Éphéméride rétro : ça s’est passé un 2 mars

Crédit photo : ©Claude Truong-NGOC/Wikimedia Commons. Serge Gainsbourg le 24/11/1981.

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances et de décès qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Le 2 mars ne fait pas exception, avec son lot d’événements remarquables et de personnalités célèbres qui ont marqué cette date à travers l’histoire.

Événements importants

1962 – Wilt Chamberlain marque 100 points : Le 2 mars 1962, le légendaire joueur de basket-ball Wilt Chamberlain réalise l’une des performances les plus emblématiques de l’histoire de la NBA en marquant 100 points lors d’un match entre les Philadelphia Warriors et les New York Knicks.

1836 – Déclaration d’indépendance du Texas : À Washington-on-the-Brazos, au Texas, le 2 mars 1836, des délégués texans signent la Déclaration d’indépendance du Texas, proclamant l’indépendance du Mexique et la création de la République du Texas.

1933 – KING KONG arrivait pour la première fois dans les salles obscures de New-York le 2 mars 1933. Un film qui allait révolutionner l’histoire du cinéma.

1939 – Le cardinal Eugenio Pacelli devient le 260ème Pape de l’Église catholique. Coïncidence surprenant, Pacelli est également né un 2 mars, en 1876. L’élection d’Eugenio Pacelli a été le conclave le plus bref de l’histoire pontificale.

1949 – Premier vol sans escale autour de la Terre. Le 2 mars 1949, un second exploit aéronautique se produit, avec le premier vol sans escale autour de la Terre, avec un bombardier américain B-50 Superfortress lucky Lady. L’avion réalise un tour du monde complet en 94 heures et 1 minute de vol, grâce à plusieurs ravitaillements en vol.

1956 – Maroc indépendant : Le protectorat français du Maroc prend fin le 2 mars 1956, lorsque le sultan Mohammed V proclame l’indépendance du Maroc après des années de lutte pour la liberté et l’autonomie.

1969 – Le Concorde s’envole. Pour la première fois, l’avion Concorde effectue son premier vol d’essai à Toulouse, piloté par André Turcat. Un avion qui allait marquer à jamais l’histoire de l’aviation et véritable fleuron franco-britannique.

1982 – La fameuse loi sur la décentralisation est promulguée en France le 2 mars 1982.

1991 – Gainsbourg se barre. Le 2 mars 1991, le génial Serge Gainsbourg nous quittait, après une carrière bien remplie et une vie grillée par les deux bouts, dans un génie créatif et des excès en tous genres.

2002 – Amélie Poulain décroche 4 César. Sorti le 25 avril 2001, le film “Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain” remporte quatre César en 2002. Le film a enregistré 32 400 000 entrées dans le monde et 8 636 041 entrées rien que pour la France. Il a fait rayonner Paris dans le monde entier et rendu la rue Lepic et Montmartre des points incontournables lors de la visite des touristes.

Naissances célèbres

1904 – Dr. Seuss : Theodore Geisel, plus connu sous le nom de Dr. Seuss, est né le 2 mars 1904. Il est l’auteur de nombreux livres pour enfants populaires, dont « Le Chat chapeauté » et « Horton entend un Qui ! ».

1930 – Dominique Zardi, acteur de second rôle très connu du cinéma français.

1931 – Mikhaïl Gorbatchev, homme d’État soviétique.

1942 – Lou Reed, chanteur américain.

1949 – Alain Chamfort, chanteur et compositeur français.

1962 – Jon Bon Jovi : Le chanteur et musicien américain Jon Bon Jovi, célèbre pour son rôle de leader du groupe de rock Bon Jovi, est né le 2 mars 1962.

1968 – Daniel Craig, acteur britannique et célèbre James Bond au cinéma.

1977 – Chris Martin : Le chanteur, compositeur et leader du groupe britannique Coldplay, Chris Martin, est né le 2 mars 1977 à Exeter, Devon, Angleterre.

Décès célèbres

1930 – D.H. Lawrence : L’écrivain anglais D.H. Lawrence, célèbre pour des œuvres telles que « L’Amant de Lady Chatterley » et « Femmes amoureuses », décède le 2 mars 1930 à l’âge de 44 ans.

1977 – P.G. Wodehouse : Le célèbre écrivain comique britannique P.G. Wodehouse, connu pour ses séries de romans mettant en scène Jeeves et Bertie Wooster, décède le 2 mars 1977 à l’âge de 93 ans.

2007 – Henri Troyat, écrivain français d’origine arménienne.

2022 – Jean-Pierre Pernault, célèbre présentateur du JT de 13 heures.

Le 2 mars est une journée marquée par une diversité d’événements historiques et de personnalités notables, des moments de triomphe sportif aux avancées politiques et culturelles, ainsi qu’aux naissances et aux décès qui ont laissé leur empreinte sur le monde.

