : L’empereur romain Marc Aurèle décède le 17 mars 180 après J.-C., mettant fin à son règne marqué par la philosophie stoïcienne et les conflits militaires.

2. 1957 – Maurice Garin : Le cycliste français Maurice Garin, premier vainqueur du Tour de France en 1903, décède le 17 mars 1957.

3. 1990 – Capucine : L’actrice française Capucine, connue pour ses rôles dans des films comme « La Panthère rose » et « L’Ennui », décède le 17 mars 1990.

Le 17 mars est une journée riche en événements historiques et en anniversaires de naissance et de décès de personnalités notables. Que ce soit pour célébrer la culture irlandaise lors de la Saint-Patrick ou pour se remémorer des moments clés de l’histoire, cette date continue de susciter l’intérêt et la réflexion à travers le monde.



