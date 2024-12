Éphéméride rétro : ça s’est passé un 4 décembre

Entre 1950 et 2010, le 4 décembre a vu se dérouler de nombreux événements marquants dans les domaines de la politique, des sciences, de la culture et des arts. Voici un aperçu de ces faits mémorables. En voici un résumé.

Histoire et géopolitique

• 1952 : Le « Grand Smog » de Londres. Un brouillard dense et toxique enveloppe la capitale britannique pendant plusieurs jours, causant des milliers de morts. Cet événement marquera un tournant dans les politiques de lutte contre la pollution.

• 1982 : Chine : adoption de la constitution actuelle. La Chine établit une nouvelle constitution qui fixe les bases de son système socialiste et institutionnalise le rôle du Parti communiste.

• 1991 : Fin de la guerre froide. Mikhaïl Gorbatchev, dernier président de l’Union soviétique, annonce la fin du Pacte de Varsovie. Cet événement accélère l’éclatement de l’URSS.

Sciences et inventions

• 1957 : Lancement de Vanguard TV3 par les États-Unis. Tentative de lancement d’un satellite, échouée, mais marquant les débuts de la conquête spatiale américaine dans la course face à l’URSS.

• 1996 : Mars Pathfinder. La NASA lance cette mission révolutionnaire, qui atteindra Mars l’année suivante avec le rover Sojourner, marquant une avancée majeure dans l’exploration planétaire.

Arts et culture

Sorties marquantes

• 1954 : « Les Vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati. Ce film, devenu culte, redéfinit la comédie française avec le personnage burlesque de Monsieur Hulot.

• 1971 : L’incendie du casino de Montreux. Pendant un concert de Frank Zappa, un incendie ravage le casino. Cet événement inspirera la chanson « Smoke on the Water » de Deep Purple.

• 1991 : Sortie de l’album Dangerous de Michael Jackson. Cet album révolutionne la pop avec des morceaux comme Black or White et Remember the Time.

Naissances célèbres

• 1949 : Jeff Bridges, le célèbre “Big Lebowski” est né le 4 décembre 1949.

• 1953 : Jean-Marie Bigard, humoriste français au style provocateur, connu pour ses sketches et ses one-man-shows.

• 1969 : Jay-Z, rappeur américain, entrepreneur et producteur influent, devenu une icône de la musique et de la culture hip-hop.

• 1973 : Tyra Banks, mannequin et actrice américaine, pionnière dans l’industrie de la mode en tant que femme afro-américaine.

• 1979 : Lola Dewaere, fille de Patrice Dewaere et actrice.

Décès célèbres

• 1975 : Hannah Arendt, philosophe et politologue, auteure de Les Origines du totalitarisme, une œuvre majeure du XXe siècle.

• 1993 : Frank Zappa, musicien et compositeur avant-gardiste, reconnu pour son approche unique du rock, du jazz et de la musique classique contemporaine.

• 2005 : Gregg Hoffman, producteur américain connu pour avoir produit les premiers films de la saga Saw.

Automobile, moto et autres innovations

• 1957 : Commercialisation de la Fiat 500 Giardiniera. Cette version utilitaire de la célèbre Fiat 500 devient emblématique de l’automobile italienne.

• 1990 : Lancement de la Honda NSX sur le marché européen. Cette supercar japonaise redéfinit les standards du luxe et de la performance dans l’automobile.

• 2008 : Annonce de la Porsche Panamera. Ce modèle de berline sportive symbolise l’extension de la gamme Porsche vers de nouveaux segments.

Fêtes et traditions

• Sainte Barbe : Fêtée le 4 décembre, cette journée est dédiée à la patronne des pompiers, des mineurs et des artificiers. Dans certaines régions, on plante du blé ou des lentilles, une tradition symbolique de prospérité et de bonheur.

Un aperçu global

Entre 1950 et 2010, le 4 décembre a été témoin d’événements variés qui ont marqué leur époque. De la conquête spatiale à la sortie d’albums iconiques, en passant par des avancées politiques et scientifiques, cette date illustre une riche période de transformations et d’innovations. Une journée à se remémorer pour son impact durable sur le monde contemporain.

Crédit photo : Davisitei© - Fiat 500 Giardiniera