Éphéméride rétro : ça s’est passé un 9 mars

Chaque jour de l’année est empreint de moments historiques, de naissances remarquables et parfois de décès poignants. Le 9 mars ne fait pas exception, étant associé à des événements qui ont façonné le cours de l’histoire ainsi qu’à des personnalités dont l’influence continue de résonner à travers le temps. C’est aussi le jour où l’on fête les Françoise et 69e jour de l’année.

Événements historiques

Première Déclaration d’Indépendance de la Lituanie (1990) : Le 9 mars 1990, la Lituanie est devenue la première des républiques baltes à déclarer son indépendance de l’Union soviétique. Cette proclamation historique a marqué le début du processus de démembrement de l’Union soviétique et a ouvert la voie à l’indépendance des autres nations de la région.

Assassinat de Benigno Aquino Jr. (1983) : Le 9 mars 1983, l’opposant politique philippin Benigno « Ninoy » Aquino Jr. a été assassiné à son retour d’exil aux Philippines. Son meurtre a déclenché une série de manifestations et de soulèvements populaires contre le régime autoritaire du président Ferdinand Marcos, marquant un tournant dans l’histoire politique du pays.

Première Expédition Humaine vers l’Espace (1961) : Le 9 mars 1961, l’Union soviétique a lancé la mission Vostok 1, emmenant le cosmonaute Youri Gagarine dans l’espace. Gagarine est devenu le premier humain à orbiter autour de la Terre, ouvrant ainsi la voie à l’exploration spatiale humaine.

1959 : sortie de la poupée Barbie. La célèbre poupée Barbie arrive dans les magasins de jouets, pour le plus grand plaisir des petites filles. C’est l’artiste-designer britannique Charlotte Johnson (mère de Boris Johnson) qui a créé le premier modèle de Barbie (voir notre photo de UNE).

2015 : collision entre deux hélicoptères lors du tournage d’une émission de télé-réalité : “Dropped”, en Argentine. Un drame qui a causé la mort de dix Français, dont les trois sportifs Florence Arthaud, navigatrice, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine.

Naissances célèbres

André Courrèges : le grand couturier français est né le 9 mars 1923.

Jean-Jacques Debout : le chanteur français est né le 9 mars 1940.

Bobby Fischer (1943) : le légendaire joueur d’échecs américain, Bobby Fischer, est né le 9 mars 1943. Fischer est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous les temps, et son match de championnat du monde de 1972 contre Boris Spassky reste l’un des moments les plus mémorables de l’histoire des échecs.

Ornella Muti : la magnifique actrice italienne est née en 1955 à Rome.

Juliette Binoche (1964) : l’actrice française renommée, Juliette Binoche, est née le 9 mars 1964. Connue pour ses performances captivantes dans des films tels que « Le Patient anglais » et « Chocolat », Binoche est l’une des actrices les plus acclamées de sa génération.

Valérie Lemercier : l’actrice française est née le même jour que Juliette Binoche.

Décès notables

Barbara Jordan (1996) : L’icône des droits civiques américaine, Barbara Jordan, est décédée le 9 mars 1996. Jordan a été la première femme afro-américaine élue au Congrès des États-Unis, et sa carrière politique remarquable a été marquée par son engagement en faveur de l’égalité et de la justice.

Raul Julia (1994) : Le talentueux acteur portoricain Raul Julia est décédé le 9 mars 1994. Connu pour ses performances dans des films tels que « Kiss of the Spider Woman » et « La Famille Addams », Julia a laissé un héritage durable dans l’industrie cinématographique.

Charles Bukowski, l’écrivain américain, est également décédé le 9 mars 1994.

Le 9 mars est une journée riche en événements historiques et en célébrations de naissances d’individus remarquables. Ces moments et ces personnes continuent de nous inspirer et de nous rappeler l’importance de l’engagement, de l’exploration et de la persévérance dans la construction d’un avenir meilleur.



Crédit photo : Nelson Tiffany© – Los Angeles Times – Charlotte Johnson – artiste designer de la première poupée Barbie – Creative Commons.