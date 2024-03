Éphéméride rétro : ça s’est passé un 20 mars

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances notables et de décès significatifs. Le 20 mars, jour de la saint Herbert et 80ème jour de l’année ne fait pas exception, avec une gamme d’événements qui ont façonné le cours de l’histoire mondiale et des destins qui ont influencé la culture et la société. Voici un aperçu des moments clés et des personnalités marquantes associées à cette date.

Événements historiques

Équinoxe de printemps : chaque année, le 20 mars marque le début du printemps dans l’hémisphère nord et de l’automne dans l’hémisphère sud. C’est un moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, symbolisant le renouveau et l’équilibre dans de nombreuses cultures à travers le monde.

1929 : Mort du Maréchal Foch, maréchal de France et membre de l’Académie Française.

Naissance de la Convention de la Haye : En 1959, la Convention de la Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale est adoptée. Cette convention internationale facilite l’obtention de preuves dans des affaires civiles ou commerciales transfrontalières.

1956 : Indépendance de la Tunisie, qui comme le Maroc, était un protectorat français depuis 1881.

20 mars 1986 : Jacques Chirac est nommé Premier ministre par le président de la République : François Mitterrand.

Lancement de Google Analytics : Le 20 mars 2006, Google lance son service d’analyse de sites Web, Google Analytics. Cet outil devient rapidement un élément essentiel pour les propriétaires de sites Web et les spécialistes du marketing numérique pour suivre et analyser le trafic sur Internet.

Fin de la guerre d’Irak : En 2003, le président américain George W. Bush annonce le début de la fin de la guerre en Irak. Cela marque une étape significative dans le conflit qui a débuté en 2003 avec l’invasion de l’Irak par les forces américaines et britanniques. En mai 2011, le président Obama annonce le retrait des dernières troupes américaines présentes.

2016 : Visite historique du président Barack Obama à Cuba. C’était la première fois qu’un Chef d’État américain se déplaçait à La Havane depuis un siècle. À cette époque, Cuba était sous embargo américain depuis le 3 février 1962, date de signature de l’embargo par John Kennedy, qui n’avait pas manqué la veille de se faire livrer 1 200 cigares cubains à la Maison Blanche.

Naissances célèbres

René Coty (1882) : Homme politique et Président français.

B.F. Skinner (1904) : Burrhus Frederic Skinner était un psychologue et un penseur américain connu pour ses travaux sur le behaviorisme. Ses recherches sur le conditionnement opérant ont eu une influence majeure sur la psychologie et l’éducation.

Gilbert Carpentier (1920) : Producteur d’émissions de télévision français (Maritie et Gilbert Carpentier dans les années 70).

Fred Rogers (1928) : Connu sous le nom de « Monsieur Rogers », Fred Rogers était un animateur de télévision américain célèbre pour sa série éducative pour enfants, « Mister Rogers’ Neighborhood ». Son travail a eu un impact durable sur la télévision pour enfants et la culture populaire.

Marthe Villalonga (1932) : actrice française.

Danièle Gilbert (1943) : Présentatrice TV.

William Hurt (1950) : Acteur américain.

Spike Lee (1957) : Le réalisateur, producteur et acteur américain Spike Lee est né le 20 mars 1957. Il est célèbre pour ses films engageants et provocateurs qui explorent les questions de race, de politique et de société américaine.

Philippe Croizon (1968) : Athlète handicapé français.

Harry Roselmack (1973) : Journaliste et présentateur français.

Xavier Dolan (1989) : Réalisateur canadien.

Décès remarquables

Henri Salvador (2008) : Le chanteur, compositeur et musicien français Henri Salvador est décédé le 20 mars 2008. Il était une figure emblématique de la chanson française, connu pour des tubes tels que « Syracuse » et « Le lion est mort ce soir ».

Jacques Capelovici (2011) : Présentateur et homme de lettres (“Les Jeux de 20H00” sur FR3.

Carl Reiner (2020) : L’acteur, réalisateur et écrivain américain Carl Reiner est décédé le 20 mars 2020. Il était une figure majeure de la comédie américaine, ayant travaillé sur des émissions de télévision emblématiques telles que « The Dick Van Dyke Show ».

Le 20 mars est donc bien plus qu’un simple jour sur le calendrier. C’est une journée qui a vu naître des figures emblématiques, des avancées historiques et des moments qui ont marqué notre monde d’une manière ou d’une autre. Que ce soit pour célébrer l’équinoxe de printemps ou pour se remémorer les contributions de personnalités remarquables, cette date continue à résonner à travers le temps et l’histoire.

Crédit photo : Christian Lambiotte© – wikimedia – Licence Creative Commons.