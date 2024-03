Éphéméride rétro : ça s’est passé un 4 mars

Le 4 mars est une date chargée en événements historiques et en célébrations culturelles. De grands moments politiques, scientifiques, culturels et sportifs ont marqué cette journée à travers les siècles. Voici un aperçu des événements importants ainsi que des naissances et des décès de célébrités qui ont eu lieu le 4 mars.

Événements importants

1789 : L’Assemblée nationale constituante française abolit les privilèges féodaux et proclame l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

1832 : Jean-François Champollion meurt à l’âge de 41 ans. Ce Français originaire de Figeac, dans le Lot, est le premier à avoir pu déchiffrer les hiéroglyphes. C’est la raison pour laquelle il est considéré comme le père de l’égyptologie.

1933 : L’investiture de Franklin D. Roosevelt : le 32e président des États-Unis prononce son célèbre discours d’investiture, marquant le début du New Deal, une série de réformes visant à redresser l’économie américaine pendant la Grande Dépression.

1977 : Le vol 173 de Japan Airlines s’écrase à l’approche de l’aéroport de Haneda à Tokyo, au Japon, causant la mort de 24 personnes et en blessant gravement 15 autres.

1998 : Le « gay panic defense » est aboli en Californie, États-Unis. Cette défense avait été utilisée pour justifier des crimes haineux commis contre des personnes LGBT+.

2004 : Décès du chanteur Français Claude Nougaro. C’était il y a déjà 20 ans (lire notre article détaillé en cliquant sur ce lien).

2010 : Le premier ministre russe Vladimir Poutine remporte l’élection présidentielle en Russie, assurant son retour au Kremlin après avoir déjà occupé le poste de président de 2000 à 2008.

2012 : Élection de Vladimir Poutine. Le président russe est réélu avec 63,6% des voix.

2018 : Empoisonnement de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille à Salisbury en Angleterre. Ils ont tous les deux survécus.

Naissances célèbres

1678 : Antonio Vivaldi, compositeur italien célèbre pour ses concertos et ses opéras, né à Venise, Italie.

1904 : Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel), célèbre auteur et illustrateur américain de livres pour enfants, né à Springfield, Massachusetts, États-Unis.

1941 : Adrian Lyne, réalisateur anglais.

1942 : Miriam Makeba, chanteuse et militante sud-africaine contre l’apartheid, née à Johannesburg, Afrique du Sud.

1947 : Nicole Calfan, actrice française.

1951 : Chris Rea, chanteur britannique.

1951 : Rose Laurens, chanteuse française.

1952 : Umberto Tozzi, chanteur italien.

1955 : Dominique Pinon, acteur français.

1960 : Thierry Pastor, chanteur français

1971 : Chaz Bono, militant transgenre et acteur américain, né à Los Angeles, Californie, États-Unis.

Décès de célébrités

1847 : Félix Mendelssohn, compositeur et chef d’orchestre allemand, décède à Leipzig, Allemagne.

1966 : William Frawley, acteur américain connu pour son rôle de Fred Mertz dans la série télévisée « I Love Lucy », décède à Hollywood, Californie, États-Unis.

1997 : Paul Préboist, acteur français et humoriste.

2001 : Glenn Hughes, chanteur et bassiste du groupe de rock britannique « Deep Purple », décède à Burbank, Californie, États-Unis.

2019 : Luke Perry, acteur américain célèbre pour ses rôles dans les séries télévisées « Beverly Hills, 90210 » et « Riverdale », décède à Burbank, Californie, États-Unis.

Le 4 mars est donc une date riche en événements historiques et en célébrités marquantes, reflétant la diversité et la richesse de l’histoire mondiale. Que ce soit dans le domaine de la politique, de la musique, de la littérature ou du cinéma, cette journée continue de susciter l’intérêt et de nourrir la curiosité des générations présentes et futures.

Crédit photo : Unsplash