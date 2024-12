Éphéméride rétro : ça s’est passé un 28 décembre

Nous sommes le 28 décembre, 363ᵉ jour de l’année dans le calendrier grégorien (364ᵉ en cas d’année bissextile). Il ne reste que trois jours avant de clôturer l’année. Le saint du jour est Saint Innocent, en hommage aux Saints Innocents martyrisés selon la tradition chrétienne. Cette date est riche en événements marquants ayant façonné l’histoire récente et notre société actuelle. Revenons ensemble sur les faits les plus notables s’étant déroulés entre 1950 et 2000.

Les événements marquants d’un 28 décembre entre 1950 et 2000

1) Histoire

• 1989 : Le dictateur roumain Nicolae Ceaușescu et son épouse Elena, capturés quelques jours plus tôt lors de la révolution roumaine, sont exécutés après un procès expéditif. Cet événement marque la chute définitive du régime communiste en Roumanie.

• 1974 : Aux États-Unis, l’Acte de liberté de l’information (Freedom of Information Act, FOIA) entre en vigueur, permettant une transparence accrue dans l’accès aux documents gouvernementaux.

2) Géopolitique

• 1958 : L’Égypte et la Syrie annoncent la dissolution de leur union politique connue sous le nom de République Arabe Unie. Cette séparation met fin à un projet panarabe initié quelques années plus tôt.

• 1995 : Un accord est signé entre la Serbie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des Accords de Dayton, mettant fin à la guerre en Bosnie.

3) Les lois

• 1973 : Aux États-Unis, le Endangered Species Act est signé, une législation historique pour la protection des espèces menacées et de leurs habitats.

• 1981 : En Espagne, une loi est adoptée pour permettre les divorces, marquant un tournant dans les droits civiques après la fin du régime franquiste.

• 1990 : Création par le gouvernement de Michel Rocard, de la contribution sociale généralisée (CSG). Un impôt qui a pour vocation de financer la sécurité sociale.

4) Découvertes et recherche médicale

• 1959 : Première publication officielle décrivant la trisomie 21 par le généticien français Jérôme Lejeune, une avancée majeure pour la compréhension des maladies chromosomiques.

• 1994 : L’OMS approuve officiellement l’utilisation d’un nouveau traitement contre la tuberculose multirésistante, augmentant les chances de survie des patients.

5) Inventions

• 1982 : Mise en service du premier prototype d’ordinateur portable par Grid Systems Corporation, préfigurant les laptops modernes.

• 1998 : Développement du langage de programmation XML (eXtensible Markup Language), un tournant pour la structuration des données numériques.

6) Espace

• 1973 : L’équipage de Skylab 4 réalise une importante sortie extravéhiculaire pour réparer une antenne solaire endommagée sur la station spatiale Skylab.

• 1999 : La NASA lance le satellite Terra, destiné à l’observation de l’écosystème terrestre.

7) Sorties de produits

• 1965 : Commercialisation de la Citroën DS21 Pallas, un modèle de luxe emblématique de l’automobile française.

• 1984 : Sortie du premier magnétoscope VHS grand public par JVC, révolutionnant le divertissement à domicile.

8) Divertissement

• 1958 : Sortie du film musical Gigi de Vincente Minnelli, qui remportera plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film.

• 1975 : Antenne 2 diffuse pour le première fois l’émission sportive « Stade 2 ».

• 1981 : Sortie de la chanson I Can’t Go for That (No Can Do) de Hall & Oates, qui deviendra un tube mondial.

• 1997 : Première de la comédie musicale Le Roi Lion à Broadway, qui connaîtra un succès planétaire.

9) Catastrophes naturelles et accidents

• 1972 : Crash du vol Eastern Air Lines 401 dans les Everglades de Floride, causant la mort de 101 personnes.

• 1984 : Une série de tremblements de terre frappe l’Italie, causant des dégâts importants mais sans perte humaine majeure.

10) Naissances de célébrités

• 1951 : Gilbert Montagné, chanteur français.

• 1953 : Richard Clayderman, pianiste français célèbre pour ses interprétations de musique romantique.

• 1954 : Denzel Washington, acteur américain.

• 1962 : Michel Petrucciani, pianiste français.

• 1965 : Dany Brillant : chanteur français.

• 1969 : Linus Torvalds, informaticien finlandais, créateur du noyau Linux.

• 1981 : Sienna Miller, actrice britannique reconnue pour ses rôles dans des films comme Factory Girl et American Sniper.

11) Décès de célébrités

• 1983 : Dennis Wilson, musicien et membre fondateur des Beach Boys, décède tragiquement dans un accident de noyade.

• 1995 : Dean Martin, célèbre acteur et chanteur américain, s’éteint à l’âge de 78 ans.

• 2015 : Lemmy Kilmister, chanteur du groupe de hard-rock Motorhead.

• 2022 : Linda de Suza, chanteuse portugaise.

Le 28 décembre, bien que proche de la fin de l’année, a souvent marqué des tournants significatifs dans divers domaines, de l’histoire à l’espace, en passant par le divertissement et les découvertes médicales. Cette journée nous rappelle combien chaque date porte en elle des événements qui façonnent le passé, le présent et le futur. En ce jour, que nous célébrions la mémoire de ces instants ou que nous tournions les pages d’une nouvelle année, l’histoire continue de s’écrire.

Crédit photo : Niels de Wit© (Citroën DS 21 Pallas de 1971).