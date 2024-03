Éphéméride rétro : ça s’est passé un 5 mars

Chaque jour de l’année réserve son lot d’événements marquants, de naissances célèbres et de décès poignants. Le 5 mars ne fait pas exception, avec une histoire riche en événements, en personnalités marquantes et en moments historiques. 65e jour de l’année, le 5 mars est celui où l’on fête les Olive, Olivier et Olivia. Voici un aperçu des faits saillants du 5 mars à travers l’histoire.

Événements historiques

1770 – Massacre de Boston : Des tensions entre les colons américains et les soldats britanniques atteignent un point critique lorsque des troupes britanniques tirent sur des civils à Boston, Massachusetts. Cet événement, connu sous le nom de Massacre de Boston, contribue à galvaniser le mouvement pour l’indépendance américaine.

1827 – mort du physicien

italien Alessandro Volta, inventeur de la première pile électrique (voltaïque).

1922 : projection du film Nosferatu le vampire à Berlin, pour sa sortie le 4 mars 1922. Un film révolutionnaire pour l’époque, d’une durée de 94 minutes avec Max Schreck dans le rôle de Nosferatu. Ce film muet est tiré du roman “Dracula” de Bram Stoker.

1953 – Mort de Joseph Staline : Le dictateur soviétique Joseph Staline décède le 5 mars 1953, mettant fin à plus de deux décennies de règne autoritaire en Union soviétique. Son décès marque un tournant majeur dans l’histoire politique de l’URSS.

1933 – Proclamation de l’indépendance du Pakistan : Le 5 mars 1933, le poète et leader politique Muhammad Iqbal prononce son célèbre discours, demandant la création d’un État musulman distinct en Inde. Cela a posé les bases idéologiques pour la création du Pakistan en 1947.

1970 – Entrée en vigueur du Traité de non-prolifération nucléaire : Le Traité de non-prolifération nucléaire entre en vigueur le 5 mars 1970. Il vise à prévenir la prolifération des armes nucléaires et à promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

1953 – Première ascension de l’Everest : Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay deviennent les premiers hommes à atteindre le sommet de l’Everest, la plus haute montagne du monde, le 5 mars 1953. Leur exploit marque un moment historique dans l’alpinisme. Depuis, plus de 14 000 alpinistes ont tenté l’aventure mais seuls 4 000 d’entre eux ont atteint le sommet, situé à 8 849 mètres. 250 alpinistes sont également morts en essayant d’atteindre le sommet. Le saviez-vous ? Le nom “Everest” vient du géomètre Andrew Scott Waugh, qui avait passé des années avec son équipe à prendre des mesures de la région de l’Everest et à la fin de ses travaux, il devait attribuer un nom à ce sommet, le plus haut du monde. Il décida de choisir le nom de son mentor et prédécesseur : Sir George Everest. Ce dernier n’avait pourtant pas participé aux travaux de mesure, mais Andrew Scott Waugh voulait rendre hommage à son précurseur.

1953 – Décès du pianiste et chef d’orchestre russe Sergueï Prokofiev.

1970 – Mise en place du Traité de non-prolifération des armes nucléaires

Naissances célèbres

1922 – Pier Paolo Pasolini : écrivain italien.

1936 – Dean Stockwell : Acteur américain connu pour ses rôles dans des films tels que « Blue Velvet » de David Lynch et « Paris, Texas » de Wim Wenders.

1946 – Lova Moor : People française, meneuse de revue au Crazy Horse de Paris.

1946 – Murray Head : Chanteur anglais.

1964 : Bertrand Cantat : chanteur français de Noir Désir

1969 – Mc Solaar : Chanteur français

1974 – Eva Mendes : Actrice américaine d’origine cubaine, connue pour ses rôles dans des films tels que « Training Day » et « Hitch ».

1958 – Andy Gibb : Chanteur, compositeur et interprète britannique, membre des Bee Gees, célèbre pour des tubes comme « I Just Want to Be Your Everything« .

Décès célèbres

1953 – Joseph Staline : Dirigeant soviétique, connu pour son rôle central dans l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale et pour ses politiques répressives.

1963 – Patsy Cline : Chanteuse de musique country américaine, célèbre pour des chansons telles que « Crazy » et « I Fall to Pieces ».

1982 – John Belushi : Acteur et comédien américain, membre du célèbre groupe comique « The Blues Brothers », décédé prématurément d’une overdose de drogue.

2000 – Lolo Ferrari : Actrice de films pornographiques française. Elle possédait le plus grand tour de poitrine avec 180 cm. Lolo Ferrari avait subi 25 opérations chirurgicales pour perfectionner son physique.

2021 – Patrick Dupond : célèbre danseur classique français.

Le 5 mars est une journée chargée d’histoire, marquée par des événements significatifs, des naissances de personnalités célèbres et des décès de figures emblématiques. C’est une journée qui nous rappelle l’importance de se souvenir du passé et de célébrer les réalisations et les contributions de ceux qui nous ont précédés.

Crédit photo : Luca Galuzzi© – Licence Creative Commons – wikimedia – Face Nord de l’Everest – Himalaya – Vue du camp de base du Tibet.