Éphéméride rétro : ça s’est passé un 20 décembre

Le 20 décembre est le 355ème jour de l’année et celui où l’on fête les Théophile. Voici un article retraçant les événements marquants du 20 décembre entre 1950 et 2000, répartis en différentes thématiques.

Éphéméride du 20 décembre : un voyage dans le Vintage

1. Histoire du 20 décembre

• 1989 : Le Panama devient le théâtre d’une intervention militaire américaine lors de l’Opération Just Cause, visant à destituer le général Manuel Noriega, accusé de trafic de drogue et de violations des droits humains.

• 1973 : L’Espagne marque un tournant dans son histoire avec l’assassinat de l’amiral Luis Carrero Blanco, chef du gouvernement sous Franco, par le groupe séparatiste ETA.

2. Géopolitique

• 1960 : Création officielle du Front de libération nationale du Sud-Vietnam (Viêt-Cong), une étape clé dans l’intensification du conflit vietnamien opposant le Nord communiste au Sud soutenu par les États-Unis.

3. Les lois

• 1955 : L’Organisation des Nations Unies adopte une résolution sur la coopération internationale dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, marquant une avancée dans la régulation de cette technologie.

• 1974 : Il y a 50 ans, la loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse est votée à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Simone Veil.

4. Découvertes et recherche médicale

• 1983 : Premières preuves concrètes de l’efficacité de l’AZT (zidovudine), un médicament antirétroviral contre le VIH/sida, après des tests concluants en laboratoire.

5. Inventions

• 1970 : Dépôt de brevet pour la première souris informatique par Douglas Engelbart et Bill English, ouvrant la voie à une nouvelle interaction entre l’homme et l’ordinateur.

6. Espace

• 1958 : La NASA annonce la mission Pioneer 3, qui transmet les premières données sur les ceintures de radiation entourant la Terre, connues sous le nom de ceintures de Van Allen.

7. Sorties de produits vintage

• 1985 : Lancement de la console de jeux vidéo Nintendo Entertainment System (NES) en Europe, marquant un tournant dans l’histoire du jeu vidéo.

• 1990 : Mise sur le marché de la Toyota Previa, un monospace innovant qui influencera le design automobile.

8. Divertissement

• 1975 : L’ex-première chaîne devenue TF1 passe à la couleur. Pour l’occasion, TF1 fait tirer un feu d’artifice à la tour Eiffel.

• 1996 : Première de “Scream”, réalisé par Wes Craven, un film culte qui révolutionne le genre du slasher. Le 20 décembre marque la date de sortie aux États-Unis et au Québec.

9. Catastrophes naturelles et accidents

• 1987 : Naufrage du ferry Dona Paz aux Philippines après une collision avec un pétrolier, causant la mort de plus de 4 300 personnes, l’une des pires catastrophes maritimes de l’histoire.

• 1995 : Un séisme de magnitude 6,9 frappe la région de Dabie Shan en Chine, provoquant des dégâts importants et de nombreuses victimes.

10. Naissances de célébrités du 20 décembre

• 1932 : Naissance de John Hillerman, acteur américain célèbre pour son rôle de “Higgins” dans la série télévisée MAGNUM.

• 1947 : Naissance de Jean-Pierre Descombes, célèbre animateur TV français (Les Jeux de 20 Heures sur FR3).

• 1957 : Naissance d’Anna Vissi, chanteuse grecque à la carrière internationale.

• 1973 : Naissance de Stephenie Meyer, autrice américaine célèbre pour la saga Twilight.

11. Décès de célébrités du 20 décembre

• 1996 : Décès de Carl Sagan, astrophysicien et vulgarisateur scientifique, célèbre pour son œuvre “Cosmos”.

• 1982 : Décès d’Arthur Rubinstein, pianiste polonais virtuose, l’un des grands interprètes du XXe siècle.

• 2016 : Décès de l’actrice française Michèle Morgan.

• 2018 : Décès de l’acteur britannique Donald Moffat, célèbre pour son rôle de REM dans la série américaine “L’Âge de Cristal” diffusée à la fin des années 70. Il est également connu pour son rôle dans le film d’Horreur/Fantastique The Thing sorti en 1982 et réalisé par le maître du genre : John Carpenter.

Cette rétrospective du 20 décembre souligne l’importance de cette date dans des domaines variés, de l’histoire à la culture populaire. Une richesse de faits qui méritent d’être rappelés chaque année.