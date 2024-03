Éphéméride rétro : ça s’est passé un 18 mars

Chaque jour de l’année est marqué par des événements historiques mémorables, des naissances de personnalités remarquables et des décès de figures influentes. Le 18 mars, jour de la saint Cyrille et 78ème jour de l’année ne fait pas exception, avec son lot d’événements significatifs et de célébrités à célébrer ou à commémorer.

Événements historiques

1314 : Exécution de Jacques de Molay – Dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay est brûlé sur le bûcher à Paris, mettant ainsi fin à l’ordre des Templiers.

1766 : Ouverture de la première école de médecine – L’Université de New York ouvre la première école de médecine dans ce qui allait devenir plus tard les États-Unis d’Amérique.

1925 : Naissance de l’avion de transport Ford Trimotor – Connu sous le nom de « Tin Goose », le Ford Trimotor effectue son premier vol commercial. Cet avion a révolutionné l’industrie du transport aérien.

1962 : Signature des Accords d’Évian qui reconnaissent l’indépendance de l’Algérie.

1965 : Manifestation contre la guerre du Vietnam – À Washington D.C., des dizaines de milliers de manifestants protestent contre la guerre du Vietnam. Cet événement marquant reflète l’opposition croissante à la politique étrangère des États-Unis à l’époque.

1967 : Marée noire en Bretagne. Onze ans avant la catastrophe écologique sans précédent que fût le naufrage de l’Amoco Cadiz, le pétrolier Torrey Canyon s’échoue au large de la Bretagne, laissant s’échapper 120 000 tonnes de pétrole brut dans la Manche et l’Océan Atlantique côté Bretagne. Le comble de cet échouage : les dispersants utilisés pour éviter l’étendue du pétrole étaient bien plus nocifs que le pétrole lui-même.

2003 : Invasion de l’Irak – Les États-Unis et leurs alliés lancent l’opération « Liberté irakienne », marquant le début de l’invasion de l’Irak.

2010 : Simone Veil entre à l’Académie française.

Naissances célèbres

1837 : Grover Cleveland – Premier président américain à servir deux mandats non consécutifs (1885-1889 et 1893-1897).

1926 : Peter Graves – Acteur américain.

1927 : George Plimpton – Écrivain, journaliste et éditeur américain, connu pour sa participation active dans le journalisme participatif, en particulier dans le domaine du sport.

1940 : Arlette Laguiller – Femme politique française.

1947 : Patrick Chesnais – Acteur français.

1959 : Luc Besson – Réalisateur, producteur et scénariste français, célèbre pour ses films d’action et de science-fiction, notamment « Le Cinquième Élément » et « Nikita ».

1959 : Irene Cara – Chanteuse américaine.

1990 : Lily Collins – Actrice britanno-américaine, connue pour ses rôles dans des films tels que « Miroir, Miroir » et « Okja », ainsi que pour son travail dans la série télévisée « Emily in Paris ».

Décès célèbres

1584 : Ivan le Terrible – Tsar de Russie de 1533 à 1584, Ivan IV est décédé à l’âge de 53 ans. Son règne a été marqué par des réformes radicales, mais aussi par des actes de brutalité et de tyrannie.

1871 : Augustus De Morgan – Mathématicien et logicien britannique, connu pour ses contributions à la logique et à l’algèbre.

1980 : Erich Fromm – Psychanalyste et philosophe social allemand, célèbre pour ses travaux sur la psychologie sociale et la théorie de l’amour.

2017 : Chuck Berry – Chanteur américain.

Chaque jour de l’année, comme le 18 mars, est un rappel des moments clés de l’histoire, des talents remarquables qui ont enrichi notre monde et des héritages laissés par ceux qui nous ont quittés.

Crédit photo : V.K Hietanen© – wikimedia – Licence Creative Commons. Chuck Berry le 7 août 1976.