Éphéméride rétro : ça s’est passé un 25 décembre

Le 25 décembre est le 359ᵉ jour de l’année dans le calendrier grégorien (ou le 360ᵉ en année bissextile). Ce jour est mondialement célèbre pour célébrer Noël, une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ, et il est aussi riche d’événements historiques, culturels et scientifiques. La saint du jour honore saint Emmanuel, un nom qui signifie “Dieu avec nous”. Revenons sur les faits marquants survenus ce jour entre 1950 et 2000 dans plusieurs domaines.

1. Histoire

• 1991 : Dissolution officielle de l’Union soviétique. Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son poste de président de l’URSS, mettant fin à une époque marquée par la guerre froide. Le drapeau soviétique est abaissé pour la dernière fois au Kremlin.

• 1989 : Exécution du dictateur roumain Nicolae Ceaușescu et de son épouse Elena après leur capture par les révolutionnaires. Cet événement met un terme brutal à 24 ans de régime communiste en Roumanie.

2. Géopolitique

• 1979 : L’armée soviétique envahit l’Afghanistan, marquant le début d’un conflit de près de dix ans, qui aura des conséquences géopolitiques majeures et contribuera à la fin de la guerre froide.

3. Les lois

• 1984 : Aux États-Unis, le président Ronald Reagan signe une loi sur la baisse des impôts, considérée comme un élément clé de sa politique économique surnommée “Reaganomics”.

4. Découvertes et recherche médicale

• 1954 : Première greffe rénale réussie réalisée par Joseph Murray et son équipe à Boston, ouvrant une nouvelle ère pour les transplantations d’organes. Cette réussite leur vaudra le prix Nobel de médecine en 1990.

5. Inventions

• 1985 : Lancement de la première caméra Handycam par Sony, révolutionnant la capture vidéo pour les amateurs et annonçant l’ère des vidéos personnelles.

6. Espace

• 1968 : La mission Apollo 8 devient la première mission habitée à orbiter autour de la Lune. Les astronautes lisent un passage de la Genèse en direct, un moment émouvant suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde.

7. Sorties de produits

• 1995 : Sortie de la console Sega Saturn en Europe. Cette console de jeu vidéo est un rival direct de la PlayStation de Sony.

• 1966 : La mise en vente du four à micro-ondes domestique Amana Radarange marque une avancée significative dans la technologie culinaire.

8. Divertissement

• 1977 : Sortie de l’album Saturday Night Fever des Bee Gees, devenu un phénomène culturel mondial grâce à la popularité du film du même nom.

• 1962 : Première représentation de la comédie musicale A Funny Thing Happened on the Way to the Forum à Broadway, écrite par Stephen Sondheim.

9. Catastrophes naturelles et accidents

• 1974 : Cyclone Tracy dévaste la ville de Darwin en Australie. Près de 70 % des bâtiments sont détruits, et des dizaines de milliers de personnes sont déplacées.

• 1999 : Tempête Lothar frappe l’Europe occidentale, causant des dégâts importants en France, en Suisse et en Allemagne.

10. Naissances de célébrités

• 1954 : Annie Lennox, chanteuse écossaise et membre du groupe Eurythmics, connue pour son tube “Sweet Dreams (Are Made of This)”. Elle fête aujourd’hui ses 70 ans.

• 1961 : Noël Godin, humoriste et écrivain belge, célèbre pour ses “entartages” de personnalités publiques.

11. Décès de célébrités

• 1977 : Charlie Chaplin, acteur et réalisateur britannique, célèbre pour son personnage du Vagabond, s’éteint en Suisse à l’âge de 88 ans.

• 1983 : Joan Miró, peintre espagnol et figure majeure de l’art moderne, meurt à Majorque.

• 2006 : Décès de James Brown, chanteur américain et véritable légende de la musique soul.

• 2016 : Mort de l’icône de la musique pop George Michael.

Le 25 décembre est bien plus qu’une simple date marquée par Noël. Ce jour a vu des événements qui ont transformé l’histoire, la science, et la culture mondiale. C’est un jour qui rappelle à la fois les progrès de l’humanité et les bouleversements qui ont jalonné les décennies. Que vous célébriez Noël ou non, le 25 décembre reste un symbole d’espoir et de renouveau.

Crédit photo : Robbie Drexhage©