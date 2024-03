Éphéméride rétro : ça s’est passé un 1er mars

Chaque jour est chargé d’histoire, de moments mémorables et d’anniversaires importants. Le 1er mars, 60ème jour de l’année et celui où l’on fête les Aubin, ne fait pas exception, avec son lot d’événements marquants, de naissances de célébrités et de commémorations. Plongeons dans l’éphéméride de cette journée particulière.

Événements historiques

1. 1692 : Début des procès des sorcières de Salem : Ce jour marque le début des célèbres procès de Salem, où plusieurs personnes ont été accusées de sorcellerie dans la ville de Salem, Massachusetts. Ces procès ont été parmi les événements les plus sombres de l’histoire coloniale américaine.

2. 1872 : Yellowstone devient le premier parc national aux États-Unis : Le Yellowstone National Park est créé par une loi du Congrès des États-Unis. Il devient ainsi le premier parc national du pays et l’un des premiers au monde.

3. 1912 : Premier saut en parachute : Le 1er mars 1912 est une date importante dans le monde du parachutisme, avec le premier saut depuis un aéroplane, réalisé par un Américain, le capitaine Albert Berry. Ce dernier a malheureusement vu son parachute s’accrocher au train d’atterrissage de l’avion quand il a sauté, mais il s’est rapidement démêlé et le capitaine Berry a pu réaliser son saut au-dessus de Saint-Louis, dans le Missouri.

4. 1961 : John F. Kennedy établit le Peace Corps : Le président américain John F. Kennedy signe un décret exécutif établissant le Corps de la Paix (Peace Corps), un programme de volontariat international et d’assistance humanitaire.

5. 1974 : Création du GIGN : Le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale a été officiellement créé le 1er mars 1974, il y a 50 ans aujourd’hui. À ses débuts, il se scindait en deux unités : GIGN 1, basé à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et le GIGN 4, basé à Mont-de-Marsan (Landes).

6. 2002 : La Cour pénale internationale entre en vigueur : La Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, aux Pays-Bas, entre officiellement en vigueur pour poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides.

7. 2010 : La Poste devient une SA : Le 1er mars 2010 et pour faire face à la concurrence européenne, La Poste devient une Société Anonyme. Un nouveau statut qui s’accompagne de capitaux supplémentaires d’un montant de 2,7 milliards d’euros, de la part de l’État.

Naissances célèbres

1. 1810 : Frédéric Chopin : Compositeur et pianiste polonais, Chopin est l’un des plus grands virtuoses du piano de tous les temps. Ses compositions romantiques continuent d’être jouées et admirées dans le monde entier.

2. 1910 : David Niven, acteur britannique.

3. 1922 : Yitzhak Rabin : Homme d’État israélien, Rabin a été le cinquième Premier ministre d’Israël. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1994 pour ses efforts en faveur de la paix au Moyen-Orient.

4. 1927 : Claude Gensac, actrice française qui a souvent joué avec Louis de Funès.

5. 1927 : Harry Belafonte, chanteur américain.

6. 1935 : Robert Conrad, acteur américain (“Papy Boygton”).

7. 1936 : Jean-Edern Hallier, écrivain français.

8. 1944 : Roger Daltrey, chanteur du groupe britannique THE WHO.

9. 1954 : Ron Howard, acteur et réalisateur américain.

10. 1959 : Bambou, chanteuse française et ex-compagne de Serge Gainsbourg.

11. 1969 : Javier Bardem, acteur espagnol.

12. 1978 : Jensen Ackles : Acteur américain, Ackles est surtout connu pour son rôle de Dean Winchester dans la série télévisée à succès « Supernatural ».

13. 1994 : Justin Bieber, chanteur canadien.

Décès célèbres

1. 1973 : Émile Derlin Zinsou : Homme politique béninois, Zinsou a été le président du Dahomey (aujourd’hui le Bénin) de 1968 à 1969. Il est décédé le 1er mars 1973.

2. 1987 : Danny Kaye : Acteur, chanteur et comédien américain, Kaye était célèbre pour ses talents de clown et pour ses rôles dans des films tels que « La Grande Course autour du monde » et « Blancs et Noirs ».

3. 1988 : Jean Le Poulain, acteur français.

4. 2014 : Alain Resnais, réalisateur français.

5. 2018 : Roger Bannister : Athlète britannique, Bannister est entré dans l’histoire en devenant le premier homme à courir un mile (environ 1,6 km) en moins de quatre minutes. Sa réalisation historique a eu lieu le 6 mai 1954.

Le 1er mars est donc une journée qui a vu naître des personnalités marquantes de divers domaines, ainsi que des événements historiques qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. C’est une journée où nous pouvons nous rappeler le passé tout en regardant vers l’avenir.



