Éphéméride rétro : ça s’est passé un 19 mars.

Le 19 mars est une date marquante dans l’histoire, avec des événements mémorables et des anniversaires de célébrités qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. De moments politiques cruciaux à des avancées scientifiques et culturelles, cette journée a été le théâtre de nombreux événements significatifs.

Événements historiques

1687 – Mort de René Descartes : Le célèbre philosophe, mathématicien et scientifique français René Descartes décède le 19 mars 1687. Son œuvre philosophique, notamment son célèbre « Cogito, ergo sum » (« Je pense, donc je suis »), a profondément influencé la pensée occidentale moderne.

1918 – Fin de la bataille de Lys : Pendant la Première Guerre mondiale, la bataille de Lys, également connue sous le nom de bataille de la Lys, s’achève le 19 mars 1918. Cette bataille a été l’une des dernières grandes offensives allemandes de la guerre et a eu des conséquences majeures sur le front occidental.

1946 : -La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion deviennent des départements français d’outre-mer, ce qu’on appelle les DOM. Ils le sont toujours à ce jour.

2003 – Début de la guerre en Irak : Le 19 mars 2003, les États-Unis et leurs alliés lancent l’opération « Iraqi Freedom », envahissant l’Irak pour renverser le régime de Saddam Hussein. Cet événement marque le début d’une guerre qui aura des répercussions mondiales durables.

Naissances célèbres

1916 – Irving Wallace : L’écrivain américain Irving Wallace, auteur de nombreux best-sellers dont « The Chapman Report » et « The Man », est né le 19 mars 1916. Ses romans ont souvent exploré des thèmes sociaux et controversés avec une écriture captivante.

1928 – Patrick McGoohan : Acteur américain.

1930 – Alex Métayer : Humoriste français.

1936 : Ursula Andress : Actrice Suisse.

1947 – Glen Close : Actrice américaine.

1955 – Bruce Willis : L’acteur emblématique Bruce Willis, connu pour ses rôles dans des films d’action à succès comme « Die Hard » et « Le Cinquième Élément », est né le 19 mars 1955. Il a également démontré son talent dans des rôles dramatiques et comiques au fil des ans.

1972 – Mallaury Nataf : actrice française.

Décès célèbres

1906 – Pierre Curie : Le physicien français Pierre Curie, lauréat du prix Nobel de physique en 1903 avec son épouse Marie Curie et Henri Becquerel pour leurs recherches sur les radiations, décède dans un accident le 19 mars 1906. Son héritage scientifique perdure jusqu’à aujourd’hui.

1982 – Randy Rhoads : Guitariste de hard Rock américain. Il a joué dans le groupe QUIET RIOT et avec OZZY OSBOURNE. Il s’est tué le 19 mars 1982 lors d’un court vol en avion de tourisme, qui s’est écrasé alors qu’il volait trop bas.

1994 – John Candy : L’acteur et comédien canadien John Candy, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Planes, Trains and Automobiles » et « Spaceballs », décède tragiquement le 19 mars 1994. Sa mort prématurée a été une perte pour l’industrie cinématographique.

Le 19 mars est donc une journée chargée d’histoire, de commémorations et de célébrations. Que ce soit en se remémorant des événements cruciaux du passé ou en honorant les naissances et les contributions remarquables de certaines personnalités, cette journée est un rappel poignant de la richesse et de la diversité de l’expérience humaine.



Crédit photo : ©Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Licence Creative Commons. Bruce Willis – 20 juillet 2018 – Comic Con de San Diego.