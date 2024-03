Éphéméride rétro : ça s’est passé un 8 mars

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, de naissances de personnalités célèbres et parfois de décès remarquables. Le 8 mars, jour de saint Jean de Dieu et 68e jour de l’année ne fait pas exception, étant associé à des moments clés de l’histoire mondiale ainsi qu’à des individus dont l’impact a été significatif dans divers domaines.

Événements historiques

Journée Internationale des Femmes : Le 8 mars est mondialement reconnu comme la Journée Internationale des Femmes, célébrant les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes à travers l’histoire. Cette journée est également l’occasion de sensibiliser aux défis persistants auxquels les femmes sont confrontées et de promouvoir l’égalité des sexes.

La Création du Boy Scouts of America (1910) : Le 8 mars 1910, William D. Boyce a fondé les Boy Scouts of America, un mouvement de jeunesse visant à encourager les valeurs de camaraderie, de service et de citoyenneté chez les garçons américains. Cette organisation a eu un impact durable sur la vie de nombreux jeunes à travers le pays.

1910 : l’aviatrice Elisa Deroche est la première femme au monde à recevoir un brevet de pilote.

Le Soulèvement de Petrograd (1917) : l’un des événements les plus significatifs du 8 mars est le début de la Révolution russe de 1917, également connu sous le nom de soulèvement de Petrograd. Les manifestations massives organisées par les femmes de Petrograd, pour protester contre la pénurie alimentaire et la Première Guerre mondiale, ont marqué le début de la chute du régime tsariste.

La Fondation de l’Unicef (1946) : le 8 mars 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies a créé l’Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance) pour aider à fournir une assistance humanitaire et à défendre les droits des enfants dans le monde entier. Depuis lors, l’Unicef a travaillé sans relâche pour protéger les enfants vulnérables et leur offrir un avenir meilleur.

1972 : mise en place du décret sur la contraception en France.

1974 Inauguration de l‘aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy. Situé à 23 km de Paris, l’aéroport de Roissy CDG se classe 10e plus gros aéroport au monde, avec un trafic passagers de 57,5 millions de personne par an (année 2022).

2014 Disparition du vol MH 370 de la Malaysia Airlines au-dessus du golfe de Thaïlande, faisant 239 morts.

Naissances célèbres

Claude Debussy (1862) : Le compositeur français Claude Debussy, né le 8 mars 1862, est célèbre pour ses contributions à la musique impressionniste. Ses compositions novatrices, telles que « La Mer » et « Clair de Lune », ont exercé une influence majeure sur la musique du XXe siècle.

Mikhail Gorbatchev (1931) : L’ancien leader soviétique Mikhail Gorbatchev, né le 8 mars 1931, est connu pour ses réformes politiques et économiques qui ont conduit à la fin de la Guerre froide et à la dissolution de l’Union soviétique. Son influence sur l’histoire moderne est immense.

Décès notables

Kenneth Grahame (1932) : L’auteur britannique Kenneth Grahame, célèbre pour son œuvre intemporelle « Le Vent dans les Saules », est décédé le 8 mars 1932. Son livre reste un classique de la littérature jeunesse, aimé par des générations de lecteurs.

Oliver Wendell Holmes Jr. (1935) : Le juge américain Oliver Wendell Holmes Jr., l’une des figures les plus éminentes de la Cour suprême des États-Unis, est décédé le 8 mars 1935. Son héritage juridique perdure encore aujourd’hui, ses opinions ayant influencé de nombreux aspects du droit américain.

Max Von Sydow, acteur franco-suédois connu pour son look de Lord anglais et son élégance inimitable.

Marcel Amont, chanteur français décédé en 2023.

Le 8 mars est une journée remplie d’histoire et de célébrations, mettant en lumière à la fois les réalisations passées et présentes des femmes, ainsi que les contributions remarquables de divers individus à travers le monde. Que ce soit en musique, en politique, en littérature ou dans d’autres domaines, les événements et les personnes associés au 8 mars continuent d’inspirer et de façonner notre monde.

Crédit photo : Pixabay