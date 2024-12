Éphéméride rétro : ça s’est passé un 17 décembre

Le 17 décembre a été marqué par des événements notables dans l’histoire. 352ème jour de l’année, le 17 décembre est le jour où l’on fête les Gaël. Voici un récapitulatif des quelques faits marquants qui se sont produits cette journée.

Ce qui s’est passé un 17 décembre

1903 : Premier vol contrôlé et motorisé du Wright Flyer

Le 17 décembre 1903, les frères Wright (américains) effectuent le premier vol motorisé de l’histoire de l’aviation, à bord de leur avion le Wright Flyer.

1935 : Premier vol de l’avion Douglas DC3

Le Douglas DC3 a effectué son premier vol le 17 décembre 1935. Long de 19,64 mètres, avec une envergure de 28,95 mètres, il pouvait emporter de 21 à 32 passagers et pouvait voler à 370 km/h, sur une distance maximale de 3 420 km.

1957 : Premières expériences de cœur artificiel

Aux États-Unis, des chercheurs posent les bases de la technologie menant au cœur artificiel, un progrès crucial pour la médecine cardiaque moderne.

1970 : Premier enregistrement numérique d’audio

Le 17 décembre 1970, des ingénieurs japonais réussissent les premières expérimentations d’enregistrement numérique du son, précurseurs des technologies CD et MP3.

1980 : Sortie du film La Boum au cinéma

Gros succès commercial et marqueur d’une époque qui a attiré 4,8 millions de spectateurs dans les salles obscures.

1984 : Première mondiale de la comédie musicale Les Misérables

La célèbre adaptation musicale du roman de Victor Hugo, mise en scène par Cameron Mackintosh, est présentée pour la première fois au Barbican Centre de Londres.

1989 : Les Simpson arrivent

Le 17 décembre 1989, La Fox diffuse le tout premier épisode de la série Les Simpson.

Naissances de célébrités

1969 : Laurent Blanc

L’ancien footballeur international français, champion du monde en 1998 et entraîneur à succès, voit le jour.

1973 : Rian Johnson

Réalisateur américain connu pour des films comme Looper et Star Wars : Les Derniers Jedi.

1975 : Milla Jovovich

Naissance de l’actrice ukrainienne Milla Jovovich.

Décès de célébrités

• 1987 : Margaret Laurence

Écrivaine canadienne célèbre pour ses romans The Stone Angel et The Diviners, elle décède à l’âge de 60 ans.

• 1999 : Grover Washington Jr.

Saxophoniste américain légendaire, pionnier du smooth jazz, il s’éteint à 56 ans, laissant derrière lui des morceaux iconiques comme Just the Two of Us.

Cette rétrospective du 17 décembre témoigne d’une journée riche en événements marquants à travers plusieurs domaines, reflétant des avancées, des succès et des moments d’histoire gravés dans le temps.

 Crédit photo : Douglas DC3 - Christian Volpati©