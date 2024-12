Éphéméride rétro : ça s’est passé un 30 décembre

Le 30 décembre est le 364ème jour de l’année et celui où l’on fête les Roger. C’est également une journée où il s’est passé de nombreux et différents événements, que nous vous déroulons aujourd’hui.

Événements marquants du 30 décembre

• 1947 : Le roi Michel Ier de Roumanie est contraint d’abdiquer par le gouvernement communiste soutenu par l’Union soviétique. Cet événement marque la fin de la monarchie en Roumanie.

• 1968 : Le gouvernement italien interdit la publicité pour les cigarettes à la télévision, une des premières mesures sanitaires européennes contre le tabagisme.

• 1972 : Les États-Unis annoncent l’arrêt des bombardements intensifs sur le Vietnam du Nord, après une campagne controversée qui avait marqué les derniers mois de la guerre.

• 1975 : Naissance de la République de Madagascar.

• 1980 : Une loi est votée en Espagne établissant l’autonomie des régions, un des piliers de la transition démocratique post-franquiste.

• 1993 : Signature des accords d’association entre la Communauté européenne et la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, marquant une étape vers leur future intégration dans l’Union européenne.

• 2004 : Instauration en France de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, remplacée ensuite par “Le Défenseur des droits”.

• 2006 : Le président irakien Saddam Hussein est exécuté par pendaison.

Naissances célèbres

• 1946 : Patti Smith, chanteuse, musicienne et poétesse américaine, figure emblématique du punk rock.

o 1946 : Bert Blyleven, joueur néerlandais de baseball, célèbre lanceur en Major League Baseball.

• 1959 : Tracey Ullman, comédienne, chanteuse et productrice britannique, connue pour son rôle dans la série qui a inspiré la création des Simpson.

• 1975 : Tiger Woods, golfeur américain, considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du golf.

Décès marquants

• 1944 : Romain Rolland, écrivain français, prix Nobel de littérature en 1915, célèbre pour son roman-fleuve Jean-Christophe.

• 1950 : Arthur Davidson : l’un des deux fondateurs de la marque de motos américaine Harley-Davidson.

• 1967 : Vincent Auriol, homme politique français, président de la République française de 1947 à 1954.

• 1983 : Alfred Kastler, physicien français, lauréat du prix Nobel de physique en 1966 pour ses travaux sur les oscillateurs laser.

• 1994 : Arturo Benedetti Michelangeli, pianiste italien, réputé pour sa virtuosité et ses interprétations d’une précision exceptionnelle.

• 2010 : Bobby Farrell, chanteur néerlandais du groupe Boney M.

 Crédit photo : Fabio Venni©