Éphéméride rétro : ça s’est passé un 18 décembre

Le 18 décembre est le 351ème jour de l’année. C’est aussi celui où l’on fête les Gatien. Beaucoup d’événements se sont déroulés un 18 décembre, en voici un résumé.

1. Histoire

• 1972 : Signature des accords de paix de Paris qui mettent fin à l’engagement militaire des États-Unis au Vietnam.

• 1987 : La journée est déclarée « Journée internationale des migrants » par l’ONU pour commémorer l’adoption de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles.

2. Géopolitique

• 1995 : La Bosnie-Herzégovine retrouve une paix fragile grâce à la signature des accords de Dayton. Ces accords mettent fin à trois années de guerre dans les Balkans.

• 1956 : Le Japon adhère aux Nations Unies après la levée des restrictions d’après-guerre.

3. Les lois

• 1961 : Adoption en France de la loi sur la protection des monuments historiques, renforçant la conservation du patrimoine national.

• 1980 : Aux États-Unis, une loi sur la liberté d’information est révisée pour offrir plus de transparence sur les documents gouvernementaux.

4. Les découvertes et la recherche médicale

• 1973 : Introduction des premiers traitements contre l’hypertension artérielle utilisant des bétabloquants de deuxième génération.

• 1994 : Découverte de la grotte Chauvet en Ardèche.

• 1998 : Une équipe de chercheurs français annonce des progrès majeurs dans le traitement du VIH avec l’utilisation combinée des trithérapies.

5. Inventions

• 1944 : Sortie du premier numéro du journal “Le Monde”.

• 1954 : Le premier téléviseur couleur en système NTSC est commercialisé aux États-Unis.

• 1989 : Lancement du Game Boy en Europe, transformant l’univers des jeux vidéo portables.

6. Espace

• 1965 : La NASA lance l’étude d’un futur rover lunaire, qui verra le jour quelques années plus tard avec le programme Apollo.

• 1999 : Succès de la mission STS-103 de la navette spatiale Discovery pour réparer et entretenir le télescope spatial Hubble.

7. Les sorties de produits

• 1995 : Microsoft dévoile Internet Explorer 2.0, marquant une étape cruciale dans la guerre des navigateurs.

8. Divertissement

• 1954 : Première représentation de “La Flûte Enchantée” dans une version modernisée à l’Opéra de Paris.

• 1975 : Sortie aux États-Unis et au Royaume-Uni du film “Barry Lyndon” de Stanley Kubrick, qui deviendra un classique du cinéma mondial.

9. Catastrophes naturelles et accidents

• 1958 : Un tremblement de terre de magnitude 7.8 frappe l’Iran, provoquant des milliers de morts et des destructions massives.

• 1987 : Accident ferroviaire à Chase, au Maryland, faisant 16 morts et de nombreux blessés.

• 2004 : Deux infirmières sont tuées à l’Hôpital psychiatrique de Pau. Le coupable est Romain Dupuy, un jeune homme atteint de schizophrénie paranoïde. Le coupable avait fumé 15 joints de cannabis avant de se rendre à l’hôpital de Pau, où il a égorgé les deux infirmières et décapité l’une d’elle, pour ensuite déposer sa tête sur un poste de télévision. Romain Dupuy a été déclaré non

responsable pénalement et donc exempt de jugement.

10. Les naissances de célébrités

• 1943 : Keith Richards, guitariste britannique des Rolling Stones.

• 1946 : Steven Spielberg, réalisateur américain.

• 1948 : Laurent Voulzy, chanteur/compositeur/interprète français.

• 1954 : Ray Liotta, acteur américain.

• 1963 : Brad Pitt, acteur américain célèbre pour ses rôles dans “Fight Club” et “Once Upon a Time in Hollywood”.

• 1978 : Katie Holmes, actrice américaine révélée par la série “Dawson’s Creek”.

• 1980 : Christina Aguilera, chanteuse américaine.

11. Les décès de célébrités

• 1980 : Alex Haley, auteur américain de “Roots”, un roman qui a bouleversé les perspectives sur l’histoire des Afro-Américains.

• 1999 : Robert Bresson, réalisateur français et figure majeure du cinéma d’auteur.

• 2001 : Gilbert Bécaud, chanteur français.

• 2019 : Alain Barrière, chanteur français.

Cette journée du 18 décembre, riche en événements et personnages marquants, illustre l’impact durable des décisions, découvertes et créations humaines.

Crédit photo : Raph PH©