Éphéméride rétro : ça s’est passé un 27 décembre

Le 27 décembre est le 361ème jour de l’année (ou 362ème en cas d’année bissextile), marquant les derniers instants avant le Nouvel An. C’est la fête de saint Jean, l’apôtre et évangéliste, connu pour être le disciple préféré de Jésus. En ce jour, explorons les faits historiques, scientifiques et culturels marquants qui se sont déroulés entre 1950 et 2000.

1) Histoire

• En 1978, l’Espagne adopte officiellement sa nouvelle Constitution démocratique après la dictature franquiste. Cet événement marque le début d’une période de transition politique vers la démocratie.

2) Géopolitique

• Le 27 décembre 1979, l’Union soviétique intervient en Afghanistan, une opération qui marque le début d’un conflit majeur opposant les forces soviétiques aux moudjahidines, soutenus par les États-Unis.

3) Les lois

• 1945 : le Fonds Monétaire international (FMI) est créé.

• En 1985, la France adopte la loi sur la création des “zones d’aménagement concerté” (ZAC), permettant une meilleure organisation des espaces urbains.

4) Les découvertes et la recherche médicale

• En 1981, le médicament AZT (également appelé zidovudine) est testé pour la première fois comme traitement contre le VIH/SIDA, ouvrant la voie à des thérapies antirétrovirales efficaces.

5) Inventions

• En 1990, Sony lance le premier mini-disc, une innovation dans le domaine des supports audio portables, précurseur des MP3 et autres appareils numériques.

6) Espace

• En 1972, la NASA annonce officiellement l’arrêt des missions Apollo après Apollo 17, marquant la fin d’une ère dans l’exploration lunaire.

7) Les sorties de produits

• 1945 : La production de la célèbre Coccinelle de Volkswagen est lancée, sous la houlette du major britannique Ivan Hirst, dans l’usine Volkswagen de Wolfsburg, en Allemagne. Il s’en vendra 21,5 millions dans le monde jusqu’en 2023, année de la fin de production.

• En 1984, Apple commercialise le Macintosh 512K, une évolution majeure de son premier ordinateur personnel, révolutionnant le design et l’utilisation des PC.

8) Divertissement

• Le 27 décembre 1963 voit la sortie de la chanson “She Loves You” des Beatles aux États-Unis, propulsant le groupe vers une renommée internationale.

• En 1995, le film “12 Monkeys” de Terry Gilliam, avec Bruce Willis et Brad Pitt, sort en salle, devenant un classique de la science-fiction.

9) Catastrophes naturelles et accidents

• En 1985, un grave incendie dévaste une rame de train à Lyon, causant plusieurs morts et blessés. Cet accident rappelle l’importance de la sécurité ferroviaire.

10) Les naissances de célébrités

• 1945 : Naissance du chanteur français Paul Personne.

• 1948 : Naissance de l’acteur français Gérard Depardieu.

• 1951 : Ernesto Zedillo, futur président du Mexique (1994-2000).

• 1969 : Sarah Vowell, auteure et humoriste américaine, connue pour ses émissions radiophoniques et ses ouvrages d’histoire culturelle.

11) Les décès de célébrités

• 1983 : Dennis Wilson, membre fondateur des Beach Boys, groupe emblématique du rock californien.

• 1997 : Johannes Heesters, acteur et chanteur néerlandais de renom.

• 2010 : Décès de l’acteur français Bernard-Pierre Donnadieu.

Le 27 décembre est un jour riche en événements qui ont marqué l’histoire, la science et la culture. De l’adoption de lois fondamentales à des avancées technologiques et des tragédies qui ont bouleversé le monde, il illustre la diversité des faits marquants qui composent notre histoire commune. Chaque éphéméride est une invitation à découvrir et à réfléchir sur l’évolution de notre société.

Crédit photo : Volkswagen© (photo de UNE : première Coccinelle Volkswagen sortie d’usine le 27 décembre 1945).