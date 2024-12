Éphéméride rétro : ça s’est passé un 9 décembre

L’éphéméride du 9 décembre nous invite à revisiter les événements marquants de cette journée à travers six décennies. Du bouleversement historique aux avancées scientifiques, en passant par les sorties culturelles et les souvenirs tragiques, cette date a laissé une empreinte indélébile dans divers domaines. Voici un aperçu thématique des faits les plus significatifs ayant eu lieu entre 1950 et 2010 un 9 décembre.

Histoire du 9 décembre

• 1961 : L’indépendance de la Tanzanie est officiellement proclamée, marquant la fin du régime colonial britannique.

• 1987 : Début de la Première Intifada dans les territoires palestiniens occupés, un soulèvement marquant dans le conflit israélo-palestinien.

Géopolitique

• 1953 : Le général américain Dwight D. Eisenhower, alors président des États-Unis, prononce son célèbre discours “Atoms for Peace” à l’ONU, appelant à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

• 1989 : Le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev reçoit le Prix Nobel de la Paix, saluant ses efforts pour mettre fin à la guerre froide.

Divertissement

• 1967 : Sortie de l’album Axis : Bold as Love de The Jimi Hendrix Experience, considéré comme une pierre angulaire du rock psychédélique.

• 1994 : Le film Forrest Gump avec Tom Hanks est sacré “Meilleur Film de l’Année” par le National Board of Review.

• 2000 : Le spectacle Le Roi Lion, inspiré du film Disney, fait ses débuts triomphaux à Broadway.

Économie et social

• 1979 : L’Organisation des Nations Unies adopte la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), une avancée majeure pour les droits des femmes.

• 2008 : L’effondrement financier de la société d’investissement Bernard L. Madoff Investment Securities est révélé, déclenchant un des plus grands scandales financiers de l’histoire.

Sorties de produits marquants du 9 décembre

• 1955 : Présentation officielle de la Citroën DS 19 aux États-Unis, un symbole d’innovation automobile française.

• 2004 : Lancement de l’iPod Photo, une avancée technologique permettant de stocker des photos en plus de la musique.

Catastrophes naturelles et accidents

• 1980 : Un séisme dévastateur secoue le sud de l’Italie, faisant plus de 3000 victimes.

• 2009 : Une tempête de neige paralyse plusieurs États américains, causant de nombreux accidents et coupures d’électricité.

Recherche et découvertes médicales

• 1978 : Annonce de la première naissance d’un bébé issu d’une fécondation in vitro, marquant un tournant dans la médecine reproductive.

• 1996 : Identification du gène BRCA2 lié à un risque accru de cancer du sein et des ovaires.

Lois

• 1953 : Mise en application de la loi interdisant les tests nucléaires dans l’atmosphère, une mesure adoptée par plusieurs nations dans un souci de préservation environnementale.

• 1999 : Le Parlement britannique adopte la réforme de la Chambre des Lords, réduisant significativement le nombre de pairs héréditaires.

Naissances célèbres du 9 décembre

• 1916 : Kirk Douglas, acteur américain. Père de Michael Douglas.

• 1929 : John Cassavettes, réalisateur et acteur américain.

• 1934 : Judi Dench, actrice britannique de cinéma et grande actrice de théâtre. Célèbre pour avoir interprété le rôle de “M” dans 7 films de James Bond.

• 1953 : John Malkovich, acteur et producteur américain, célèbre pour ses rôles marquants dans des films comme Les Liaisons dangereuses.

• 1969 : Jakob Dylan, chanteur et leader du groupe The Wallflowers, fils de la légende Bob Dylan.

Décès célèbres du 9 décembre

• 1971 : Ralph Bunche, lauréat du Prix Nobel de la Paix en 1950 pour son rôle dans la médiation des accords d’armistice israélo-arabes.

• 1994 : Max Bill, architecte et designer suisse, figure clé du mouvement Bauhaus.

• 2011 : Jacques Debary, acteur français.

Le 9 décembre est une journée riche en événements ayant marqué le cours de l’histoire, la culture, et la société. De la proclamation d’indépendance d’un pays aux chefs-d’œuvre culturels, en passant par des avancées scientifiques et des tragédies, cette date illustre la complexité et la diversité de notre monde. Ces jalons, petits ou grands, continuent de façonner notre mémoire collective, nous invitant à réfléchir sur l’évolution de notre société et les leçons à en tirer.

Crédit photo : Klaus Nahr© / Citroën DS commercialisée sur le marché américain.