Éphéméride rétro : ça s’est passé un 24 décembre

Le 24 décembre, veille de Noël, jour de la Saint Adèle et 358ème jour de l’année, a vu se dérouler des événements notables à travers l’histoire récente. Voici un aperçu des faits marquants, classés par thèmes, entre 1950 et 2000.

1) Histoire

• 1979 : Invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique. Le 24 décembre marque le début de l’intervention militaire soviétique en Afghanistan, un conflit qui s’étendra sur une décennie et jouera un rôle majeur dans la Guerre froide.

2) Géopolitique

• 1951 : La Libye accède à l’indépendance. Ce jour-là, le roi Idris Ier proclame la création du Royaume-Uni de Libye, marquant la fin de la colonisation italienne et de l’administration sous mandat de l’ONU.

• 1994 : Le vol Air France 8969 est détourné à Alger par quatre membres du Groupe islamique armé (GIA). Cet événement tragique, qui se prolonge durant plusieurs jours, marque les relations franco-algériennes et met en lumière la lutte contre le terrorisme international.

3) Les lois

• 1951 : La loi sur les chèques barrés en France est renforcée, favorisant la sécurisation des paiements bancaires à une époque où les échanges commerciaux s’intensifient après la Seconde Guerre mondiale.

• 1968 : Adoption de la loi sur les droits civiques en Afrique du Sud. En pleine période d’Apartheid, ce jour-là, une loi controversée limite encore davantage les droits des citoyens noirs, provoquant des réactions internationales.

4) Découvertes et recherche médicale

• 1953 : Publication des travaux sur la poliomyélite. Jonas Salk présente ses résultats préliminaires sur le vaccin contre la poliomyélite, une avancée qui révolutionnera la médecine quelques années plus tard.

• 1985 : Première greffe du cœur artificiel Jarvik-7. Cet exploit médical ouvre la voie aux solutions de remplacement cardiaque.

5) Inventions

• 1968 : Le mouse prototype (souris informatique) conçu par Douglas Engelbart est officiellement présenté dans une conférence, un mois avant sa reconnaissance internationale. Bien que ce soit encore expérimental, cette invention change l’histoire de l’informatique.

• 1970 : Dépôt du brevet pour le microprocesseur 4004 d’Intel. Bien que commercialisé en 1971, le brevet déposé le 24 décembre 1970 marque un tournant dans l’histoire de l’informatique.

6) Espace

• 1963 : Première réception, en Europe, d’une image provenant d’un satellite météorologique au Centre de météorologie spatiale de Lannion (Bretagne).

• 1968 : L’équipage d’Apollo 8 entre en orbite autour de la Lune. Les astronautes Jim Lovell, Frank Borman et William Anders photographient pour la première fois la Terre vue de l’espace, avec l’image iconique Earthrise.

• 1979 : Lancement de la première fusée Ariane depuis la base aérospatiale de Kourou en Guyane française.

7) Sorties de produits

• 1968 : La moto Honda CB750 est mise en vente en Europe et s’impose rapidement comme un modèle iconique des années 1970.

• 1982 : Lancement de la console ColecoVision en Europe. Cette console de jeux vidéo marque une avancée technique pour l’époque, rivalisant avec l’Atari 2600.

• 1984 : Sortie en France du micro-ordinateur Amstrad CPC 464, qui révolutionne l’accès à l’informatique pour le grand public avec un prix abordable et des fonctionnalités innovantes.

• 1995 : Mise en vente du DVD au Japon. Cette innovation technologique changera durablement l’industrie de la vidéo et du divertissement.

8) Divertissement

• 1954 : Sortie de la chanson “White Christmas” dans une version remastérisée par Bing Crosby, un classique qui reste à ce jour l’une des chansons de Noël les plus populaires.

• 1965 : Diffusion de l’opéra télévisé Amahl and the Night Visitors. Produit par NBC, cet opéra de Gian Carlo Menotti devient un classique de Noël.

• 1973 : Première de la pièce de théâtre Equus de Peter Shaffer à Londres, une œuvre qui marquera le théâtre contemporain.

• 1984 : Sortie de l’album Like a Virgin de Madonna en Europe, consolidant son statut d’icône de la pop.

• 1997 : Sortie en salles du film Jackie Brown de Quentin Tarantino, accueillie comme une œuvre majeure du réalisateur.

9) Catastrophes naturelles et accidents

• 1964 : Un violent séisme de magnitude 8.5 frappe la région d’Alaska, provoquant des tsunamis et des dégâts importants sur la côte Pacifique.

• 1971 : Crash du vol LANSA 508 au Pérou. L’accident d’avion cause la mort de 91 passagers, mais Juliane Koepcke, une adolescente de 17 ans, survit miraculeusement après une chute de 3 000 mètres.

• 1983 : Séisme de magnitude 7,5 en Colombie. Ce tremblement de terre fait plusieurs centaines de victimes.

• 1988 : Accident tragique du vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie, en Écosse, impliquant un Boeing 747 qui explose en plein vol à cause d’une bombe.

10) Naissances de célébrités

• 1887 : Naissance de Louis Jouvet, acteur français.

• 1905 : Howard Hugues, célèbre aviateur et homme d’affaires américain.

• 1927 : Mary Higgins Clark, écrivaine américaine.

• 1945 : Lemmy Kilmister, chanteur du groupe de Hard Rock britannique Motorhead.

• 1957 : Hamid Karzai, homme politique afghan et futur président, naît à Kandahar.

• 1959 : Diane Tell : chanteuse canadienne.

• 1971 : Ricky Martin, chanteur portoricain.

• 1960 : Anil Kapoor, acteur indien de renommée internationale, connu pour ses rôles dans Slumdog Millionaire et de nombreux films Bollywood.

11) Décès de célébrités

• 1972 : Roberto Clemente, joueur de baseball légendaire des Pittsburgh Pirates, trouve la mort dans un accident d’avion alors qu’il transportait des secours au Nicaragua.

• 1980 : Karl Dönitz, ancien président et amiral du Reich allemand, décède à 89 ans.

• 1982 : Maurice Biraud, acteur français.

• 1982 : Louis Aragon, écrivain français.

Le 24 décembre reste une date marquante, riche en événements influents et en figures mémorables, dans les domaines de l’histoire, des arts, des sciences et bien d’autres encore.



Crédit photo : Honda© - publicité américaine pour la Honda CB 750 - mars 1976