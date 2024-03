Éphéméride rétro : ça s’est passé un 6 mars

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances mémorables et de décès de personnalités importantes. Le 6 mars, jour de la saint Colette et 66ème jour de l’année ne fait pas exception, avec son lot d’événements significatifs et de figures notables. Jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé le 6 mars à travers l’histoire.

Événements marquants

1475 : Michel-Ange est nommé sculpteur de la tombe de Jules II. Michel-Ange Buonarroti, l’un des plus grands artistes de la Renaissance, reçoit la commande de sculpter le tombeau du pape Jules II, un projet qui a été finalement abandonné, mais qui a conduit à certaines de ses œuvres les plus célèbres, y compris le Moïse.

1836 : Le 6 mars 1836, la bataille de Fort Alamo prend fin. La bataille de Fort Alamo, un conflit majeur de la révolution texane, se termine lorsque les troupes mexicaines du Général Santa Anna s’emparent du fort Alamo à San Antonio, au Texas, après un siège de 13 jours. Mais la bataille était loin d’être équilibrée, avec d’un côté 5 000 soldats mexicains et de l’autre : 187 soldats et civils américains positionnés à l’intérieur du Fort. Le Colonel James Bowie, le Colonel William Travis et le célèbre trappeur Davy Crockett avaient décidé, dans un affrontement qu’ils savaient perdu d’avance, de défendre le Fort, en attendant les renforts américains qui jamais n’arrivèrent. À cette époque, le Texas était encore mexicain. Durant la bataille, l’indépendance du Texas a été déclarée mais le général Santa Anna n’en tint pas compte et après avoir conquis Fort Alamo, il continua sa progression vers le nord, où les Texans le stoppèrent. 900 Texans tuèrent 600 soldats mexicains et en capturèrent 700. Le général Santa Anna capitula et reconnut l’indépendance du Texas. Un excellent film réalisé par John Wayne et sorti en 1960 reprend l’histoire de Fort Alamo, avec John Wayne dans le rôle de Davy Crockett, Richard Widmarck dans celui du Colonel James Bowie et Laurence Harvey dans le rôle du Colonel William Travis. Un classique du western qui dure près de 3 heures.

1857 : Suppression de la Compagnie des Indes orientales. Le gouvernement britannique prend le contrôle de l’Inde en mettant fin au règne de la Compagnie des Indes orientales, marquant ainsi le début du Raj britannique en Inde.

1899 : Début de la guerre des Boers. Les hostilités éclatent entre les forces britanniques et les républiques boers du Transvaal et de l’État libre d’Orange en Afrique du Sud, marquant le début d’un conflit qui durera jusqu’en 1902.

1899 : La société allemande BAYER dépose le brevet d’un médicament qui allait devenir indispensable dans la pharmacie de chacun : l’aspirine.

1967 : La signature du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Plus connu sous le nom de Traité de l’espace, cet accord international vise à réglementer les activités spatiales et à interdire la militarisation de l’espace.

1980 : La célèbre romancière franco-américaine Marguerite Yourcenar, née en Belgique, est la première femme élue à l’Académie française.

Naissances célèbres

1475 : Michel-Ange (1475-1564) – L’un des plus grands artistes de la Renaissance italienne, célèbre pour ses sculptures, peintures et architectures, y compris la chapelle Sixtine et la sculpture de David.

1479 : Jérôme Emser (1477-1527) – Théologien allemand et important adversaire de la Réforme protestante, connu pour ses écrits contre Martin Luther.

1806 : Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) – Poétesse victorienne anglaise renommée pour ses sonnets et son poème épique « Aurora Leigh ».

1923 : Ed McMahon (1923-2009) – Acteur et présentateur de télévision américain, surtout connu pour son travail aux côtés de Johnny Carson dans l’émission « The Tonight Show ».

1944 : Mary Wilson (1944-2021) – Chanteuse américaine, membre fondatrice du groupe de pop/soul The Supremes, l’un des groupes féminins les plus réussis de tous les temps.

1946 : David Gilmour – Guitariste et chanteur du groupe britannique PINK FLOYD.

1946 : Patrick Baudry – Astronaute français.

Décès célèbres

1475 : Francesco Sforza (1401-1466) – Duc de Milan et l’un des condottieri les plus célèbres de la Renaissance italienne.

1836 : Davy Crockett (1786-1836) – Homme politique, trappeur, soldat et aventurier américain, mort lors de la bataille de Fort Alamo.

1905 : Thomas John Barnardo (1845-1905) – Philanthrope irlandais et fondateur de Barnardo’s, l’une des plus grandes œuvres de charité pour enfants au Royaume-Uni.

1987 : Danny Kaye (1911-1987) – Acteur, chanteur et comédien américain, célèbre pour ses talents variés dans des films tels que « The Secret Life of Walter Mitty » et « White Christmas ».

2010 : Roger Gicquel – Journaliste et présentateur du journal télévisé français.

2019 : Keith Flint (1969-2019) – Chanteur britannique et membre du groupe de musique électronique The Prodigy, connu pour son énergie sur scène et son style de danse distinctif.

Le 6 mars est donc une journée riche en événements historiques et en personnalités importantes qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Que ce soit dans les arts, la politique, la science ou le divertissement, les réalisations et les contributions de ceux nés ou décédés ce jour-là continuent d’avoir un impact durable sur la société.



Crédit photo : Daniel Schwen© – Fort Alamo le 10 juin 2009 – Licence Creative Commons – Wikimedia