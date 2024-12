Éphéméride rétro : ça s’est passé un 19 décembre

Le 19 décembre est le 354ème jour de l’année et celui où l’on fête les Urbain. C’est également ce jour-là que deux films cultes sont sortis au cinéma : “Orange Mécanique” en 1971 et “Titanic” en 1997. C’est également un 19 décembre que naquit la plus célèbre des chanteuses françaises : Édith Piaf, en 1915. Voici les faits marquants qui se sont déroulés un 19 décembre.

Les faits marquants

• 1961 : Première de la pièce Les Bonnes de Jean Genet à Paris, une exploration dramatique de la servitude et de l’identité.

• 1961 : Création du Centre national d’études spatiales (Cnes)

• 1965 : Le scientifique Gordon Moore présente ses théories sur l’évolution de la puissance des semi-conducteurs, donnant naissance à la fameuse loi de Moore.

• 1965 : La NASA dévoile les premières images de la planète Mars prises par la sonde Mariner 4, révélant une surface criblée de cratères.

• 1971 : Première du film “Orange mécanique” de Stanley Kubrick à New York.

• 1984 : Le chercheur français Luc Montagnier publie des résultats clés sur le virus du sida (VIH), confirmant les travaux de son équipe de l’Institut Pasteur.

• 1994 : Lancement du prototype du premier smartphone IBM Simon, précurseur des smartphones modernes.

• 1997 : Première mondiale du film Titanic de James Cameron, qui deviendra l’un des films les plus lucratifs de l’histoire.

• 1998 : Premiers succès cliniques de la thérapie génique, ouvrant la voie à de nouveaux traitements contre les maladies héréditaires.

• 1999 : L’Agence spatiale européenne annonce son programme Mars Express, prévoyant une mission ambitieuse d’exploration martienne.

• 2006 : Découverte par des pêcheurs bretons d’ossements qui s’avèrent appartenir au docteur Godard, disparu avec sa famille en septembre 1999. L’affaire n’a jamais été élucidée.

Naissances de célébrités

• 1915 : Naissance d’Édith Piaf, au 72 rue de Belleville dans le 20ème arrondissement parisien. Elle devenait plus tard une des plus grandes voix du monde.

• 1945 : Naissance de Jean-Patrick Capdevielle, chanteur français célèbre pour son morceau : “Quand t’es dans le désert”.

• 1964 : Naissance de l’actrice française Béatrice Dalle.

• 1972 : Alyssa Milano, actrice américaine.

• 1980 : Naissance de Jake Gyllenhaal, acteur célèbre pour ses rôles dans Donnie Darko et Brokeback Mountain.

Décès de célébrités

• 1972 : Mort de l’astronome Edna Kenton, connue pour ses recherches sur les étoiles variables.

• 1996 : Disparition de Marcello Mastroianni, acteur italien emblématique du cinéma mondial.

Ce résumé des événements marquants du 19 décembre montre à quel point cette date a été riche en moments historiques, scientifiques et culturels.