Éphéméride rétro : ça s’est passé un 7 mars

Le 7 mars est une date chargée d’histoire, marquée par des événements significatifs à travers les siècles, ainsi que par les naissances et décès de personnalités éminentes. Jetons un coup d’œil à certains de ces événements mémorables et aux personnes remarquables associées à cette date. Ce 67ème jour de l’année est aussi celui où l’on fête les Félicité.

Événements Historiques

161 : L’empereur romain Antonin le Pieux meurt après une longue et prospère règne de 23 ans. Il est souvent considéré comme l’un des cinq bons empereurs de Rome.

1876 : Alexander Graham Bell reçoit le brevet pour son invention révolutionnaire, le téléphone. Cette invention a transformé la communication humaine et a ouvert la voie à l’ère des télécommunications modernes.

1935 : Le Monopoly est lancé aux États-Unis par Parker Brother. 300 millions d’exemplaires se sont vendus depuis.

1936 : Le troisième Reich d’Adolf Hitler réoccupe la Rhénanie, en violation flagrante du traité de Versailles et des accords de Locarno. Cela marqua un tournant significatif dans les préparatifs de l’Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale.

1965 : La marche de Selma à Montgomery commence en Alabama, États-Unis. Cette marche pacifique pour les droits civiques, dirigée par Martin Luther King Jr. et d’autres militants, a été un moment crucial dans le mouvement pour l’égalité raciale aux États-Unis.

2016 : Découverte de la plus lointaine galaxie connue de notre Univers observable : GN-z11. Une trouvaille issue des données du télescope spatial Hubble et du télescope spatial Spitzer. Cette galaxie est située à 32 milliards d’années-lumière de la Terre, autrement dit, ce n’est pas la porte à côté.

Naissances célèbres

1872 : Piet Mondrian – Artiste néerlandais renommé, pionnier du mouvement artistique De Stijl et connu pour ses peintures abstraites composées de lignes et de blocs de couleur.

1875 : Maurice Ravel – Compositeur français (Le Boléro)

1927 : Philippe Clay – Chanteur français

1939 : Danyel Gérard – Chanteur français

1940 : Daniel J. Travanti – Acteur américain surtout connu pour son rôle principal dans la série télévisée « Hill Street Blues », pour lequel il a remporté un Emmy Award.

1952 : Corine Marienneau – Bassiste du groupe Téléphone

1956 : Bryan Cranston – acteur américain

1960 : Ivan Lendl – Joueur de tennis américain/tchécoslovaque

1961 : Nicolas Dupont-Aignan – Homme politique français

1971 : Peter Sarsgaard – Acteur américain dont les crédits incluent des films tels que « Boys Don’t Cry », « Shattered Glass » et « An Education ».

Décès célèbres

1274 : Thomas Aquinas – Philosophe et théologien catholique italien, l’un des penseurs les plus influents de l’Église catholique, connu pour ses contributions à la philosophie scolastique

1932 : Aristide Briant – Homme politique français

1988 : Divine – Actrice et artiste de cabaret américaine, célèbre pour son travail avec le réalisateur John Waters dans des films comme « Pink Flamingos » et « Hairspray »

1995 : Paul-Émile Victor – Navigateur français

1999 : Stanley Kubrick – Réalisateur américain

2010 : Patrick Topaloff – Humoriste et chanteur français

2012 : Pierre Tornade – Acteur français (La 7e Compagnie)

2016 : Nancy Reagan – Première dame des États-Unis de 1981 à 1989 en tant qu’épouse de Ronald Reagan, président des États-Unis. Elle a été une figure influente dans la politique et la société américaines pendant des décennies.

Le 7 mars marque donc une journée riche en événements historiques significatifs et en célébrations de vies remarquables, des avancées scientifiques et technologiques aux moments clés de l’histoire politique et sociale. Ces événements et personnalités continuent d’influencer et d’inspirer les générations actuelles et futures.



Crédit photo : Pixabay