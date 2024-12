Éphéméride rétro : ça s’est passé un 8 décembre

Chaque date du calendrier est porteuse d’histoires, d’événements et d’avancées marquantes. Le 8 décembre, sur une période allant de 1950 à 2010, s’est distingué par une riche diversité de faits historiques, culturels, économiques et scientifiques. Cet article propose de parcourir cette date à travers plusieurs thématiques pour explorer ses nombreuses résonances.

Histoire

• 1980 : L’assassinat de John Lennon à New York par Mark David Chapman bouleverse le monde. L’ancien membre des Beatles est abattu devant son domicile, le Dakota Building, à l’âge de 40 ans.

• 1966 : Les États-Unis et l’Union soviétique signent l’accord sur la coopération dans l’exploration de l’espace, marquant une rare collaboration en pleine Guerre froide.

• 1974 : Le Conseil des ministres européen adopte le principe de la mise en circulation de la carte d’identité européenne.

Géopolitique

• 1955 : Adoption du drapeau européen.

• 1991 : La Biélorussie, la Russie et l’Ukraine signent les accords de Minsk, mettant officiellement fin à l’URSS.

• 1987 : L’Intifada palestinienne débute, marquant le début d’une longue période de tension entre Israël et la Palestine.

Divertissement

• 1966 : Sortie du film “La Grande Vadrouille” avec Louis de Funès et Bourvil. Le film a connu un succès colossal en France, avec 17 317 745 entrées, mais également dans le monde, avec 70 263 128 entrées (hors Asie, États-Unis, Grande Bretagne). Un véritable classique du cinéma français.

• 1967 : The Beatles sortent la chanson Hello, Goodbye, qui atteint rapidement le sommet des classements internationaux.

• 1980 : Bob Marley donne l’un de ses derniers concerts avant sa disparition en mai 1981.

• 2004 : Le dernier volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, remporte quatre Golden Globes.

Économie et social

• 1965 : Le Parlement français vote la création de l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi), ancêtre de Pôle Emploi.

• 1999 : La monnaie unique européenne, l’euro, est validée par le Conseil de l’Union européenne en prévision de sa mise en circulation en 2002.

Sorties de produits marquants

• 1963 : Après avoir été présentée au Salon de l’Automobile de Francfort le 12 septembre 1963, le lancement de la Porsche 911a officiellement lieu le 8 décembre de la même année. Un modèle mythique qui marquera durablement l’histoire de l’automobile.

• 1984 : Introduction du premier ordinateur Macintosh lors d’un événement par Apple, préfigurant une révolution technologique.

• 1975 : Yamaha dévoile la moto XT500, qui deviendra un symbole des trails.

Catastrophes naturelles et accidents

• 1953 : Un séisme de magnitude 6,5 frappe les îles grecques du Dodécanèse, causant d’importants dégâts matériels.

• 1987 : Un accident ferroviaire en France à la gare de la Bièvre cause la mort de 12 personnes et en blesse 50.

Recherche et découvertes médicales

• 1967 : Le Dr Christiaan Barnard réalise le deuxième transplant cardiaque humain en Afrique du Sud, seulement quatre jours après la première.

• 1985 : Découverte de l’effet de la vitamine D sur la prévention de l’ostéoporose par une équipe américaine.

Lois

• 1987 : Adoption en France de la loi sur l’égalité salariale entre hommes et femmes, bien que l’application reste encore progressive.

• 2000 : La Charte européenne des droits fondamentaux est proclamée par l’Union européenne.

Naissances célèbres

• 1936 : David Carradine, acteur américain célèbre pour son rôle dans la série Kung Fu.

• 1943 : Naissance de Jim Morrison, chanteur américain du groupe THE DOORS.

• 1946 : Gérard Holtz, journaliste sportif sur Antenne 2 puis France 2.

• 1947 : Francis Huster : comédien français.

• 1953 : Kim Bassinger, actrice américaine.

• 1961 : Ann Coulter, essayiste et polémiste américaine.

• 1964 : Teri Hatcher, actrice américaine.

• 1968 : Philippe Katerine, chanteur français.

• 1977 : Sébastien Chabal, rugbyman français.

• 1982 : Nicki Minaj, rappeuse et chanteuse internationale.

• Estimation démographique : On estime qu’environ 63 000 personnes naissent chaque jour dans le monde. En France, ce chiffre avoisine 1 800 naissances par jour, avec un pic le 23 septembre, ce qui veut dire que le soir de la Saint Sylvestre est très prisé des couples pour concevoir un enfant.

Décès célèbres

• 1980 : John Lennon, chanteur des Beatles, comme évoqué précédemment.

• 1994 : Antonio Carlos Jobim, compositeur brésilien, connu pour The Girl from Ipanema.

• 2004 : Dimebag Darrell, guitariste du groupe Pantera, assassiné sur scène aux États-Unis.

Le 8 décembre est une date profondément marquée par des événements d’envergure mondiale, qu’ils soient historiques, culturels ou scientifiques. À travers ces multiples thématiques, on perçoit l’importance de cette journée, qui a vu naître, évoluer, et parfois disparaître des figures et des réalisations majeures. Le 8 décembre continue de résonner dans l’Histoire, nous rappelant combien chaque jour peut être riche en changements et en significations.

Crédit photo : Roy Kerwood©