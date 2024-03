Éphéméride rétro : ça s’est passé un 3 mars

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances remarquables et de décès notables. 63ème jour de l’année (en 2024, année bissextile, hors année bissextile, c’est le 62ème jour de l’année), le 3 mars ne fait pas exception. Cette date a vu se dérouler des événements significatifs à travers le temps, ainsi que la naissance et la disparition de plusieurs personnalités célèbres. Plongeons dans l’éphéméride de cette journée.

Événements historiques

1803 : Traité de Lunéville – Signé entre la France et l’Autriche, ce traité met fin à la Deuxième Coalition et confirme la paix entre les deux pays, scellant ainsi les conquêtes territoriales de Napoléon Bonaparte.

1875 : Création du Carnaval de Nice – La première édition du célèbre Carnaval de Nice se tient cette année-là, ajoutant une nouvelle dimension festive à la ville qui attire depuis des visiteurs du monde entier.

1931 : Adoption de la « Star-Spangled Banner » – Le Congrès des États-Unis adopte officiellement la « Star-Spangled Banner » comme l’hymne national américain.

1943 : Drame à Londres. Le 3 mars 1943, une bousculade dans le métro londonien fait 173 morts et 62 blessés.

1991 : Affaire Rodney King aux États-Unis. Le 3 mars 1991, à Los Angeles, Rodney King est poursuivi en voiture à la suite d’un excès de vitesse. Une fois arrêté et refusant de coopérer, il est passé à tabac, reçoit 56 coups de bâtons de la part de 6 policiers, des coups de pied, il est tasé deux fois et enfin maitrisé par les 6 policiers. Quelques mois plus tard, les policiers seront acquittés. Après un procès civil, la ville de Los Angeles versera la somme de 3,8 millions de $ à Rodney King.

2005 : Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto – Le traité international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre entre en vigueur, avec pour objectif de lutter contre le changement climatique.

2005 : Le pilote américain Steve Fossett réussit le premier tour du monde en avion en solitaire, sans escale ni ravitaillement, sur le Virgin Atlantic Global Flyer, un avion qui possède une envergure de 34,75 mètres et un petit turboréacteur. Ce tour du monde a été réalisé en 67 heures, 2 minutes et 38 secondes, à une vitesse moyenne de 551 km/h. Steve Fossett a réalisé 115 records en avion au long de sa vie. Il se tue le 3 septembre 2007 alors qu’il survolait le désert du Nevada.

2017 : Sortie de la console de jeux Nintendo Switch. Fabriqué par le géant japonais Nintendo, cette console est la plus grosse vente au Japon parmi toutes les consoles déjà produites. Douze jours après son lancement mondial, 1,5 million d’unités étaient vendues et à la fin 2023, Nintendo annonce la vente de 130 millions d’unités dans le monde depuis son lancement, soit en 7 ans. Un succès énorme.

Naissances célèbres

1847 : Alexander Graham Bell – Inventeur écossais connu pour avoir inventé le téléphone, révolutionnant ainsi les communications à l’échelle mondiale.

1920 : James Doohan – Acteur canadien célèbre pour son rôle de Montgomery Scott dans la série télévisée Star Trek.

1922 : Maurice Biraud – Acteur français.

1924 : Micheline Dax – Actrice française.

1977 : Ronan Keating – Chanteur irlandais, membre du groupe Boyzone et également connu pour sa carrière solo.

1982 : Jessica Biel – Actrice américaine connue pour ses rôles dans des films tels que « 7 à la maison », « The Illusionist » et « Total Recall ».

Décès célèbres

1847 : Edmund Kean – Acteur britannique renommé du début du XIXe siècle, considéré comme l’un des plus grands acteurs shakespeariens de son époque.

1943 : Alexandre Yersin – Bactériologiste et explorateur franco-suisse, célèbre pour sa découverte du bacille de la peste, qui lui a valu une renommée internationale.

1987 : Danny Kaye – Acteur, chanteur et comédien américain, célèbre pour ses talents multiples et ses performances dans des films tels que « The Secret Life of Walter Mitty » et « White Christmas ».

1989 : Hergé – Dessinateur de bande-dessinée belge, célèbre pour avoir créé le personnage de Tintin.

1996 : Marguerite Duras – Dramaturge française.

2018 : David Ogden Stiers – Acteur américain surtout connu pour son rôle du Major Charles Emerson Winchester III dans la série télévisée MASH.

Le 3 mars est donc une journée marquée par un mélange d’événements historiques importants, de naissances de personnalités emblématiques et de commémorations de grandes figures du passé. Cette éphéméride met en lumière la richesse et la diversité des événements et des personnes qui ont contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Crédit photo : Unsplash