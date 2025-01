Éphéméride rétro : ça s’est passé un 31 décembre

Le 31 décembre, 365ème et dernier jour de l’année, est synonyme de réflexion et de fêtes. C’est la journée où l’on célèbre Saint Sylvestre, un pape du IVème siècle connu pour avoir accompagné l’empereur Constantin dans sa conversion au christianisme. Mais ce jour est également marqué par des événements historiques qui ont jalonné le XXème et le début du XXIème siècle. Voici un retour sur les faits marquants qui se sont déroulés un 31 décembre, entre 1945 et 2010.

Les événements historiques du 31 décembre

1946 : Discours de fin d’année de Harry S. Truman

Le président américain Harry S. Truman prononce un discours de fin d’année marquant les efforts de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Il insiste sur l’importance de la paix et du rôle des États-Unis dans la création d’un ordre mondial stable.

1963 : Première apparition de Donald Campbell au volant du Bluebird CN7

Le pilote britannique Donald Campbell, détenteur de nombreux records de vitesse sur terre et sur eau, présente son bolide, le Bluebird CN7. Cette voiture dépassera les 700 km/h quelques années plus tard.

1972 : Lancement de la 3e chaîne française : Couleur 3. Elle deviendra France Régions 3 (FR3), puis France 3 en 1992.

1983 : Naissance officielle de l’Internet moderne

Le 31 décembre marque l’abandon de l’ancien protocole ARPANET au profit du TCP/IP, qui deviendra la norme pour le réseau Internet. Ce basculement symbolise la naissance de l’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui.

1984 : Lancement d’Antenne 2 Soir, émission spéciale de fin d’année

La chaîne de télévision française Antenne 2 propose une émission inédite pour célébrer le réveillon. Ce format deviendra une tradition dans les foyers français.

1991 : La dissolution de l’URSS est officialisée

Le 31 décembre 1991, l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) cesse officiellement d’exister. Cette date marque la fin de la Guerre froide et l’émergence de la Russie comme État indépendant.

1999 : Le passage au bug de l’an 2000

Alors que le monde se prépare à entrer dans le nouveau millénaire, les spécialistes craignent un chaos informatique causé par le bug de l’an 2000. Heureusement, cette peur restera largement infondée grâce à une préparation intense.

2004 : La réponse internationale au tsunami en Asie

Quelques jours après le terrible tsunami qui a frappé l’Asie du Sud-Est, le 31 décembre 2004, la communauté internationale promet une aide humanitaire massive. Ce drame, qui a coûté la vie à près de 230 000 personnes, restera dans les mémoires.

2009 : La Tour Burj Khalifa illumine le ciel de Dubaï

La célébration du réveillon de 2009 est marquée par l’illumination spectaculaire de la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Elle deviendra un symbole de modernité et d’ambition architecturale.

Célébrités nées un 31 décembre

• 1948 : Donna Summer – Chanteuse américaine, surnommée la « reine du disco ».

• 1965 : Nicholas Sparks – Écrivain américain, auteur de nombreux romans à succès comme The Notebook.

• 1977 : Psy – Chanteur sud-coréen célèbre pour son tube « Gangnam Style ».

• 1980 : Richie McCaw – Joueur de rugby néo-zélandais, capitaine emblématique des All Blacks.

Célébrités décédées un 31 décembre

• 1980 : Marshall McLuhan – Sociologue canadien, célèbre pour ses travaux sur les médias et la communication.

• 1985 : Ricky Nelson – Chanteur et acteur américain, icône des années 50 et 60.

• 2008 : Donald E. Westlake – Écrivain américain, maître du roman policier.

• 2009 : César Virata – Homme politique philippin et économiste influent.

Le 31 décembre n’est pas qu’une journée de réveillon ; c’est aussi une date riche en événements historiques qui ont changé le cours de l’histoire moderne. Qu’il s’agisse de progrès technologiques, de moments de réflexion ou de célébrations marquantes, cette journée incarne l’espoir et les résolutions pour l’avenir. En ce jour spécial, portons un regard sur le passé tout en rêvant à ce que le futur nous réserve.



Crédit photo de UNE : Donna Summer photo de promo pour le “Special Donna Summer” sur la chaîne américaine ABC le 27 janvier 1980. Crédit photo : Picryl/wikimedia commons.