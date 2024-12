Éphéméride rétro : ça s’est passé un 5 décembre

Chaque jour porte en lui une richesse d’événements historiques, culturels et sociaux qui jalonnent notre mémoire collective. Le 5 décembre, entre 1950 et 2010, a été marqué par des moments forts dans différents domaines : de la géopolitique au divertissement, en passant par les avancées médicales ou les drames naturels. Cet article propose un voyage dans le temps, en revisitant les événements marquants de cette date, classés par thématique.340ème jour de l’année, le 5 décembre est celui où l’on fête les Gérald.

Histoire

• 1952 : Début du « Grand Smog » de Londres. Ce phénomène météorologique, combiné à la pollution, a duré cinq jours et causé la mort de plus de 4 000 personnes.

• 1993 : Nelson Mandela reçoit le prix Nobel de la paix, partagé avec Frederik de Klerk, pour leur rôle dans la fin de l’apartheid en Afrique du Sud.

Géopolitique

• 1969 : Les États-Unis et l’Union soviétique entament des négociations à Helsinki pour limiter la prolifération des armes nucléaires, donnant naissance au Traité SALT.

• 1978 : Adoption officielle du drapeau de l’Espagne dans sa forme actuelle, après la fin de la dictature franquiste.

Divertissement

• 1968 : Sortie de l’album Beggars Banquet des Rolling Stones, un tournant dans leur carrière, avec des classiques comme Sympathy for the Devil.

• 1984 : Première du film Supergirl, spin-off des aventures de Superman, qui marque une étape dans les films de super-héros.

• 2000 : Sortie en librairie de Harry Potter et la Coupe de Feu en France, consolidant le phénomène mondial de J.K. Rowling.

Économie et social

• 1976 : Naissance du RPR

• 1977 : Apple commercialise l’Apple II, premier micro-ordinateur destiné au grand public, transformant le paysage technologique.

• 1998 : La Banque centrale européenne annonce officiellement la date de lancement de l’euro au 1er janvier 1999.

Sorties de produits marquants

• 1956 : Présentation de la Fiat 500 Giardiniera, version familiale de la célèbre citadine italienne.

• 2001 : Lancement de la console Xbox par Microsoft en Europe, entrant en concurrence directe avec la PlayStation.

Catastrophes naturelles et accidents

• 1982 : Un tremblement de terre de magnitude 7,2 frappe le Yémen, causant des centaines de morts.

• 1991 : Explosion chimique à une usine de Louisville, Kentucky, causant d’importants dégâts matériels et plusieurs blessés.

Recherche et découvertes médicales

• 1967 : Le Dr Christiaan Barnard réalise la première greffe cardiaque réussie au monde, en Afrique du Sud. Bien que la greffe ait été faite le 3 décembre, le patient meurt le 5 décembre.

• 1998 : Annonce de la découverte d’un nouveau traitement contre le VIH améliorant significativement la qualité de vie des patients.

Lois

• 1971 : Les Nations unies adoptent la Déclaration sur les droits des personnes handicapées, marquant un tournant dans leur reconnaissance internationale.

Naissances célèbres

• 1901 : Naissance de Walt Disney

• 1932 : Little Richard, pionnier du rock ‘n’roll et influence majeure pour des générations d’artistes.

• 1938 : Naissance du chanteur américain J.J Cale

• 1966 : Naissance de Patricia Kaas

• 1975 : Paula Patton, actrice américaine connue pour ses rôles dans Déjà Vu et Mission Impossible.

Décès célèbres

• 1791 : Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur de génie, meurt à Vienne à l’âge de 35 ans.

• 2008 : Alexis II, patriarche de l’Église orthodoxe russe, figure influente de la religion et de la politique russe contemporaine.

• 2013 : Décès de Nelson Mandela, figure de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.

• 2017 : Décès de Johnny Hallyday

Le 5 décembre est une date riche d’événements marquants, touchant une multitude de domaines : des avancées historiques et scientifiques aux sorties culturelles qui ont marqué leur époque. Ces moments nous rappellent la diversité des expériences humaines à travers le temps. En rétrospective, chaque événement contribue à dessiner le visage complexe de notre histoire collective, qu’il s’agisse de victoires, de découvertes ou de pertes.

