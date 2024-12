Éphéméride rétro : ça s’est passé un 1er décembre

Le 1er décembre est le 336ème jour de l’année. C’est également celui où l’on fête les Florence et Eloi. Voici l’éphéméride de cette première journée de décembre, de 1950 à 2010.

Histoire

• 1955 : Rosa Parks refuse de céder sa place dans un bus à Montgomery, Alabama, marquant le début du mouvement des droits civiques aux États-Unis.

• 1990 : les ouvriers français et britanniques percent la dernière couche de roche du tunnel sous la manche, reliant pour la première fois la France et le Royaume-Uni par un passage souterrain.

Géopolitique

• 1973 : indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, auparavant sous administration australienne.

• 1991 : l’ukraine proclame son indépendance suite à un référendum avec une écrasante majorité.

Social

• 1988 : Loi instituant le revenu minimum d’insertion (RMI)

Événements importants

• 1959 : signature du traité sur l’antarctique, établissant ce continent comme une zone de recherche pacifique et interdisant toute activité militaire.

• 1981 : le virus du sida est reconnu officiellement par les autorités médicales américaines, marquant le début d’une pandémie mondiale.

Sorties de produits divers : auto, moto, technologie, etc.

• 1953 : présentation de la Triumph Tiger 110, moto britannique iconique.

• 1953 : sortie du premier numéro du magazine Playboy, lancé par Hugh Hefner avec un petit budget de 3 000 $. En couverture : Marilyn Monroe. Ce 1er numéro se vendra à 55 000 exemplaires. Mais dans les années 70, Playboy se vendra à 10 millions d’exemplaires dans le monde, en moyenne.

• 2000 : commercialisation de la console de jeux Sony Playstation 2 en Europe, devenant l’une des plus vendues de tous les temps.

Divertissement : sorties de disques ou chansons célèbres, concerts, pièces de théâtre, sorties de films

• 1959 : sortie en salles du film « Ben-Hur », avec Charlton Heston, qui deviendra un classique du cinéma épique.

• 1986 : sortie du single « The Way it is » de Bruce Hornsby and the range, devenu un standard des années 80.

Recherche scientifique et espace

• 1959 : lancement de Luna 1 par l’URSS, première sonde à atteindre la proximité de la lune.

• 2005 : découverte d’eau liquide sous la surface d’Europe, une lune de Jupiter, par la NASA.

Décès et naissances de célébrités un 1er décembre

• 1935 : naissance de Woody Allen, réalisateur américain.

• 1953 : naissance d’Antoine de Caunes, animateur et comédien français.

• 1956 : naissance de Claire Chazal, journaliste de télévision française.

• 1958 : décès du compositeur allemand Hans Eisler, pionnier de la musique moderne et collaborateur de Bertolt Brecht.

• 1959 : naissance du navigateur français Loïck Peyron.

• 1966 : naissance de l’acteur français Édouard Baer.

• 1981 : naissance de Vicky Chen, entrepreneure et influenceuse chinoise.

• 2009 : décès de Paul Naschy, acteur espagnol célèbre pour ses films d’horreur.

Inventions

• 1957 : premier essai réussi d’un laser infrarouge, révolutionnant les télécommunications et la médecine.

• 1993 : brevet déposé pour la technologie de compression mp3, qui transformera l’industrie musicale.

Catastrophes naturelles

• 1964 : le cyclone « Dora » frappe Madagascar, causant des milliers de morts et de dégâts considérables.

• 2006 : séisme de magnitude 6,3 en Indonésie, touchant principalement l’île de java.

Crédit photo : Yesterdays Antique Motorcycles©-Triumph Tiger 110 de 1954.